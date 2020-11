von Gerald Nill

Spielerisch lernen – das ist der Ansatz einer neuen alternativen Schule, die sich im Gründungsstadium befindet und im nächsten Jahr im Raum Schopfheim an den Start gehen möchte. Die Schule nennt sich „Scolé“, aus dem Altgriechischen für Muße, und bezeichnet sich selbst im Untertitel als „Freie Nachhaltige Schule Wiesental“. Die Organisatoren sehen sich im Gespräch mit dieser Zeitung auf einem aussichtsreichen Weg.

Im Internet gibt es sie schon, die Scolé. Vorgesehen ist, dass sie Herbst 2021 auch real existiert. | Bild: privat

Leistungsdruck ade, Fehlerkultur passé, Frontalunterricht vorbei. Selbst die Lehrer nehmen sich zurück, denn im Mittelpunkt steht das neugierige Kind, das von Natur aus lernen will. „Jedes Kind will lernen“, so beschreiben Anka Krätzig aus Hasel und Jürgen Bootsmann aus Hausen die Wesensmerkmale ihrer geplanten alternativen Schulform, die es so in der Region noch nicht gibt. „In der heutigen Schule herrscht alles andere als Muße“, bezieht sich Anka Krätzig auf den Namen ihrer geplanten Schule, Scolé. Ein Name, der Programm ist. Im Mittelpunkt des alternativen Unterrichts stehe das selbstbestimmte Lernen.

„Nachhaltiges, natürliches Lernen geht nur mit Freude und Begeisterung“, findet Jürgen Bootsmann. Beide Lehrer lassen keine Zweifel, dass Kindern an herkömmlichen Regelschulen der Spaß am Lernen oft schnell verleidet werde, weil dort häufig Druck und Angst, Zensuren und Versagen im Mittelpunkt stünden.

„Wir lassen eine positive Fehlerkultur entstehen“, setzt Krätzig dagegen. „Nur wer keine Angst vor Fehlern hat, kann kreativ werden“, sagt sie und lässt in diesem Zusammenhang die Namen Rudolf Steiner (Begründer der Waldorfpädagogik) und Maria Montessori fallen, die wichtige Inspirationsquellen seien.

Wie in den Waldkindergärten soll es auch im Unterricht der Scolé möglichst oft hinaus gehen, um in der Natur zu lernen. Bootsmann und Krätzig sind überzeugt, dass beim Spielen und durch Projekte natürliche Neugier bei Kindern geweckt wird, sich Fragen und Anregungen ergeben, die letztlich gemeinsam in Erkenntnis und Wissen münden: „Es gibt keine Unterrichtsfächer, sondern interessensgeleitetes Lernen.“ Bootsmann nennt ein Beispiel. In einer Situation könnte von und mit den Kindern ein Wehr an einem Bach gebaut werden. Dabei sei dann auch eine englische Muttersprachlerin, die in ihrer Sprache redet und das Interesse der Grundschüler nebenbei an Englisch weckt.

Geeignetes Gebäude in Bahnhofsnähe im Blick

Nicht jedes Kind sei für dieses selbstbestimmte Lernen in Kleingruppen geeignet, räumt Krätzig ein. Auch von den Eltern würden „Mut und Geduld“ verlangt. Lernen sei nicht nur Spiel, sondern auch Arbeit, für alle Seiten. „Erst in der Mittelstufe wächst das Bedürfnis nach Struktur und wird englische Grammatik vermittelt“, kommt Bootsmann auf die beispielhafte Szene im Wald zurück. Die Mittelstufe von Scolé erhalte den Status einer Realschule.

Das Projekt sieht sich derweil auf gutem Weg. Ein geeignetes Gebäude habe man bereits im Auge, das am Waldrand liege und doch nicht weit weg vom nächsten Bahnhof sei. Mit den Schulverwaltungen in Lörrach und Freiburg befinde sich das Projektteam in aussichtsreichen Gesprächen. Bootsmann rechnet mit einer Zusage noch in diesem Jahr, die pädagogischen Konzepte hätten überzeugt. Dem Kultusministerium in Stuttgart müsse beim Antrag das „besondere pädagogische Interesse“ und eine gesellschaftliche Relevanz nachgewiesen werden.

Jetzt soll als Nächstes die Finanzierung auf die Beine gestellt werden. „Wir haben aktuell so gut wie kein Eigenkapital“, gibt Krätzig zu. Aber die GLS-Bank biete als Leih- und Schenkgemeinschaft Fördermöglichkeiten speziell für alternative Schulen in der Aufbauphase. „In den ersten drei Jahren müssen wir uns komplett selbst finanzieren“, sagt die Pädagogin und rechnet einen Betrag von 300.000 Euro für die Existenzgründungsphase von Scolé für Personal- und Sachkosten zusammen. „Wir werden also auch Spenden und Bürgschaften benötigen.“

Elf Kinder seien bislang angemeldet worden. 20 sollten es sein für einen ordentlichen Schulstart nach den nächsten Sommerferien. Ein Schulgeld müsse erhoben werden. Anka Krätzig nennt einen Richtwert von 220 Euro im Monat.

Weitere Infos im Internet:

http://www.scole.de