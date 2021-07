von Marlies Jung-Knoblich

Frau Jäkel, wie sind Sie an die Schule in Wiechs gekommen?

Studiert habe ich 1976 an der Pädagogischen Hochschule in Lörrach, mein Referendariat habe ich in Schopfheim gemacht. Danach folgten Stationen im Kreis Waldshut. Nachdem ich zehn Jahre Konrektorin an der Schule in Schwörstadt war, habe ich mich auf die Schulleiterstelle in Wiechs beworben.

Rosemarie Jäkel | Bild: Marlies Jung-Knoblich

Worauf legen Sie bei der Arbeit mit Kindern wert? Und welche Rolle spielt dabei die Schule?

Wir brauchen starke Kinder, die sich ernst genommen fühlen, die merken, ich bin wichtig, es geht um mich, meine Zukunft. Im Vergleich zu früher hat sich an den Schulen viel verändert. Die Kinder sind heute viel selbstbestimmter und können mehr nach ihrer Begabung und ihren Interessen gefördert werden. Mit der reinen Lehranstalt von einst hat das zum Glück nichts mehr zu tun. Mir ist wichtig, dass ein Kind überzeugt sagen kann, dass es (meistens) gern lernt und gern in die Schule geht.

Was kann die Schule dazu beitragen, dass dieses Ziel erreicht wird? Oder anders: Was wird in Wiechs getan?

Natürlich sind für uns die Fächer Deutsch und Mathematik maßgeblich für das Grundlagenlernen im sprachlichen wie auch im naturwissenschaftlichen Bereich. Darauf legen wir großen Wert – möglichst handlungsorientiert und effektiv, wo immer es geht. Auch möglichst ohne Stundenausfall. Doch auch im sozialen Bereich ist es wichtig, Teamarbeit und einen toleranten Umgang miteinander zu lernen. Seit meiner Amtszeit haben wir jährlich das Präventionsprojekt „Mut tut gut“ von der Frauenberatungsstelle Lörrach bei uns an der Schule. Auch das Konzept „Soziale Schlüsselqualifikationen – Kooperationstraining“ mit Bernhard Marx ist wieder geplant, da wir es wegen Corona mehrmals verschieben mussten. Und es ist gut und wichtig, dass wir immer wieder auch Inklusion an der Schule haben. Die Mitschülerinnen und Mitschüler akzeptieren, dass es Kinder gibt, die nicht alles selbstverständlich können, und helfen gerne. So ist es schön, dass auch ein gehandicaptes Kind jedes Mal in die Gemeinschaft eingebunden wurde.

Stichwort Wettbewerbe und Projekte: Welche sind Ihnen als ganz besonders in Erinnerung geblieben?

Unsere Schule hat an zahlreichen Projekten teilgenommen, die auch über Wiechs hinaus Beachtung fanden. Es macht den Kindern Spaß, sich mit anderen zu messen und es schärft das Profil der Schule. Nach wie vor läuft das Projekt Denkmäler, zu dem es auch einen Film gibt. Die Kinder besuchen einmal im Jahr ein ausgewähltes Denkmal – zum Beispiel den Kalkofen Wiechs, ein altes Bauernhaus, die Wiechser Kapelle oder den Hohe-Flum-Turm – und lernen dabei etwas über die örtliche Geschichte und über das Leben in früheren Zeiten. Und sie lernen vermehrt, sich mit ihrem Wohnort zu identifizieren. Eine nachhaltige Einrichtung ist das grüne Klassenzimmer, in das sowohl die Kinder als auch viele Helferinnen und Helfer von außerhalb Kraft und Zeit investiert haben und immer noch investieren. Wir sind oft im grünen Klassenzimmer, gerade auch bei Corona. Das eindrucksvolle Europafest mit unserer Partnerschule im französischen Ferrette war auch ein besonderes Erlebnis.

Nicht zu vergessen die Zertifizierung zur Naturparkschule. Was hat die Schule davon und wie aufwändig ist das?

Mit acht Modulen ist die Naturparkschule im Konzept verankert. Die Kinder lernen die Region und ihre Geschichte kennen, es sind soziale Aspekte dabei, es werden geologische Exkursionen organisiert oder auch Ausflüge. Dabei kommen Experten von außerhalb. Die Kinder können auf ganz andere Art die Welt entdecken und verstehen lernen. Das ist eine super Sache. Für mich als Schulleiterin lässt sich das Projekt stemmen, weil andere mit im Boot sitzen, darunter auch die Stadt Schopfheim und der Naturparkschulverband. Ganz wichtig ist es, dass Kinder von Beginn an die Natur kennen, schätzen und schützen lernen.

Wie erleben Sie die Pandemie? Und wie reagieren die Kinder?

Corona ist eines meiner nicht so schönen Erlebnisse. Ich konnte mir bis zur Pandemie nicht vorstellen, dass es eine Zeit geben könnte, in der Kinder nicht mehr in die Schule gehen dürfen, weil sie geschlossen wird. Ich habe mich sehr mit Corona befasst, denn als Schulleiterin habe ich eine besondere Verantwortung. Der Fernunterricht war eine ganz neue Erfahrung für uns, zumal wir digital nicht so gut ausgestattet waren – weder mit Geräten noch im Können. Aber alles in allem hat der Fern- wie auch der Wechselunterricht dennoch relativ gut geklappt. Digital sind wir während der Pandemie einen Riesenschritt nach vorn gekommen. Das Kollegium und die Eltern haben an einem Strang gezogen und engagiert mitgemacht, so dass wir einigermaßen gut über die Zeit hinweggekommen sind. Es galt, die Kinder bei der Stange zu halten und sie zu motivieren, denn ihnen fehlte der soziale, persönliche Kontakt mit den Klassenkameraden und -kameradinnen und den Lehrerinnen. In dieser Zeit habe ich sehr viel mit den Eltern kommuniziert. Mit aller Umsicht und Vorsicht in Bezug auf die weitere Entwicklung – wir alle sind froh, dass jetzt alle Schulkinder wieder in die Schule kommen dürfen.

In der Schule ist gerade eine Baustelle?

Derzeit wird im Brandschutz- und Elektrobereich saniert. Es herrscht nicht nur wegen der Sanierungsarbeiten Platznot an der Schule. Durch die Sanierungsarbeiten jeweils in einem Stockwerk wird viel improvisiert und umgelagert. Ein Schulcontainer als Klassenzimmer muss sogar aufgestellt werden. Aber die Arbeiten schreiten gut voran und wir hoffen darauf, dass die Sanierungsarbeiten nächstes Jahr beendet werden können.

Was sind für Sie die schönsten Erinnerungen an Ihre Zeit in Wiechs?

Der Unterricht. Ich habe jeden Tag neu und anders erlebt. Es ist spannend, mit den Augen der Kinder die Welt zu erleben, miteinander zu lachen, über Dinge zu staunen und auf Entdeckungsreise mit den Kindern zu gehen. Ich lehre und lerne gerne. Und mir ist es wichtig, den Kindern zu vertrauen und ihnen etwas zuzutrauen. Und was die Pandemie betrifft: Ich glaube mit einem gewissen Gottvertrauen daran, dass alles wieder gut wird.

Was werden Sie ohne Schule machen?

Die Schule wird mir fehlen, denn sie war ein großer Teil meines Lebens. Jetzt rückt die Familie in den Vordergrund. Und ich habe auch ein paar Hobbys, die ich intensiver pflegen werde: Dazu zählen Lesen, Radfahren, Angeln, Malen, Kunst, Reisen und raus in die Natur gehen. Gartenarbeit gehört auch dazu.