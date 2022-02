von Nicolai Ernesto Kapitz

Während am „Schmutzige Dunschdig“ die coronabedingt völlig zusammengeschrumpfte Fasnacht begann, dreht sich hinter den Kulissen der Narrenzunft Schopfheim das Personalkarussell – und zwar auf recht spezielle Weise. Oberzunftmeister Hanspeter Meyer war vor einigen Wochen aufgrund interner Differenzen mit der Zunft und auch gesundheitlicher Probleme zurückgetreten. Er hat zwischenzeitlich aber den Rücktritt vom Rücktritt erklärt – und ist nun gegen seinen Willen doch nicht mehr im Amt. Wer ihm nachfolgt, soll im Frühling geklärt werden.

Fast könnte man das diesjährige Fasnachtsmotto „Es däddscht wieder“ wörtlich nehmen: Der auf die Wiederbelebung der Hurlibaus-Kanone gemünzte Ausruf passt leider nur zu gut zu dem, was zurzeit im Führungsgremium der Schopfheimer Fasnächtler los ist – denn da hat es ziemlich „gedäddscht“. Was war passiert? Zeremonienmeister Fritz Trefzger und Kanzelar Mirco Radtke aus dem Vorstand der Narrenzunft versuchen bei einem Gespräch am Mittwochmittag, den Pulvernebel nach dem großen Kanonenschlag etwas zu lüften.

„Oberzunftmeister Hanspeter Meyer ist bei einer Zunftratssitzung Anfang Februar von seinem Amt zurückgetreten“, berichten Fritz Trefzger und Mirco Radtke. Eine Sitzung des Zunftrats ist eine Art Schopfheimer Narrenparlament, hier werden die wichtigsten Entscheidungen getroffen und deshalb nimmt nicht nur der Vorstand der Narrenzunft teil, sondern es sind auch Vertreter der Zinken und Cliquen dabei. Auch an jenem 3. Februar war die Sitzung gut besucht, denn es ging um die Frage, ob und wie 2022 wegen der Pandemie überhaupt Fasnacht stattfinden kann. Hier also schmiss Hanspeter Meyer hin – „offiziell und mit sofortiger Wirkung, weil ihm das Vertrauen fehlt“, heißt es im Versammlungsprotokoll. „Er hat sich noch bei allen Unterstützern bedankt und die Sitzung verlassen“, berichtet Mirco Radtke.

Das bestätigt Hanspeter Meyer zwar auf Nachfrage. Er will von einem Rücktritt allerdings inzwischen nichts mehr wissen. Er habe sich in besagter Sitzung gesundheitlich plötzlich nicht wohlgefühlt – und ja, auch das mit den internen Streitigkeiten und dem Vertrauensverlust bestätigt er. Er sei in der Sitzung „unter Druck gesetzt worden“. Allerdings sei es da keineswegs um Meinungsverschiedenheiten mit der ganzen Narrenzunft gegangen – im Gegenteil, er sei mit dem Großteil sehr gut zurechtgekommen. Der Rücktritt sei eine „Panik-Reaktion“ gewesen. „Ich habe den Entschluss, zurückzutreten, zurückgenommen, weil es mir wenige Tage später schon Leid getan hat“, sagt Hanspeter Meyer. „Mir liegt dieser Verein und die Fasnacht sehr am Herzen, deshalb würde ich gerne weitermachen.“ Er könne zwar an einer Jahreshauptversammlung abgewählt werden. „Aber zurzeit ist es rechtlich so, dass ich per Eintrag im Vereinsregister verantwortlich bin.“

Der Narrenzunft-Vorstand teilt diese Ansicht nicht: Wenige Tage nach der Sitzung vom 3. Februar habe Meyer nämlich sein Ozume-Zepter, seine Uniform und Unterlagen seiner Amtsgeschäfte zurückgegeben – es könne also von einer Kurzschlusshandlung keine Rede sein. „Dieser Rücktritt ist auch offiziell in Stein gemeißelt“, sagt Mirco Radtke. „Es ist ein vollzogener Rücktritt“, sagt auch Fritz Trefzger. „Der einzige Weg zurück ins Amt wäre eine Wiederwahl bei der nächsten Hauptversammlung.“ Das erscheint allerdings unwahrscheinlich, denn laut Satzung hat der Zunftrat ein Vorschlagsrecht für die Vorstandsposten und damit auch für den „Ozume“.

Trotz Differenzen gibt es gegenseitige Wertschätzung

Wo genau das gegenseitige Vertrauen verloren gegangen ist, bleibt etwas im Unklaren. Eine Rolle spielt dabei aber auch Corona: „Die Fasnachtskampagne 2020 ist wegen des plötzlichen Einbruchs der Pandemie nie wirklich besprochen und aufgearbeitet worden“, meint Mirco Radtke. Obendrein sitzt der Frust über die abgesagte Fasnacht 2021 tief. Aber die Gründe für die Entzweiung zwischen Ozume und Zunft lägen weiter in der Vergangenheit. Trotz der Differenzen betonen beide Seiten ihre gegenseitige Wertschätzung: „Wir sind ihm dankbar für alles, was er geleistet hat“, sagt Fritz Trefzger. Meyer war zehn Jahre Narrenbaum-Chefsteller der „Enninger“ und sechs Jahre Oberzunftmeister. Und Hanspeter Meyer betont, dass er „immer zu Gesprächen bereit“ sein werde.

Schopfheim Golfplatzes Ehner-Fahrnau: Der Verlauf der Verfehlungen soll eindeutig geklärt werden Das könnte Sie auch interessieren

Das Amt des Vorsitzenden wird bis zu dieser Versammlung, die Ende Mai oder Anfang Juni stattfinden soll, Zunftmeister Ralf Völz kommissarisch führen. Bis dahin läuft die Suche nach einem Kandidaten für Schopfheims oberstes Narren-Amt, noch ist niemand in Sicht. Und die Fasnächtler suchen nach weiteren neuen Verantwortungsträgern. „Es gibt Überlegungen, das Ganze zu verjüngen und auf mehrere Schultern zu verlagern“, erklärt Fritz Trefzger. Bei der Größe der Narrenzunft – die immerhin die größten, aufwendigsten und umfangreichsten Veranstaltungen in Schopfheim stemmen muss – sei das der Weg in die Zukunft. „Das Vereinskonstrukt, das wir haben, ist einfach sehr alt“, sagt der Zeremonienmeister.

Apropos: Eine Verjüngung benötigt die Schopfheimer Fasnacht auch an anderer Stelle. Denn die Erosion in der Narrenzunft begann schon im Herbst, als Zunftabendmeister Jeannot Weißenberger nach Jahrzehnten im Amt seinen Rücktritt erklärt hatte. Es werden also zunächst bis zur Hauptversammlung neue Amtsträger für die Schlüsselpositionen gesucht, andererseits aber auch kreative Köpfe und engagierte Narren für alle Bereiche der Schopfheimer Fasnacht – allen voran das Aushängeschild Zunftabend: „Mitarbeit ist in allen Bereichen gewünscht“, sagt Fritz Trefzger – auf dass es die Narren künftig wieder auf den Bühnen und Straßen und nicht hinter den Kulissen „däddschen“ lassen können.