Herr Klingele, die Landesregierung hat beim Thema Wolfsschutz für Tierhalter am 3. Dezember nachgebessert. Sind Sie damit zufrieden?

Einfacher ist es nur bei der Spannung für den Wolfsschutzzaun geworden, das ist aber das kleinste Problem. Er braucht jetzt nur noch 2000 Volt. Die meisten Geräte, die im Einsatz sind, haben aber ohnehin 4000 bis 6000 Volt Spannung. Wichtiger ist die Impulsenergie als Schlagkraft sowie die Erdung. Wenn aber der Boden 15 Zentimeter tief gefroren ist, würde es gar keinen Schlag geben, der den Wolf abschreckt.

Was ist das größere Problem?

Das größere Problem ist die Zaunanlage als solche. Sie muss mindestens vier stromführende Drähte haben, empfohlen sind fünf Drähte und eine Höhe von 1,20 Meter statt derzeit 80 bis 90 Zentimeter. Im Moment sind es drei Drähte, da gehen auch andere Wildtiere hindurch wie Hasen, Füchse und Rehe. Bei einer Höhe von 1,20 Meter müssen dann aber alle Wildtiere draußen bleiben beziehungsweise drinnen. Die neuen Zäune sind ein Hindernis für alle Tiere! Das geht nicht nur die Landwirte an: Auch Jäger, Förster und Touristen werden ein Problem damit bekommen. Auf den neuen Zäunen muss immer Spannung drauf sein, auch ohne Beweidung. Zukünftig werden Koppel geschlossen und elektrifiziert sein das ganze Jahr, um Wölfe abzuschrecken.

Aber die Herdenbesitzer erhalten Geld für die neuen Zäune, nicht?

Ja. Zwischen sechs und zwölf Meter kostet ein laufender Meter wolfsabweisender Zaun (je nach Gelände und technischer Ausführung). Ich bin grad dabei einen Antrag zu stellen, meine Investitionssumme für 500 Meter auf einer Koppel der Gemeinde beträgt rund 8000 Euro. Jeder Grundstücksbesitzer muss dafür sein Einverständnis geben. Jäger könnten Nein sagen, weil sie Nachteile bei der Jagd befürchten. Das ist die große Herausforderung. Viele Ziegenzüchter sind davon abgekommen, der Aufwand und das ganze Drumherum ist ihnen zu viel. Viele denken: Der Grundschutz wird nicht ausreichend sein, der Wolf könnte darüber springen. Für uns ist das Thema ein Dilemma – wir müssen schauen, dass die Zäune gebaut werden, damit man später über das Problem Wolf sprechen kann, wenn der Wolfschutz nicht funktioniert.

Haben Sie Hoffnung, dass die Landesregierung den Höhenlandwirten jetzt noch weiter entgegenkommt?

Mehr als das, was sie anbieten, können sie gar nicht machen. Höchstens die jährliche Förderung von 30 000 Euro pro Betrieb erhöhen. Dass es hier im Südschwarzwald steil ist und der Zaunbau wegen des harten Gesteins und dem schwierigen Geländeverlauf nicht immer funktioniert, war ein Stück weit klar.

Wenn es nach Ihnen ging, wie sollte man dem Auftreten von Wölfen entgegentreten?

Es gibt Bestrebungen, eine wolfsfreie Zone einzurichten, so wie es die Bürgermeister von Zell und Häg-Ehrsberg empfehlen. Einfach so zum Abschuss freigeben geht wegen des Schutzstatus des Wolfs nicht. Im Oberen Wiesental haben viele Kommunen gemerkt, dass viele Tierhalter aufhören werden, und die Pflege bleibt dann bei den Kommunen hängen. Das Biosphärengebiet braucht die Tierhalter. Bis hier aber mehrere Wölfe rumrennen und bis alle Weidetiere geschützt sind, dauert es sicher noch eine Weile.

Unlängst wurde ein neuer Wolf vor den Toren Freiburgs nachgewiesen. Hat Sie das überrascht?

Es hat mich überrascht, dass es ein anderer Wolf war als die bisher bekannten im Südschwarzwald. Auch in unserer näheren Umgebung hört man immer wieder von Jägern, die Wölfe oder zumindest wolfsähnliche Tiere auf Wildkameras aufgenommen haben. So etwas passiert immer wieder. Hier sind also einige Wölfe unterwegs, und nicht alle werden den Behörden gemeldet. Sobald die männlichen Tiere ein Weibchen gefunden haben, wird es ein Rudel geben, und dann wird es spannend werden. Sie werden hier verstärkt zuschlagen, um zu überleben. Bisher sind aber nur Männchen durchgezogen.

Wie ist die Stimmung unter den rund 150 Tierhaltern im Verein?

Durchwachsen. Es kommt darauf an, wie emotional jemand ist. Es geht da um ein grundlegendes Thema. Niemand will morgens auf der Weide ein zerfetztes Tiere liegen sehen, das er womöglich noch erlösen muss. Viele Ziegenhalter haben einen sehr engen Bezug zu den Tieren. Viele sagen: „Einmal so ein Fall, und ich höre auf“. Finanziell sind die allermeisten sowieso nicht von den Tieren abhängig.

Warum züchten Sie Ziegen im Nebenerwerb, Sie haben ja einen ganz anderen Hauptberuf?

Weil ich hier groß geworden bin, die Tiere sind meine Leidenschaft. Jede meiner 20 Ziegen und meiner sechs Hinterwälderrinder hat einen Namen. Schon meine Großeltern und Eltern haben Ziegen gehalten und Hinterwälderrinder gezüchtet. Ich will hier in meiner Heimat nachhaltig wirtschaften und leben; die Ziegen leisten dabei einen großen Beitrag bei der Landschaftsoffenhaltung. Bei den zehn Hektar, die ich bewirtschafte, komme ich mit Glück am Ende eines Jahres mit null Euro heraus.