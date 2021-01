von André Hönig

Resolution ist Lateinisch und bedeutet „Auflösung“. Genau darauf zielt die Erklärung ab, die der Gemeinderat am Montag mit großer Mehrheit beschloss und die im Ton resolut ist: Die Behörden auf Kreis- und Landesebene sollen endlich etwas tun, damit sich ein Schopfheimer Dauerproblem möglichst auflöst. Gemeint ist „die nicht mehr akzeptierbaren gesundheitlichen Lärmbelastungen“ durch Verkehr – in diesem Fall speziell in den Ortsteilen.

Adressaten der Resolution, die der Gemeinderat bei einer Gegenstimme beschloss, sind Landrätin Marion Dammann, Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer und der Landes-Lärmschutzbeauftragte Thomas Marwein. Letzterer hatte sich im November in Schopfheim einige der Hauptproblemzonen angeschaut – machte aber nur bedingt Hoffnung auf baldige Abhilfe. In der Gemeinderatssitzung wenige Tage danach hatten Vertreter der neuen IG Verkehr Enkenstein im Gemeinderat Tempo 30 auf der Landstraße 139 gefordert. Ernes Barnet (Grüne) brachte daraufhin eine Resolution ins Spiel, die er auch selber formulierte.