von Nicolai Ernesto Kapitz

Die „Bürgerinitiative für eine attraktive verkehrsfreie Innenstadt“ ist als Ideengeber für Schopfheims Stadtentwicklung bekannt. Normalerweise fordert die Gruppe immer wieder aufs Neue, Autos vom Marktplatz zu verbannen und die Hauptstraße vom Pkw-Verkehr zu befreien. Weil das ein sehr zäher Prozess ist, hat sich die BI nun mit einer neuen Idee an die Öffentlichkeit gewandt: Entlang des Stadtwuhrs vom Pflughof bis in die Scheffelstraße soll eine neue Achse für Fußgänger entstehen. Dafür wären allerdings gleich mehrere Mauern einzureißen.

Visionen entstehen bekanntlich oft am Computer, auch in Sachen Stadtentwicklung. Denn per Mausclick lassen sich bequem ganze Häuserzeilen niederreißen, neu bauen oder verschieben. Ebenso lässt sich vom Sessel aus ganz prima der Vorschlaghammer schwingen. Diesen virtuellen Vorschlaghammer schwingt nun auch die Bürgerinitiative für eine attraktive verkehrsfreie Innenstadt: In Visualisierungen, die von der BI über den Jahreswechsel veröffentlicht wurden, ist die Mauer, die den Pflughof vom Garten um das benachbarte evangelische Pfarrhaus trennt, niedergerissen. Und weil die graue Barriere fehlt, fällt der Blick auf viel Grün. Ein kleiner Park mit Bäumen, Bänken und Kieswegen ist zu sehen.

Südkurier-Grafik | Bild: SK

„Dies sind Gedanken zur optischen Aufwertung des Pflughofes und damit der Aufenthaltsqualität insgesamt“, schreibt die BI. Das Pflugareal – also vor dem Bau der jetzigen Anlage in den 90er Jahren – „ist in der Erinnerung älterer Bürgerinnen und Bürger in seiner ehemaligen aussagekräftigen Darstellung nach wie vor präsent“, heißt es seitens der Stadtverschönerer-Bürgerinitiative. „Dieser Ort kann der Beginn sein für einen Spaziergang über den Stadtpark in die Fußgängerzone Scheffelstraße bis St. Bernhard.“

Womit auch schon gesagt wäre, worum es der BI diesmal geht: Nicht nur die Umwandlung der Hauptstraße zur autofreien Verkehrsachse, sondern auch eine zweite, parallel verlaufende Achse soll jedwedem unmotorisierten Verkehr als Verbindung durch Schopfheims Innenstadt dienen.

Jürgen Fremd an der Mauer, die zurzeit den Pflughof und den Pfarrgarten trennt. In der Vision der Innenstadt-BI wird ein Park daraus. | Bild: Nicolai Kapitz

Im Wesentlichen folgt dieser von der BI vorgeschlagene „Spaziergang“ dem Stadtwuhr. Vom Pflughof aus quert diese Achse die – irgendwann vielleicht sogar ebenfalls autofreie – Hebelstraße und verschwindet beim Kiosk auf der Wuhrbrücke (früher bekannt als „Bühler-Mäxle“) zwischen den Häusern. Im Stadtpark käme der Weg direkt neben dem Park-Café wieder zum Vorschein. Aus dem Park wiederum gibt es beim künftigen Hatay-Restaurant einen Zugang zur Scheffelstraße, ein zweiter könnte weiter nördlich zwischen zwei Geschäftshäusern (Vero Moda und Sport Schwarzwälder) entstehen.

Damit lassen sich mehrere Dinge verbinden: zunächst – und am Wichtigsten – die beiden Fußgängerzonen Pflughof und Scheffelstraße mit ihren Geschäften und ihren Parkmöglichkeiten. Dann verbände dieser Weg die beiden größten innerstädtischen Grünflächen, nämlich den als Stadtpark bekannten Anna-Kym-Garten und das Areal rund um die evangelische Stadtkirche, inklusive des zurzeit noch hinter der Mauer verborgenen Pfarrhaus-Gartens. Und nicht zuletzt würde eine Verbindung zwischen den beiden großen Kirchen der Stadt geschaffen.

Die BI erhofft sich von dieser Idee mehrere Effekte: Zunächst würde der Pflughof als „zentraler Standort mit wichtigem Einzelhandel“ und „Ort zum Treffen und Austauschen“ besser an die übrigen Schopfheimer Geschäftspassagen angebunden. „Den Bürgerinnen und Bürgern an dieser Stelle eine ansprechende Aufenthaltsqualität zu bieten, ist ein wichtiger Mosaikstein in der Stadtentwicklung“, erklärt die Initiative. „Erfolgreiche Stadtentwicklung benötigt eine große Anzahl solcher Mosaiksteine – mit warmer, natürlicher und an den Menschen orientierter Qualität.“

Jürgen Fremd, Grünen Stadtrat und BI-Mitglied, erklärt bei einem Besuch im Pflughof die Motivation der Gruppe: „In diesem Jahr startet die Arbeit am Integrierten Stadtentwicklungskonzept“, sagt Fremd. „Da müssen solche Ideen auf den Tisch kommen.“ Dieses als ISEK bekannte Programm soll alle Interessenträger an der Stadtentwicklung beteiligen – also Stadt, Gewerbe, Kultur und Bürger einbeziehen. Die Innenstadt-BI wird sich aktiv in diesen Prozess einbringen und bringt aus diesem Grund bereits jetzt solche Ideen auf den Tisch wie eben jene mit Pflughof und Stadtpark – im Wissen, dass hier besonders dicke Bretter zu bohren beziehungsweise dicke Mauern einzureißen sind. „Es ist klar, dass die Kirchengemeinde mit ins Boot muss“, sagt Jürgen Fremd. Denn der Park rund ums Pfarrhaus gehört logischerweise der Kirche. Selbiges ist in weiterer Zukunft auch mit den übrigen Anrainern dieser neuen Fußgänger-Achse durch Schopfheim nötig. Doch sei er zuversichtlich, dass es hier Möglichkeiten zum Gespräch geben wird.