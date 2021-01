von André Hönig

Steigende Solarstrommengen vermeldet die Stadt in ihrem aktuellen Energiebericht. Doch es wäre viel mehr drin: Seit einem Dreivierteljahr liegt der Stadt das Angebot eines Gönners für den Bau eines Solarparks in Gersbach vor, bei dem der Gewinn aus dem Betrieb vollumfänglich Gersbach zugutekommen würde. Doch über dem Projekt hängen dunkle Wolken: Die Stadt tut sich schwer mit der Standortsuche. Absagen will Bürgermeister Dirk Harscher aber noch nicht.

Solarstrom-Produktion: „Erfreulich“ seien die Zuwachsraten bei der Stromproduktion mittels Fotovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden, heißt es im aktuellen städtischen Energiebericht, der am heutigen Montag auch Thema im Gemeinderat ist. Wurden 2017 noch 124 945 Kilowattstunden (kWh) auf diese Weise erzeugt, waren es ein Jahr darauf 186 836 kWh und 2019 dann 197 766. Für das Jahr 2020 gibt es zwar noch keine Zahlen, doch dürfte die Strommenge weiter gestiegen sein, da seit Sommer 2020 auf den beiden Dachhälften der Sporthalle der Dr. Max-Metzger Schule eine weitere Anlage in Betrieb ist, die von der Bürgerenergie Dreiländereck betrieben wird.

Die Gersbacher Solarpark-Idee: Die aktuellen Steigerungsraten sind prozentual natürlich positiv. Die Strommenge jedoch, die der Solarpark Gersbach liefern würde, den ein Berliner Unternehmer der Stadt vergangenes Jahr angeboten hatte, würde diese gegenwärtigen Zahlen in den Schatten stellen. Der Mann wäre bereit, ein Sonnenkraftwerk in der Größe zwischen 1,5 Hektar (1500 KW installierte Leistung, Jahresleistung rund 1,65 Millionen kWh) und 4,5 Hektar (6000 KW installierte Leistung, Jahresleistung 6,5 Millionen kWh) zu errichten – je nach Größe des Grundstücks, das ihm zur Verfügung gestellt wird. Bauen will er das Sonnenkraftwerk in Gersbach nicht nur wegen der sonnigen Höhenlage. Sondern vor allem, weil er selbst aus Gersbach stammt, sein Herz an seinem Heimatort hängt. Er trat auch schon einige Male als großzügiger Gönner in Erscheinung. Geht es nach ihm, brechen mit der Fotovoltaik-Anlage im Golddorf sonnige Zeiten an. Den jährlichen Gewinn will er vollumfänglich Gersbach zufließen lassen. Die ersten 20 Jahre, bis die Anlage abbezahlt ist, wären das seiner Rechnung nach zwischen 12 000 und 50 000 Euro jährlich, abhängig davon, wie groß der Solarpark wird. Anschließend wäre sogar noch mehr drin – der Unternehmer geht von einer 40-jährigen Betriebsdauer aus. So hätte Gersbach Geld für bisher nicht realisierte Dorfprojekte, vor allem aber für die Arbeit von Vereinen. An oberster Stelle steht dabei der DRK-Ortsverein. Angesichts der langen Anfahrtswege für Rettungsfahrzeuge hat dieser eine besondere Bedeutung für das Dorf. Darauf weist auch Ortsvorsteherin Ann-Bernadette Bezzel hin: „Da wir in Gersbach aufgrund der langen Anfahrt des regulären Rettungsdienstes massiv auf den DRK-Ortsverein angewiesen sind und uns sehr darüber freuen, dass der Gönner für eine gute Ausstattung des Vereins sorgt, wird dieses Projekt schon deswegen durchaus positiv gesehen."

Damit das Projekt in Gersbach angesichts der vielen naturgeschützten und landwirtschaftlich genutzten Flächen realisiert werden kann, ist eine besondere Bauweise angedacht: So sollen die Solarmodule nicht auf dem Boden, sondern in drei Metern Höhe installiert werden. Zudem wären die Paneele so konstruiert, dass stellenweise Sonnenlicht durchdringt. So könnten Tiere weiter dort weiden, hätten zudem dort in einem Hitzesommer auch Schatten – was auch den Weideflächen selbst zugutekommen würde, die nicht mehr in einer sommerlichen Hitze vertrocknen.

Die Stadtverwaltung: Schopfheims Bürgermeister Dirk Harscher hatte schon im Juni 2020 bei Bekanntwerden des Angebots von einer „tollen Idee“ gesprochen – und wiederholt exakt diese Wortwahl auch jetzt auf Nachfrage. Doch tue sich die Stadtverwaltung schwer mit der Suche nach einer geeigneten Fläche – was bedeutet, dass jenes Gelände unterhalb des Modellflugplatzes, das der Unternehmer selbst ins Auge gefasst hat, offenbar wohl aus Sicht der Stadt ausscheidet. Im Moment jedenfalls „ruht das Ganze beziehungsweise liegt auf Eis“, teilt Harscher mit.

Gleich mehrere Probleme sieht Harscher in Gersbach. Das Landschaftsbild etwa werde durch einen Solarpark „sogar mehr verändert als durch ein Windpark“. Dazu kommen Probleme mit Spiegelungen, vor allem aber mit dem Naturschutz. Viele Flächen um Gersbach sind als FFH-Gebiet ausgewiesen. Für Harscher selbst sind solche Anlagen im Grunde ohnehin besser in der Ebene, etwa entlang von Autobahnen aufgehoben. „Andererseits: Das Angebot ist natürlich viel zu gut, um es auszuschlagen. Daher muss es darum gehen, irgendwie einen Weg zu finden. Wir werden daher die Sache nochmals prüfen.“