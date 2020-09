von Nicolai Kapitz

Mit coronabedingter Verspätung starten diese Woche die Nachhaltigkeitstage 2020. Die Stadt Schopfheim beteiligt sich zum dritten Mal an dieser vom Landesumweltministerium lancierten Aktion, um – so Bürgermeister Dirk Harscher – dieses Thema „ständig in Erinnerung zu halten“. Mit dem Stadtradeln inklusive Bürgermeister-Wette, einer Handy-Sammelaktion, dem Repair-Café und – schon diesen Mittwoch und Samstag – plastikfreiem Einkaufen auf dem Wochenmarkt soll Nachhaltigkeit ins Bewusstsein der Bürger gerufen werden.