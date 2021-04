von hirt/afs

Nicht schlecht gestaunt haben dürfte eine Erzieherin der städtischen Kita am Marktplatz, als sie am Dienstagmorgen drei schlafende Einbrecher fand. Die drei Männer schliefen in der aufgebrochenen Containeranlage der Kita an der Adolf-Müller-Straße. Die Männer im Alter von 17, 21 und 28 Jahren wurden von der Polizei festgenommen.

Einbrecher, die in einer Kindertagesstätte einschlafen. Auch für die Polizei ist das ein nicht alltäglicher Fall. Ist es möglich, dass es sich gar nicht um Einbrecher handelt – haben die Männer nur einen Schlafplatz gesucht? „Theoretisch könnte das sein“, antwortet Polizeipressesprecher Mathias Albicker. Das gewaltsame Aufbrechen des Containers spreche aber eher für einen Einbruch. Hinzu kommt: Die drei Männer werden von der Polizei verdächtigt, in das nahegelegene Pfarrheim eingebrochen zu sein. Dort sind mehrere Schränke aufgebrochen worden. Ungefähr 12.000 Euro beträgt der Sachschaden. Dort sei aber nichts gestohlen worden, sagt Polizeisprecher Albicker.

In der Kita am Marktplatz sieht es anders aus: Laut der Polizei hat sich mittlerweile herausgestellt, dass Kameras gestohlen wurden. Bei den drei Tatverdächtigen habe man diese nicht entdecken können, auch die Suche im Umfeld der Kita habe nicht zum Fund der Kameras geführt. Auf Nachfrage wollten weder die Kindergartenleitung noch die Mitarbeiter der Stadt als Kita-Träger etwas zu den Ereignissen sagen. Derzeit werde noch ermittelt und aus dem Einbruch resultiere bereits ein Zusatzaufwand.

Ermittelt wird wegen besonders schweren Diebstahls. Zwei der Männer sind wieder auf freiem Fuß. Ein Jugendlicher wurde einer Einrichtung übergeben. Der Tatvorwurf sei nicht schwerwiegend genug, um eine Untersuchungshaft zu beantragen, sagt Albicker. Sowohl der Einbruch in die Kita als auch der in das Pfarrheim zählen nicht als Wohnungseinbrüche – dies wäre ein schwerwiegenderes Vergehen mit einer höheren Haftandrohung, sondern als Einbrüche in Büros.



Die drei Männer wurden nach Auskunft der Polizei am Montagabend in Zell kontrolliert, sie wollten auf dem Rathausplatz schlafen – und erhielten einen Platzverweis. In der Nacht auf Dienstag folgten dann die Einbrüche in Schopfheim. „Die Personen waren bislang bei uns unauffällig“, sagt Polizeisprecher Albicker. Unauffällig waren die drei auch im Hinblick auf Alkohol und Drogen. Dafür habe es keine Anzeichen gegeben. Insofern sei es auch möglich, dass die Männer nicht nur einen Einbruch im Sinn gehabt haben, sondern auch einen Schlafplatz.