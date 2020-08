von Dirk Sattelberger

Seit Beginn der Sommerferien verzeichnet das Polizeirevier Schopfheim eine deutliche Zunahme von Ruhestörungen, überwiegend aus dem privaten Bereich. In dem Reviergebiet, welches sich vom Feldberg bis nach Maulburg und von Hinterheubronn bis Hasel zieht, kommen die Klagen vor allem aus den städtischen Bereichen. Seiet Anfang der Sommerferien musste die Polizei bei etwa 50 Ruhestörungen einschreiten.

„Das ist für Schopfheim eine sehr hohe Zahl“, sagt Polizeipressesprecher Jörg Kiefer auf Nachfrage. Vor allem, wenn man bedenke, dass noch nicht einmal die Hälfte der Sommerferien rum ist. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12./13. August) wurden fünf Störungen an die Polizei herangetragen. Hierbei trafen die Beamten vor allem feiernde Jugendliche an, die zur Ruhe ermahnt wurden. Die überwiegende Anzahl der Ruhestörungen werden aus dem innerstädtischen Bereich in Schopfheim gemeldet. Etwa im Bereich des Bahnhofs oder des Stadtparks, aber auch entlang der Wiese bei Fahrnau. Christoph Dümmig, Leiter des Schopfheimer Polizeireviers, sagt, dass das Einschreiten viel Zeit und Personal binde. Da die Einsätze auch priorisiert werden müssten, das heißt, dass andere Einsätze mit höherer Dringlichkeit vorgezogen werden müssten, käme es bei der Abarbeitung der Ruhestörungen hin und wieder auch zu Verzögerungen. Nicht immer könne dies dem Beschwerdeführer auch hinreichend erläutert werden, was hie und da dazu führt, dass „man sich über die Polizei als solche beschwert“. Während bei kleineren Ruhestörungen meist eine Ermahnung ausreiche, werden bei größeren oder massiveren Störungen Ordnungswidrigkeitsanzeigen an die Bußgeldstelle vorgelegt, wenn ein konkreter Verursacher zu ermitteln ist. Gleichzeitig verlangt die Polizei bei wiederholtem Einschreiten bei Ruhestörungen Gebühren, die bei etwa 100 Euro pro angefangener Stunde liegen.

Die Polizei führt die deutliche Zunahme von Ruhestörungen in den Sommerferien auf die aktuell Corona-bedingte Situation zurück. Viele Familien würden auf den Urlaub verzichten, bei den Jugendlichen bestehe aber dennoch das Bedürfnis, etwas erleben zu wollen. Dümmig hat durchaus Verständnis für die Situation, aber: „Etwas mehr Rücksicht auf andere, wäre sicher der richtige Weg.“