von Nicolai Ernesto Kapitz

Der Nonnenmattweiher ist der einzige Naturbadesee im Landkreis Lörrach und entsprechend hoch steht er bei Ausflüglern aus ganz Südbaden im Kurs. Der Parkplatz und auch die Zufahrten sind an schönen Tagen oft völlig zugeparkt. Nun hat der Gemeinderat Kleines Wiesental die Frage debattiert, ob hier und überdies auch auf den Parkplätzen am Kreuzweg und am Hau Parkgebühren verlangt werden sollen. Tendenz ganz klar: Die Gemeinde will hier Geld verdienen und den Verkehr in den Griff bekommen.

Die Höhen rund um Neuenweg gehören zum Exklusivsten, was der Südschwarzwald zu bieten hat. Nicht nur der Nonnenmattweiher ist ein beliebtes Ziel für Badegäste, Spaziergänger und Wanderer. Auch die beiden Pässe Hau am Übergang zum Oberen Wiesental und Kreuzweg am Übergang Richtung Badenweiler sind beliebte Ausgangsorte für Ausflügler in die Belchenregion. Das bringt vor allem an schönen Sommertagen eine hohe Verkehrsbelastung mit sich.

Der Parkplatz am Nonnenmattweiher ist regelmäßig überfüllt. | Bild: Dirk Sattelberger

Nun tun sich für die Gemeinde gleich zwei Chancen auf einmal auf: Durch die Einführung von Parkgebühren auf den drei beliebten Parkplätzen ließen sich erstens ein paar Euro verdienen. Denn – so ist es auch der Gemeinderatsvorlage für die Sitzung am Mittwoch zu entnehmen – das Kleine Wiesental ist fieberhaft auf der Suche nach Möglichkeiten, die klamme Gemeindekasse aufzubessern. Und zweitens könnte man, wie in der Sitzung aus verschiedenen Richtungen anklang, die Ströme der motorisierten Besucher durch ein übergreifendes Verkehrskonzept in geregelte Bahnen lenken.

„Eigentlich war ich erst skeptisch, was Parkgebühren auf Parkplätzen in der Natur angeht“, sagte Bürgermeister Gerd Schönbett in der Sitzung. Er habe sich dann aber aus der Nachbarschaft inspirieren lassen: Am Radschert-Parkplatz bei Todtnauberg werden demnächst Gebühren erhoben und auch die Gemeinde Bernau hat sich für Parkgebühren auf Wanderparkplätzen entschieden. Und so bekam das Thema auch im Kleinen Wiesental Vorschub. Der Gemeinderat sollte am Mittwoch allerdings keinen Beschluss fassen, sondern lediglich in die Diskussion starten.

Bürgermeister Schönbett stellte mit Bezug auf den Nonnenmattweiher zwei Varianten zur Debatte: Macht die Gemeinde einen Alleingang oder sucht sie sich Kooperationspartner? Die erste Möglichkeit wäre, dass die Gemeinde stellt einen Parkautomaten aufstellt, an dem Besucher ein Ticket ziehen müssen. „Das kostet einen mittleren vierstelligen Betrag und lässt sich kurzfristig machen, womöglich noch in diesem Jahr“, so Schönbett. Gebühren verlangen will die Gemeinde in diesem Fall nicht nur auf dem Parkplatz, sondern auch entlang der Zufahrt ab dem Abzweig von der Verbindungsstraße zwischen Mittel- und Hinterheubronn.

Große Lösung mit Schranken und Toilette nur mit Partnern

Variante zwei wäre längerfristig und nur mit Kooperationspartnern machbar: Schönbett schlug vor, sich mit Landkreis, Regierungspräsidium und Biosphärengebiet in Verbindung zu setzen. Wenn sich hier Zuschüsse locker machen ließen, könne man auch über eine Schrankenanlage samt zugehöriger Infrastruktur nachdenken. „So etwas kostet locker 30.000 Euro“, so der Bürgermeister. Zudem können dann auch zusätzliche Einrichtungen wie etwa ein Toilettenhäuschen infrage kommen – „die Klos in der Fischerhütte sind nämlich regelmäßig überlastet“, so Schönbett mit Blick auf die einzige öffentliche Toilette im Umkreis von vielen Kilometern in der kleinen Gastwirtschaft in Seenähe, vor der die Besucher manchmal lange in der Schlange stehen.

Die Bürchauer Ortsvorsteherin Katharina Matzken sprach sich für eine Kooperation aus und warnte vor einem voreiligen Aufstellen von Parkautomaten: „Wer Parkraum bewirtschaftet, hat auch die Verkehrssicherungspflicht“, sagte Matzken. Dann sei die Gemeinde haftbar, „wenn jemandem ein Ast aufs Auto fällt“. Nicolai Schwald (Tegernau) wollte wissen, wie lange man auf die Parkraumbewirtschaftung werde warten müssen, wenn Regierungspräsidium, Landkreis und Biosphärengebiet mitmischen. Neuenwegs Ortsvorsteher Klaus Worms regte an, über ein Gesamtkonzept nachzudenken, das die Verkehrsströme allgemein in geregelte Bahnen lenkt. „Es sind dort oft erheblich mehr Fahrzeuge unterwegs, als die Parkplätze aufnehmen können“, sagte Worms und meinte damit alle drei diskutierten Parkplätze.

Werner Schwald (Neuenweg) monierte den schlechten Zustand der Parkplätze und meinte, die Gemeinde könne erst dann Geld für etwas verlangen, „wenn es auch in Ordnung ist“. Patricia Fromm (Wies) sagte, man müsse „größer denken“ und sprach über ein Bus-Shuttle, das die Besucher zu den Ausgangspunkten ihrer Touren bringen könnte. Daniel Dreher (Sallneck) brachte auch noch die Parkplätze am Weideschuppen in seinem Heimatort und am Lipple oberhalb von Wies ins Spiel – auch dort werde „kreuz und quer geparkt“. Matthias Leisinger (Wieslet) sah die Debatte als „Chance, die wir jetzt nutzen müssen“. Leisinger forderte, die Diskussion um den Nonnenmattweiher zurückzustellen und noch dieses Jahr Parkautomaten am Hau und am Kreuzweg aufzustellen. „Wir müssen jetzt den ersten Schritt machen. Todtnau hat‘s vorgemacht“, sagte Leisinger. Bürgermeister Schönbett relativierte manche der Aussagen. So wisse er beispielsweise nicht, „wer ein Shuttle finanzieren sollte“. Er könne auch nicht genau sagen, wie lange Gespräche mit etwaigen Kooperationspartnern dauern werden und kündigte an, in der nächsten Ratssitzung weitere Informationen – darunter eine Kostenschätzung – vorzulegen.