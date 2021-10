von Hans-Jürgen Hege

Mächtig ins Zeug gelegt hatten sich Mitglieder des Kollegiums der Gemeinschaftsschulen Todtnau/Schönau für ihre Schützlinge. Vor allem in die Zukunft der Jugendlichen investierten sie viel Zeit und Herzblut. Honoriert wurde dieser Einsatz nun schon zum wiederholten Mal mit dem blauen „BoriS-Siegel“, dem Berufswahl-Siegel des Landes Baden-Württemberg GbR, die diese Anerkennung vorbildlicher Arbeit sozial und erzieherisch tätiger Einrichtungen 2006 unter der Flagge des Handwerkstages, der IHK und beteiligter Unternehmen von der Bertelsmann-Stiftung übernommen hat.

Besonders die Projektverantwortlichen Nicole Robold und Silvia Laaß engagieren sich weit über ihr eigentliches Aufgabengebiet hinaus, um zwischen 200 und 300 Schülerinnen und Schülern der Klassen fünf bis zehn den Weg zu ebnen in ein Berufsleben, das ihren Neigungen, ihren Vorstellungen und ihrem Talent entspricht. Stolz nahmen Schulleiterin Stefanie Waldvogel, Konrektorin Claudia Hierholzer und Nicole Robold am Mittwoch das Symbol der Auszeichnung in Todtnau in Empfang.

Und nicht nur das. Sie deponierten es auch gleich an der Stelle, an der in den zurückliegenden drei Jahren ebenfalls ein solch schmuckes Schild in Blau hing. Es signalisiert Schülern, Lehrern und Eltern weitere drei Jahre, dass die Jugendlichen nicht auf sich allein gestellt sind, wenn sie Rat und praktische Hilfen benötigen, um vorbei an oft auch unübersichtlichen Wegen hin zu einer optimalen Berufsorientierung zu navigieren.

Ende 2020 musste das Kollegium zusammen mit Eltern, die bei dieser Aufgabe laut Vorgabe „Partner“ zu sein hatten, Hausaufgaben machen. „Rund 40 Seiten umfasste der Kriterien-Katalog, den wir abzuarbeiten hatten“, sagte Nicole Robold. Mit im Boot: Erstmals das Altenheim Todtnau sowie wie zuvor schon Handwerksbetriebe, soziale Einrichtungen, Lehranstalten oder Unternehmen, die dem Nachwuchs ihr Know-How zur Berufsorientierung beispielsweise in Praktikas oder bei Betriebsbesichtigungen zur Verfügung stellten und sehr gerne die Bereitschaft junger Menschen in Anspruch nahmen, sich in der Hausaufgabenbetreuung erzieherische Sporen zu verdienen.

Selbstverständlich haben die Jugendlichen daneben jede Unterstützung beim Verfassen von Bewerbungsschreiben erhalten, hieß es. Und die Jury, die den Kriterienkatalog zu bewerten hatte, wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Möglichkeiten vorhanden seien, „Schülerinnen und Schüler (und deren Eltern) mit anderer Herkunftssprache in der Beruflichen Orientierung zu unterstützen.“

Ausfallen musste coronabedingt das bisher übliche Treffen mit Vertretern der Betriebe in der Schule. Dieses könnte eventuell im Frühjahr nachgeholt werden. „Mal sehen“, sagte Nicole Robold, die allerdings gleichzeitig auch auf eine andere wertvolle Komponente zur Orientierung hinweist: „Ehemalige Schülerinnen und Schüler wurden und werden eingeladen, ihre Erlebnisse und Erfahrungen beim Start von der Schule aus ins Berufsleben zu schildern. Und davon machen viele auch sehr gerne Gebrauch – und zwar auf beiden Seiten“, so Robold.

Ein Erfolg der Bemühungen der Gemeinschaftsschulen um Transparenz und Nachhaltigkeit sei durchaus messbar, glauben Nicole Robold und Schulleiterin Stefanie Waldvogel. Vor allem bei den Eltern komme „der große Austausch“ prima an. „Toll“ finden sie, dass Kooperationen Früchte tragen und dass beispielsweise auch Sanitätsdienste eingebunden sind mit dem Ziel, anderen Schülern zu helfen. Praktikumsbescheinigungen würden gesammelt und zum Beispiel bei Bewerbungen nicht bloß anerkannt, sondern sehr geschätzt als Zeichen außerordentlichen Engagements, sind die Beteiligten sicher.