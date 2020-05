von Dirk Sattelberger

Polizei und Staatsanwaltschaft sind noch dabei, die Tatwaffe zu ermitteln, mit der in der Nacht auf 29. April ein Mann in Riedichen getötet wurde. „Die Tatwaffe ist noch nicht ausermittelt“, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage dieser Zeitung am Dienstag. Offen ist auch noch, wie genau die zwei mutmaßlichen Täter von Riedichen nach Frankfurt gelangt sind, wo die Polizei sie festgenommen hat. Es wird nicht ausgeschlossen, dass sie einen Fluchthelfer hatten. Die zwei Brüder werden beschuldigt, gemeinschaftlich das wehrlose Opfer (38) im Schlaf erschlagen zu haben. Dessen Angehörige möchten den Leichnam ins Heimatland Türkei überführen lassen, sobald alle kriminaltechnischen Untersuchungen abgeschlossen sind. Bei der Tat wurde ein weiterer Mann (64) schwer verletzt. Er ist ebenfalls Türke und konnte das Krankenhaus nach einigen Tagen in stationärer Behandlung verlassen. Er befindet sich laut Polizei auf dem Weg der Besserung. Täter und Opfer kannten sich bereits seit einigen Monaten und waren auf verschiedenen Baustellen zusammen tätig. In Zell-Riedichen waren sie zuletzt in einer Ferienwohnung untergebracht, wo die Tat geschah. Die Staatsanwaltschaft geht nach wie vor davon aus, dass die Tat aus Habgier begangen wurde.