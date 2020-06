von Sarah Trinler

Am Montag, 8. Juni, um 18 Uhr stand es fest: Der amtierende Bürgermeister Schönaus bleibt einziger Kandidat für die Wahl am 5. Juli. Keinen Gegenkandidaten zu haben, habe Vor- und Nachteile, sagte Peter Schelshorn. Einen Wahlkampf wird es dennoch geben – soweit die Corona-Bedingungen es zulassen.

„Die Frage, ob man sich bei Wahlen andere Kandidaten wünscht, darf gerne jeder für sich selbst beantworten. Unabhängig von einer Bürgermeisterwahl: Ich glaube jeder Stellenbewerber ist auf der einen Seite froh, wenn er der einzige Bewerber auf eine Stelle ist. Genauso weiß ein Stellenbewerber es sicherlich stärker einzuschätzen, wenn er unter mehreren Bewerbern gewählt wurde“, sagte Peter Schelshorn im Gespräch mit dieser Zeitung. Nach der Bürgermeisterwahl in Schönau am 5. Juli wird er beide Seiten kennen, war er doch bei seiner ersten Wahl 2012 gegen Mitbewerber Martin Halm angetreten. Schelshorn wurde damals mit 56 Prozent der Stimmen gewählt. Es sei eine ganz andere Situation, ob man bei seiner ersten oder bei einer weiteren Wahl einziger Kandidat sei, so Schelshorn. Wenn ein Amtsinhaber Konkurrenz bekomme, könne das etwa als Misstrauen gewertet werden. Doch Peter Schelshorn lässt sich von solchen Dingen ohnehin nicht beirren: „Ich nehme es, wie es kommt.“

Wie damals wird Schelshorn von keiner Partei ins Rennen geschickt. Auch nicht von der CDU, deren Mitglied er ist und für die er ein Mandat im Kreistag in Lörrach hat. Der 47-Jährige legt Wert auf die Feststellung, dass er wie vor acht Jahren als „freier Kandidat“ antritt. Der Bürgermeister hatte seine erneute Kandidatur früh deutlich gemacht: Gleich zu Beginn der Bewerbungsphase hatte er eine Minute nach Mitternacht seine Bewerbung im Rathaus eingeworfen.

Die Vorbereitungen für den Wahlkampf seien derzeit in vollem Gange – auch wenn die ganze Arbeit des Bürgermeisters von Corona überschattet werde. Ständig lägen neue Informationen auf dem Schreibtisch, eine Videokonferenz folge auf die nächste – und alles im Wissen, dass in wenigen Tagen wieder alles anders aussehen könnte, so Schelshorn. Dies bezieht sich auch auf den anstehenden Wahlkampf: Derzeit lassen die Vorgaben des Innenministeriums etwa keine Kandidatenvorstellung zu. Öffentliche Veranstaltungen und andere Zusammenkünfte sind nur unter strengen Voraussetzungen erlaubt. „Vieles in meinem Wahlkampf ist davon abhängig, was zu diesem Zeitpunkt erlaubt oder untersagt ist. Ich werde auf alle Fälle in Print- und Onlinemedien Veröffentlichungen vornehmen“, sagte Schelshorn.

Die Wahl wird indes auch anders aussehen als gewohnt: In Schönau bekommen alle rund 1700 Wahlberechtigten im Vorfeld unaufgefordert die Briefwahlunterlagen zugesandt. Bislang erhielt man den Stimmzettel samt Erläuterungen und Rückumschlag nur auf Aufforderung. Die Stadt hofft, dass so 80 bis 90 Prozent von zu Hause aus ihre Stimme abgeben werden, um die Sicherheit im einzigen Wahllokal in der Aula des Gymnasiums gewährleisten zu können. Gewöhnlich gehen weniger zur Wahl, wenn es nur einen Kandidaten gibt. Ob die geänderte Briefwahl-Situation diesem Phänomen nun entgegenwirkt, kann Schelshorn nicht einschätzen, eines weiß er aber sicher: „Es ist immer eine Wahl. Jeder kann entscheiden, ob er zu Wahl geht oder nicht.“