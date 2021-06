von Martin Klabund

Nachdem am letzten Samstag die neue Schönauer Mehrzweckhalle offiziell eröffnet wurde konnten sich am Montagabend die Vereine ein Bild über die neue Halle verschaffen.

Bürgermeister Peter Schelshorn erläuterte viele Details der modernen Halle, beantwortete die Fragen der zukünftigen Nutzer und ging auch auf die Abläufe der Buchungen ein. Thema waren ebenfalls die hierzu gehörende Gebührenordnung sowie die Benutzungsvorschriften, die ausführlich erläutert wurden.

Eberhard Keller | Bild: Martin Klabund

Wir haben uns bei dieser Gelegenheit unter den Vereinsvertretern umgehört und trafen auf ausschließlich positive Einschätzungen. Oberzunftmeisterin Johanna Tröndle hatte eine klare Meinung: „Ich finde es super, dass die Vereine bereits in der Planungsphase mit ins Boot genommen wurden und eigene Ideen und Wünsche mit einbringen konnten. Besonders freuen wir uns über die gelungenen Küchen- und Sanitäranlagen, diese waren in der alten Buchenbrandhalle ein großes Manko. Auch die feste Bühne und die technischen Einrichtungen sind ein großer Fortschritt“, lobte Tröndle den Neubau.

Auch der erste Vorsitzende des SV Schönenbuchen, Eberhard Keller sah viele Vorteile: „Ich hoffe, dass die Halle nach dem Entwurf des Belegungsplans auch für kleinere Vereine zugänglich werde und nicht Dauerbelegt ist. Ein riesen Vorteil ist die Möglichkeit, die Halle in drei Bereiche abzutrennen. Die Mindestgebühr für Vereine finde ich sehr sinnvoll, da überlegt man es sich gut, ob man nicht mit anderen Vereinen gemeinsam die Halle belegen möchte“.

Stefan Ganzmann und Katharina Hackner | Bild: Martin Klabund

Die Vertreter des Tennisclubs Schönau, Stefan Ganzmann als erster Vorsitzender und Katharina Hackner, Jugendwartin, freuten sich besonders über die für ihren Verein wichtige Jahreszeitenüberbrückung. „Bisher Begann unsere Saison im Mai und endete im Oktober, durch die Möglichkeit, die Mehrzweckhalle auch als Tennishalle zu nutzen, können wir nun auch von November bis April trainieren und damit einen Ganzjahresbetrieb in Angriff nehmen. Wir freuen uns auf eine intensive Nutzung dieser Halle“ war sich der Vereinsvorstand einig.

Jürgen Bianchi | Bild: Martin Klabund

Auch Jürgen Bianchi, Kommandant der Feuerwehr, die aktiv an der Entwicklung des Brandschutzes mitwirkte, äußerte sich positiv. „Durch den Bau der Halle haben wir nun zwei neue Löschwasserentnahmestellen bekommen, was uns in die Lage versetzt bei größeren Einsätzen Wasser aus dem natürlichen Gewässer entlang der Halle zu entnehmen, dies ist eine deutliche Verbesserung der Löschwasserinfrastruktur für die Gemeinde. Entsprechende Übungen werden in naher Zukunft stattfinden“.

Bis ins Detail konnten sich die Vereinsvertreter an diesem Termin einen ersten Eindruck der Halle verschaffen, was reichlich genutzt wurde. Damit steht nun auch dem Entwurf des für den geregelten Betrieb erforderlichen Belegungsplans nichts im Wege, erste Buchungswünsche wurden bereits aus den Gemeinden des GVV angemeldet.