von Nicolai Ernesto Kapitz

Nach einem Erdrutsch mussten im Schopfheimer Wohngebiet auf dem Altig vier Häuser evakuiert werden. Sechs Bewohner wurden in Sicherheit gebracht.

Unterhalb der Wohngebäude war in der Nacht zum Dienstag die Erde in Bewegung geraten und hatte sich entlang einer langen Abbruchkante mehrere Meter abgesenkt. Derzeit ist noch unklar, ob weitere Abrutschungen folgen könnten und wann die Bewohner in die Häuser zurückkehren können. Das Technische Hilfswerk überwacht den Boden mit Spezialtechnik.

Wer die Treppe an der Wand des Wohnhauses von Andreas und Susanne Sailer im Finkenweg hinabsteigt und um die Hausecke biegt, steht vor einem Abgrund. „Dreieinhalb bis vier Meter ist der Hang abgerutscht und hat Teile der Häuser freigelegt“, berichtet Schopfheims Feuerwehr-Gesamtkommandant Steffen Hofmann. Der Rasen, Teile der Terrasse, ganze Gebüsche sind weggerutscht. Das Fundament des Wohnhauses ist teilweise freigelegt, ebenso an einer Ecke des Nachbarhauses. Eine braun klaffende Abbruchkante zieht sich den Hang entlang, mitten durch die abschüssige Wiese, mitten durch die Gärten der Anwohner.

Bodenrisse deuten die Gefahr an. | Bild: Feuerwehr Schopfheim

„Wir haben hier eine große Gefährdung, dass der Boden weiter abrutscht“, sagt Steffen Hofmann, während er angesichts des Dauerregens gemeinsam mit Kreisbrandmeister Christoph Glaisner und THW-Zugführer Steffen Puls in einer benachbarten Garage Medienvertretern Informationen weitergibt. Eben dieser Dauerregen hat den Untergrund seit Tagen aufgeweicht, „der Boden ist satt“, sagt Hofmann. Das gilt auch als Grund für den Hangrutsch; auch wenn routinemäßig geprüft wurde, ob es ein Erdbeben gab, was nicht der Fall war.

Am Dienstagmittag informierte die Leitstelle die Schopfheimer Feuerwehr, die daraufhin sofort ausrückte, den Schaden begutachtete und den oberen Teil des Finkenwegs absperrte. Von einer „Ausnahmesituation“ spricht Schopfheims Bürgermeister Dirk Harscher, der sofort zum Ort des Geschehens geeilt ist. Mit dem Handy am Ohr koordiniert Harscher die Unterbringung der sechs Bewohner aus den evakuierten Häusern. „Wir bringen sie in Hotels unter“, sagt der Bürgermeister. Bewohner des Finkenwegs tragen Koffer aus den Häusern. Einige quartieren sich bei Verwandten ein, so wie das Ehepaar Sailer.

„Angefangen hat das bereits am Samstag“, berichtet Andreas Sailer. Unterhalb seines Hauses ist der Garten um gute drei Meter abgerutscht. „Wir haben eigentlich einen Balkon am Haus, der war am Samstag ein winziges bisschen geneigt.“ Die Neigung wurde von Tag zu Tag stärker, im Rasen wiesen erste Risse darauf hin, dass der Boden nachgibt.

Am Montag musste der Balkon mittels Kran abgebaut werden – und in der Nacht zum Dienstag sackte der Boden dann richtig ab. Andreas Sailer und seiner Frau Susanne ist der Schreck anzumerken. „Wir sind froh, dass keine Personen zu Schaden gekommen sind, und sind den Einsatzkräften sehr dankbar“, sagt Susanne Sailer. „Das war alles sehr professionell. Da ist eine unglaubliche Maschinerie angelaufen.“ Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sind derzeit dabei, die Lage zu sondieren. Es sei nicht auszuschließen, dass der Hang im Finkenweg im südlichen Bereich des Wohngebiets Altig weiter nachgibt. Das THW fordert einen speziellen Einsatztrupp aus dem Landkreis Tübingen an, der über Messsonden verfügt.

Damit können auch kleinste Bodenbewegungen erfasst werden. „Dieses computergesteuerte Einsatzstellensicherungssystem wurde für die Untersuchung einsturzgefährdeter Gebäude entwickelt“, erklärt Steffen Puls. Mithilfe der Feuerwehr-Drehleiter bringen die THW-Fachleute im Laufe des späten Nachmittags die Sonden an den Häusern an. „Falls sich mehr bewegt, gibt es Alarm. Dann können wir weitere Maßnahmen einleiten“, so Puls. „Es gilt jetzt, die weitere Dynamik zu beobachten“, erklärt Kreisbrandmeister Christoph Glaisner. „Alles Weitere liegt in der Hand von Fachleuten.“

Der Schopfheimer Geoingenieur Bernd Mannsbart ist in den Finkenweg gekommen und analysiert die vorläufige Lage: „Wir sind noch mittendrin in der Beurteilung. Es muss sich zeigen, ob im Boden noch Verformungen stattfinden. Wir müssen jeden Tag neu bewerten.“ Viel, so Mannsbart, hängt vom Wetter ab. „Es muss sich erst bestätigen, dass der Boden in Ruhe bleibt.“ Mittelfristig sei mit einer aufwendigen und teuren Sanierung und Sicherung des Untergrunds zu rechnen.