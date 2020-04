von André Hönig

Das Coronavirus breitet sich in Schopfheim derzeit zum Glück nur langsam aus. Stand Mittwoch sind es 25 bekannte Infektionen. Allerdings sind immer mehr Menschen insofern indirekt betroffen, als mittlerweile rund 70 Menschen in häuslicher Quarantäne sind, weil sie Kontakt mit einer infizierten Person hatten. Da ist es ein schönes Signal, dass sich auch etwas anderes ausbreitet: Hilfsbereitschaft.

Die Zahl der positiv getesteten Menschen steigt nach Auskunft von Bürgermeister Dirk Harscher zwar immer noch an, die Anstiegskurve sei aber zum Glück im Moment nicht allzu steil. So hätte er eigentlich erwartet, dass über das vergangene Wochenende die Zahlen markant hochgehen würden – dem war dann aber nicht so. Gleichwohl jedoch kommen immer noch neue Fälle hinzu – am Freitag waren es 15, am Dienstag 21 bekannte Fälle, am Mittwoch jetzt 25, berichtet Harscher in einem Pressegespräch.

Harscher weist in diesem Zusammenhang aber noch auf einen anderen Aspekt hin: So seien jetzt auch „immer mehr Menschen in Quarantäne“, die zwar nicht nachweislich infiziert sind, die aber in irgendeiner Form Kontakt mit einer infizierten Person hatten. Der Stadtverwaltung seien diesbezüglich vom Gesundheitsamt „zwischen 60 und 70 Personen gemeldet“. Sie alle müssen sich nun 14 Tage isolieren. Das bedeutet vor allem: Die eigenen vier Wänd nicht verlassen und Kontakt mit der Außenwelt vermeiden. Zudem seien die Menschen aufgefordert, ihren Zustand zu beobachten und für das Gesundheitsamt erreichbar zu sein. Bislang klappe das sehr gut, die Betroffenen hätten auch keine Versorgungsprobleme – jedenfalls sei der Stadt diesbezüglich nichts bekannt.

Netzwerk „Praktische Hilfe“: Gerade um jene Menschen zu unterstützen, die sich – freiwillig oder angeordnet – in häuslicher Isolation befinden oder jedenfalls ihre Außenkontakte stark reduziert haben, hat Dagmar Stettner vor mehr als zwei Wochen damit begonnen, ein Netzwerk unter dem Titel „Praktische Hilfe“ zu knüpfen. Das Diakonische Werk, die Caritas, die Sozialstation, Zeitbankplus, die Stadtjugendpflege, die Katholische und die Evangelische Kirchengemeinde und der Stadtseniorenrat machen mit.

Stettner, Leiterin des Seniorenbüros, koordiniert die Aktion federführend und kann von einer erfreulichen Welle der Hilfsbereitschaft berichten. Auf ihren Aufruf, dass Helfer gesucht werden für praktische Hilfe – seien es Einkaufsfahrten für Lebensmittel oder Medikamente, Telefongespräche gegen die Einsamkeit, Hunde ausführen oder anderes –, habe sie bereits mehr als 50 Rückmeldungen erhalten, darunter auch von Paaren und Familien. „Das ist toll“, freut sich Stettner. Ausdrücklich weist sie darauf hin, „da auch ganz viele Jugendliche und junge Erwachsene dabei sind – das ist unsere Jugend.“ Noch verhalten indes fallen die Rückmeldungen bei den Hilfsgesuchen aus. „Bislang konnte ich neun Personen Hilfe vermittelt“, berichtet Dagmar Stettner. In allen Fällen ging es bisher immer darum, für diese Menschen einzukaufen.

Bislang hätten sich auch nur Menschen gemeldet, die freiwillig Außenkontakte reduzieren. Stettner weiß: „Die Schwelle Hilfe anzunehmen ist hoch.“ Gerade deshalb ermutigt sie ausdrücklich, das kostenlose Angebot anzunehmen.