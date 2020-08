von Yvonne Rünzi

Das Kleine Wiesental wird im Jahr 2021 um eine Attraktion reicher: Der geplante Sagenweg zwischen Tegernau und Wies hat vom Landratsamt Lörrach grünes Licht bekommen. Der Tourismusverein Kleines Wiesental ist nun dabei, den Weg herzurichten. Ein Highlight wird ein neu angelegter Grillplatz am Stauweiher sein.

Entstehen soll ein Wanderweg von Tegernau bis Wies entlang der Köhlgartenwiese. Auf dem fünf Kilometer langen Weg sollen Sagen auf Schautafeln abgebildet werden, die sich nach mündlicher und schriftlicher Überlieferung vor etwa 300 bis 500 Jahren so oder so ähnlich im Kleinen Wiesental abgespielt haben sollen. Hubert Pohl, erster Vorsitzender des Vereins und federführend bei dem Projekt Sagenweg, zeigt sich erleichtert und glücklich über die Genehmigung des Landratsamts. Bereits 2016 wurde mit den Arbeiten begonnen, dann war es allerdings aufgrund fehlender Genehmigungen in den Bereichen Straßen-, Wasser-, Forst- und Baurecht zu Verzögerungen gekommen. Nun aber ist das Projekt auch rechtlich in trockenen Tüchern.

„Wir sind dankbar für die vielen Helfer, ohne die das Projekt nicht möglich ist“, so Pohl. Unterstützt wurde der Tourismusverein von Ehrenamtlichen aus nah und fern. Stellvertretend wurden genannt Ernst Kallfaß, Ortsvorsteher von Tegernau, der Vermessungsarbeiten durchführte, oder Remko Brouwer aus Wies, der das hydrologische Gutachten erstellte. Für den handwerklichen Bereich kamen helfende Hände aus aller Herren Länder. Durch „Workaway“, eine Plattform für Freiwilligenarbeiten im Ausland, haben Helfer aus Südamerika, Italien, Frankreich, Niederlande und Spanien den Weg ins Kleine Wiesental gefunden. Und auch ohne die Kooperation der betroffenen Grundstückseigentümer wäre die Umsetzung des Sagenwegs nicht möglich.

Die vergangenen Monate in Zeiten von Corona blieben nicht ungenutzt. In Kleingruppen wurde wertvolle Vorarbeit geleistet, wie etwa die Bänke gebaut, die nun aufgestellt werden. „Aus ökologischen Gründen haben wir nicht gestrichen, sondern die Bänke abgeflammt“, sagt Hubert Pohl. Durch die gute Vorbereitung konnten nun schon neben fünf Bänken auch ein Zaun und die Schilderbäume aufgestellt werden.

Der Sagenweg wird die Geschichte der „Schweizermühle“ zu Zeiten des 30-jährigen Krieges erzählen und über das Kleine Wiesental, die Forst- und Landwirtschaft und über das alte Köhlerhandwerk informieren. Gestartet wird beim Rathaus Tegernau; entlang der Köhlgartenwiese führt der Weg zum Spielplatz beim Dorfgemeinschaftshaus Wies. Dort, beim immer beliebteren Stauweiher, wird ein Highlight zu finden sein: „Wir werden einen Grillplatz mit Bänken errichten und weiterhin pflegen“, freut sich Pohl.

Voraussichtlich wird der Sagenweg ab Frühjahr 2021 der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Ob und wie die Eröffnung aussehen wird, ist derzeit aufgrund von Corona noch offen.