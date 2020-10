von André Hönig

„Die allermeisten Kunden halten sich an die Maskenpflicht“ – so schätzen die beiden Gewerbevereinsvorsitzenden Stefan Klever und Martin Bühler die aktuelle Situation in Schopfheim ein. Gleichwohl hat der Verein jetzt seine Empfehlung zum Umgang mit Maskenverweigerern präzisiert – auch weil der Verein und seine Mitglieder einen offenen Brief von Gegnern der Corona-Politik erhalten haben, in dem von Nötigung die Rede ist.

Wie umgehen mit Maskenverweigern? Diese Frage beschäftigt den Gewerbeverein spätestens seit einem Vorfall Anfang September. Damals war eine Personengruppe nach einem Aufruf demonstrativ ohne Masken in einem Geschäft aufmarschiert. In einem Schreiben an seine Mitglieder hatte der Gewerbeverein daraufhin Hinweise gegeben. So solle sich das Personal ein Dokument zur Befreiung von der Maskenpflicht zeigen lassen und – sollte keines vorgezeigt werden – vom Hausrecht Gebrauch machen. Am Mittwoch nun gab der Verein ein neues Schreiben heraus – oder besser gesagt: Eine Handlungsempfehlung des Südbadischen Einzelhandelsverbandes. Darin wird ausgeführt, dass es zwar keine Pflicht gebe, ein Attest oder Schwerbehindertenausweis mitzuführen oder vorzulegen – der Ladenbesitzer könne aber im Rahmen seines Hausrechts „verlangen, dass Kunden ohne Mundschutz, die kein Attest, keinen Schwerbehindertenausweis vorlegen oder sonst glaubhaft belegen können, dass eine Ausnahme besteht, die Geschäftsräume verlassen, sofern das Vorliegen einer Ausnahme nicht offensichtlich ist.“ Empfohlen werde, einen Kunden, der keinen Mundschutz trägt, diesen zuerst darauf anzusprechen. Sollte er auf eine Ausnahme verweisen, solle er diese belegen – sofern der Grund nicht offensichtlich sei. Bei Weigerung sollte der Kunde dann aufgefordert werden, die Räume zu verlassen – notfalls sei dann bei Weigerung die Polizei oder das Ordnungsamt zu verständigen.

„Die reine Behauptung des Vorliegens einer Ausnahme reicht nicht aus“, heißt es ausdrücklich in dem Schreiben. Ein Hausverbot sei nur dann unrechtmäßig, wenn es keinen rechtfertigenden Grund gebe. Halte sich der Ladenbesitzer aber an diese empfohlene Vorgehensweise, „ist es nicht willkürlich“ und es liege auch keine Diskriminierung vor. Zwar seien in Schopfheim Maskenverweigerer eine Randerscheinung. „Der allergrößte Teil hält sich an die Regeln“, sagen Martin Bühler und Stefan Klever. Dennoch gebe es immer wieder Fälle, „wo wir Personen drauf ansprechen müssen, wenn sie ohne Maske das Geschäft betreten“. Mitunter sei dann die Maske einfach vergessen worden – aber es seien auch „einige“ dabei, „die legen es auf Provokation an.“ Bühler stellt klar, dass die Geschäfte „nicht aus Jux und Tollerei“ auf die Einhaltung der Verordnung achten, sondern weil die Geschäfte dazu verpflichtet seien. „Wir haben uns an die Vorgaben zu halten“, stellt auch Stefan Klever klar. Es sei alles andere als angenehm, Kunden des Geschäfts zu verweisen. „Wir wollen ja keine Kunden verlieren.“ Umgekehrt aber erwarte nicht nur der Gesetzgeber, sondern auch die große Mehrheit, die sich an die Maskenpflicht halte, dass diese umgesetzt werde. Abgesehen davon sei auch „der Schutz der Mitarbeiter ein ganz wichtiges Thema“.

Auch eine Reaktion auf offenen Brief

Dass Rundschreiben des Gewerbevereins ist auch eine Reaktion darauf, dass tags zuvor 40 Unterzeichner in einem offenen Brief der „BI Grundrechte Dreyeckland“ dem Gewerbeverein vorgeworfen hatte, Kunden zum Maskentragen „zu nötigen“ und in „vorauseilendem Gehorsam die Vorgaben des Gesetzes verschärft“ zu haben. Behauptet wird in dem Schreiben, dass viele Kunden nur widerwillig die Masken tragen würden und niemand das Recht habe, ein Attest einzusehen. Als Begründung wird der Datenschutz angeführt. Auch wird in dem Schreiben – ohne Angaben von Quellen – auf „immer mehr Studien“ verwiesen, die die Masken in Frage stellen würden.

Die BI, die gemäß ihres Schreibens im April von Bürgern aus Schopfheim und Umgebung gegründet wurde, die die „Frage nach der Verhältnismäßigkeit der Mittel bewege“ und 174 Mitglieder zählt, behauptet ferner, dass sich „die gesamte Corona-Politik auf vorsätzlichen Statistikbetrug“ gründe. Unter anderem setze sich deshalb für eine „Wiederherstellung und Bewahrung“ von Grundrechten, für die Rücknahme von Verordnungen, für „freie Impfentscheidung ohne Zwang“ und eine „breite und vielfältige inhaltliche Diskussion“ ein.