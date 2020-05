von Nicolai Kapitz

Es ist wieder geöffnet: Seit Montagmorgen darf auch in Schopfheim wieder gewirtet werden. Gaststätten, die eine Konzession als Schank- und Speiselokal ihr Eigen nennen können, dürfen nach acht Wochen Corona-bedingter Zwangspause seit Wochenbeginn wieder servieren und ausschenken. Wir haben uns unter Gastwirten in Schopfheim umgehört: Es überwiegt Erleichterung, aber die Wirte wissen auch, dass sie ihren Teil dazu beitragen müssen, dass die Lockerungen nicht bald wieder einkassiert werden. Denn das wäre für alle das denkbar schlimmste Szenario. Und es gibt auch Kritik.

Hans Glöggler hat in seinem Restaurant nur noch rund die Hälfte der Plätze zur Verfügung. Zwischen den Tischen ist viel Raum. | Bild: Nicolai Kapitz

Es ist irgendwie ein ungewohnt gewohntes Bild, das sich dem Betrachter da am Montagmorgen zeigt: In den Cafés am Kronenbrunnen sitzen Gäste in der Sonne, nippen am Cappuccino oder ordern sich ein Frühstück. „Vor allem viel Freude“, beschreibt Tessy Reda sein erstes Gefühl, als er am Montagmorgen sein Café nach acht Wochen Zwangspause wieder aufschließen durfte. „Von 100 auf null, von heute auf morgen dicht machen, das war schon hart.“ Die Fixkosten liefen schließlich weiter, „irgendwann wird es da eng“, weiß der 51-jährige Wirt vom Café Tesnaz. Eigentlich hat er montags Ruhetag, „aber wir hatten jetzt lange genug Ruhe“. Genau wie viele seiner Mitstreiter hat auch er in den vergangenen Wochen „keine leichte Zeit verbracht“. Und weil diese Zeit allen noch in den Knochen sitzt, weiß Tessy: „Das schlimmste, was passieren könnte, wäre, wenn es einen Rückfall gibt.“

In den Cafés am Kronenbrunnen herrschte am Montagvormittag noch übersichtlich viel Betrieb. | Bild: Nicolai Kapitz

Deshalb setzt er die Vorgaben des Dehoga – des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands – penibel um. In der Außenwirtschaft ist mit den erlaubten Abständen gestuhlt, im Innern weisen Schilder die Gäste darauf hin, dass der schönste Platz in diesen Zeiten eben nicht an der Theke ist, weil dort der vorgeschriebene Abstand zum Bedienpersonal nicht eingehalten werden kann. „Wenn sich alle an die Vorgaben halten, kriegen wir das auch hin“, sagt Tessy. „Wir wisse, wir tragen große Verantwortung.“

Nebenan gelten die Vorgaben natürlich auch – und bei Evangelos Christoforou und dem Team der „Neuen Krone“ ist die Erleichterung genauso groß wie beim Nachbarn Tessy. „Sehr froh“, sagt der Wirt, der mit seiner Familie auch das Restaurant Hermes am Poligny-Platz in der Altstadt betreibt. „Diese zwei Monate waren eine schwere Zeit. So etwas gab es noch nie. Aber wir haben uns gegenseitig unterstützt und sind damit fertig geworden.“ Der Betreiberfamilie half zumindest ein wenig, dass sie die griechischen Spezialitäten aus dem Restaurant seit ein paar Wochen zum Abholen anbieten durfte. Übrigens nicht nur wirtschaftlich ein kleiner Trost: „Es war wichtig, wieder zu arbeiten. Zu Hause wären wir irgendwann verrückt geworden“, sagt Evangelos Christoforou und lacht.

Sein Lachen hat auch Hans Glöggler so langsam wieder gefunden: Er steht in seinem Restaurant am Viehmarkt in der Kühe und bereitet Essen vor. Am Dienstag wird er wieder öffnen, „und das ist eine tolle Nachricht, nicht nur für uns, sondern auch für die Gäste“. Sein Restaurant musste er komplett umräumen: Im Innern gibt es statt 50 Plätze nun nur noch 26, zwischen den Tischen ist viel Platz. „Aber es ist wichtig, dass dieser Schritt gemacht wurde“, sagt Glöggler, der auch Vorsitzender im Schopfheimer Wirteverein ist. Im Zweischichtbetrieb von 17.45 Uhr bis 19.45 Uhr und dann noch einmal ab 20 Uhr nimmt das Restaurant nun wieder Tischreservierungen auf. „Da gibt es natürlich noch Einschränkungen. Wir hoffen da auf das Verständnis der Gäste“, sagt der Wirt. „Aber Hauptsache, wir dürfen wieder öffnen.“

Nur wer Speisen serviert, darf auch öffnen

Im „Goldenen Löwen“ in der Hauptstraße richtet Wirt Torsten Thilla gerade die Gartenwirtschaft her und baut Desinfektionsmittelspender auf, damit zum Neustart am Dienstag alles parat ist. „Es wurde auch Zeit“, sagt der Löwen-Wirt. „Man muss auch mal wieder unter Leute dürfen. Ich bin auf jeden Fall auch erleichtert.“ Ihm ist klar, dass die Gastwirtschaften nun im Blickpunkt sind: „Natürlich sind wir darauf vorbereitet, dass die Einhaltung der Richtlinien kontrolliert wird. Da muss ich eben aufpassen, dass die Abstände auch nach dem fünften Bier noch eingehalten werden. Wer sich nicht daran hält, fliegt eben raus. Sonst bin am Ende ich der Dumme.“

Die Erleichterung der Wirte gilt auch dem Umstand, dass sie eine Konzession als Schank- und Speisewirtschaft besitzen. Denn nur mit dieser Erlaubnis dürfen Wirtschaften öffnen. Wer nur eine Konzession als Schankwirtschaft hat – also die kleineren Kneipen und Bars –, muss seine Beiz weiter geschlossen halten. Eine Tatsache, die auch Kritik hervorruft: „Im Grunde genommen ist das unfair“, sagt Tessy Reda. „In Bars und Kneipen ließen sich die Vorgaben genauso gut umsetzen.“ Auch Hans Glöggler sieht eine Ungleichbehandlung: „Fair ist das nicht. Zum Beispiel profitieren wir als Speisegaststätte von der geänderten Mehrwertsteuer ab dem 1. Juli. Die gilt aber nur für Speisen, nicht für Getränke.“

Aus diesem Grund kann auch Peter Mulflur vom Bistro Van Gogh in der Torstraße die Welt nicht mehr verstehen: „Es ist toll, dass die Kollegen wieder öffnen können. Aber ich bitte um gleiche Chancen für alle.“ Er weiß natürlich um die Nachteile in seiner kleinen Beiz: Sie ist nicht sehr geräumig, und die Tische sind fest verbaut, umstellen kann man also nichts. „Wir würden drinnen höchstens sechs Gäste unterbringen“, sagt Peter Mulflur. Der Wirt hatte deshalb Hoffnung darauf, die kleine Gartenwirtschaft in der Torstraße vergrößern zu können – aber ganz abgesehen davon, dass das Bistro nur als Schankwirtschaft zugelassen ist, hatte da auch das Ordnungsamt etwas dagegen. Und eine neue Konzession zu beantragen und Speisen aufzutischen sei viel zu aufwändig und zu teuer. „Auch wir mit unseren kleinen Kneipen wollen leben“, sagt Mulflur. Er hofft, dass die Politik bald den kleineren Beizen den Betrieb erlaubt. „Darauf aufpassen, dass alle die Abstände einhalten, kann ich in einer kleinen Wirtschaft auch“, sagt er.