von André Hönig

Noch steht in den Sternen, wie es mit dem Scala-Kino weitergeht. Gleichwohl stellte Bürgermeister Dirk Harscher im Gemeinderat schon mal klar, dass die Stadt Schopfheim bei einem Weiterbetrieb seiner Ansicht nach keine Hauptrolle spielen wird.

Was wird aus Schopfheims letztem Kino, dem Scala? Diese Frage treibt viele Schopfheimerinnen und Schopfheimer um. Im November wurde zum bislang letzten Mal ein Film gezeigt. Auch läuft in diesem Jahr der Pachtvertrag für das Gebäude an der Bahnhofstraße aus. Ob und wie es weitergeht, lässt die Betreiberfamilie Wursthorn bisher offen. Im Hintergrund formiert sich nun ein Kreis von Menschen, die sich für den Erhalt des Kinos engagieren und eventuell einen Förderverein gründen wollen, möglicherweise nach Vorbild des Kommunalen Kinos Kandern.

Betrieb durch Förderverein

Seit 2008 wird das dortige Kino von einem Förderverein betrieben, finanziell unterstützt wird dieser unter anderem auch von der Stadt und der Filmförderung Baden-Württemberg. Ernes Barnet (Grüne) warf vor diesem Hintergrund im Namen der an diesem Abend verhinderten Rätin Marianne Merschhemke die Frage auf, inwieweit ein eventueller Schopfheimer Kinoförderverein mit Unterstützung von der Stadt rechnen könnte. Bürgermeister Dirk Harscher ließ in seiner Antwort allerdings durchblicken, dass er die Stadt nicht in der Rolle des strahlenden Helden sieht, der den Retter spielt. „Das ist sicher eine tolle Idee. Aber das kostet richtig, richtig viel Geld.“ Harscher verwies darauf, dass das Gebäude nicht der Stadt gehört. Ganz sicher werde die Situation „nach Ablauf des Mietervertrags neu diskutiert“. Sehr wahrscheinlich werde es veräußert – wobei angesichts der Lage dann wohl eine erhebliche Summe im Raum stehe. Dem Gedanken, dass hier die Stadt dann in die Bresche springen würde, erteilte Harscher eine klare Absage. „Ich werde mir ein Kino auf keinen Fall ans Bein binden.“ Die Stadt und der Gemeinderat seien aufgefordert, zu sparen. Da müsse man „die Kirche im Dorf lassen.“

Viel Herzblut steckt im Scala-Kino

Doch es stelle sich nicht nur die Eigentumsfrage. Es gehe auch um kostenträchtige Auflagen wie Brandschutz und Barrierefreiheit – „und man hätte dennoch nur ein Kino mit nur einem Saal“. Ein neues Gebäude hingegen „wäre für uns auf keinen Fall stemmbar.“

Für Harscher jedenfalls ist klar: „Hier geht es nicht um Zuschüsse, sondern um eine große Finanzierung“. Mal abgesehen davon, dass die Stadt dafür kein Geld habe, hält Harscher ein Kino mit nur einem Saal gerade auch angesichts der Pläne für ein Großkino mit acht Sälen in Steinen nicht für konkurrenzfähig. Dazu komme, dass immer mehr Menschen zuhause Bezahlfernsehen nutzen würden. „Ich weiß gar nicht, wie die Kinos überhaupt überleben wollen, wenn die Menschen daheim auf der Couch bleiben.“ Es sei zwar „toll, dass sich hier Menschen bereit erklären, das Kino betreiben zu wollen.“ Doch sei der Aufwand enorm.

„Wenn man aktuelle Filme wie den neuen James Bond zeigen will, gibt es einige Auflagen. So ein Film muss dann jeden Tag gezeigt werden und am Wochenende drei Mal täglich.“ Das Herzblut und die Zeit, die das Betreiberpaar Wursthorn in der Vergangenheit investiert hätten, sei nicht zu unterschätzen.