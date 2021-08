von Nicolai Ernesto Kapitz

Es war eine böse Überraschung für Schopfheims Bademeister Mathias Wüst und Armin Savoy, als sie am Samstagmorgen ins Becken schauten: Fast einen Meter war der Wasserstand gefallen. Schnell war sicher, dass irgendeine undichte Stelle im Untergrund verantwortlich sein muss – nur wo, das ist bis jetzt nicht wirklich klar. Das Schwimmbad ist seit Samstag geschlossen und an den Rohrleitungen läuft die Suche nach dem Leck. Was dabei irritiert: Nach einem ähnlichen Fall 2017 waren die Leitungen eigentlich komplett saniert worden.

Es war am Samstagmorgen ein Déjà-vu der unschönen Sorte. Im Mai 2017 war schon einmal über Tage hinweg viel Wasser verschwunden. Mit Baggern und Schaufeln suchten die Mitarbeiter nach dem Leck im Boden, der Saisonstart musste mehrfach verschoben werden. Am Ende rang sich die Stadt zu einer teuren Sanierung der Rohrleitungen rund um die Becken durch, mehr als 700.000 Euro waren dafür nötig. Der Wasserverlust wurde dadurch erst einmal gestoppt. Aber jetzt? Montagvormittag, kurz nach halb zehn: Der Schwimmbadparkplatz ist leer, die Kasse verwaist. An der Eingangstür hängt ein Schild: „Aufgrund eines technischen Defekts muss das Freibad Schopfheim bis auf weiteres geschlossen bleiben.“

Um etwa 80 Zentimeter war der Pegel am Samstag gesunken. | Bild: Stadt Schopfheim

Was genau dieser technische Defekt war, darüber rätselt am Beckenrand Mathias Wüst. „Wir wissen es nicht“, sagt der Bademeister. Am Samstag Morgen hatte ihn der Anblick des Beckens kalt erwischt: „Auf einmal waren in beiden Becken etwa 1200 Kubikmeter Wasser verschwunden.“ Der Wasserstand lag rund 80 Zentimeter unter der normalen Füllhöhe. „Am Anfang hatten wir einen Verdacht“, sagt Wüst. An der Südseite des Beckens stand an einer Stelle ungewöhnlich viel Wasser auf der Liegewiese. „Wir haben dann aufgegraben, aber da war alles trocken“, berichtet der Bademeister.

Er hatte noch einen zweiten Verdacht und forderte noch am Samstag Taucher an, die Ventile auf dem Grund des Schwimmerbeckens untersuchten. Aber die waren dicht, hier ist das Leck also auch nicht. „Es war auch definitiv kein Fehler von uns“, sagt Wüst. Es muss also irgendeine Leitung im Untergrund undicht sein. Die Blicke richten sich nun auf eine Stelle ein paar Meter weiter unterhalb, Richtung Schlierbach. Dort steht zentimetertief Wasser auf der Wiese. Ob sich hier das Wasser aus den Becken sammelt? Das bleibt im Unklaren. „Wir hatten ja auch sehr viel Regen“, meint Wüst. Im Worst-Case-Szenario wäre irgendwo im Untergrund eines der Rohre oder eine der geschweißten Verbindungen derart kaputt, dass man aufgraben und das entsprechende Stück austauschen muss. „Im allerschlimmsten Fall müssen wir das Becken leer machen“, sagt der Bademeister. Denn für den Austausch von Rohrverbindungen dürfen die logischerweise nicht befüllt sein. Das würde eine Pause von mindestens zwei Wochen bedeuten. Kein Wunder, dass sich der Bademeister die harmlosere Variante wünscht: Dass die kaputte Stelle irgendwo im Erdreich schnell entdeckt wird und mit einer Reparaturschelle geflickt werden kann. Dann wäre die Sache Ende der Woche erledigt.

Was einen Bademeister normalerweise ärgert, stellt sich nun als Glück im Unglück heraus: Das Wetter war am Wochenende dermaßen bescheiden, dass kaum ein Badegast von der Sofortschließung des Freibads betroffen war. „Das hat uns jetzt etwas geholfen“, sagt Wüst. Es wäre, so Wüst, deutlich schlimmer, wenn es 35 Grad und großen Andrang gäbe. Wobei der Bademeister kein Geheimnis daraus macht, dass er mit der Saison insgesamt hadert: „Es war sowieso für uns alle kein guter Start. Wegen Corona ein verspäteter Start und weniger Badegäste. Und dann auch noch sehr viel Regen.“

Am Montagnachmittag macht sich dann eine Expertenkommission im Schwimmbad ein Bild. Bademeister, Mitarbeiter des Tiefbauamts und Fachleute suchen weiter nach dem Leck. Das Ergebnis allerdings bleibt bis Montagabend unklar – die Stadt will zeitnah über die weitere Entwicklung informieren.