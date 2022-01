von Nicolai Ernesto Kapitz

Die sogenannten „Montagsspaziergänge“ bleiben auch in Schopfheim verboten. Das Verwaltungsgericht Freiburg hat am Donnerstag den Eilantrag eines Demo-Teilnehmers gegen das Verbot abgelehnt. Das Gericht begründet die Ablehnung damit, dass die „Spaziergänge“ von Kritikern und Gegnern der Corona-Maßnahmen und der im Bund diskutierten Impfpflicht nicht angemeldet sind und dabei Abstandsregelungen und Maskenpflicht missachtet würden und damit „die öffentliche Sicherheit gefährden“.

Nachdem in Schopfheim in den zurückliegenden Wochen immer mehr Teilnehmer bei den als „Spaziergang“ betitelten Corona-Protesten zugegen waren und die Polizei darauf zuletzt mit Großaufgeboten reagiert hatte, war vom Landratsamt am 14. Januar eine Allgemeinverfügung erlassen worden: Die Spazier-Protestform wurde auf der kompletten Gemarkung der Stadt Schopfheim vorläufig bis Ende Februar untersagt. Dagegen hatte ein Bürger aus einer Schopfheimer Nachbargemeinde am 21. Februar am Verwaltungsgericht einen Eilantrag eingereicht. Der Mann – nach eigener Auskunft selbst ein Teilnehmer der Spaziergänge – hatte laut Mitteilung des Gerichts angekündigt, auch künftig „spazieren gehen“ zu wollen. Sein Eilantrag ist nun vom Verwaltungsgericht Freiburg abgelehnt worden.

Ein „präventives Versammlungsverbot“ sei zwar nur „als letztes Mittel zu erwägen“, schreibt das Verwaltungsgericht in der am Freitag versandten Mitteilung. Die Versammlungsfreiheit habe „für die Persönlichkeitsentfaltung des Einzelnen und für die demokratische Ordnung grundlegende Bedeutung“. Dass die Märsche nicht als Demonstration angemeldet werden, reiche deshalb nicht als Begründung für ein Verbot aus. Allerdings hatte das Landratsamt als Kreispolizeibehörde das Verbot darüber hinaus mit einer „Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“ begründet – weil bei den Protestaktionen weder Maskenpflicht noch Abstandsgebot befolgt würden.

Laut der Corona-Verordnung des Landes bestehe auch im Freien eine Maskenpflicht für den Fall, dass ein Mindestabstand von anderthalb Metern zu anderen Personen nicht zuverlässig eingehalten werden könne. Bei den montäglichen Spazier-Protesten in Schopfheim am 27. Dezember sowie am 3. und am 10. Januar habe es nach Schätzungen der Polizei Teilnehmerzahlen zwischen 200 und 1200 Personen gegeben – die Maskenpflicht war trotz Aufforderung durch die Polizei per Lautsprecher „nicht oder jedenfalls ganz überwiegend nicht“ eingehalten worden. Selbst bei den Protesten am 17. und 24. Januar – also nach Erlass des Verbots – , an denen immerhin noch bis zu 300 Personen teilnahmen, seien „Mindestabstand und Maskenpflicht trotz ausdrücklicher Aufforderungen durch die Polizei nicht beachtet worden“.

Milderes Mittel als Verbot „nicht ersichtlich“

Das Gericht leitet aus „diesen Zuwiderhandlungen“ die Prognose ab, dass ohne das Verbot auch künftig Corona-„Spaziergänge“ in Schopfheim stattfinden würden, „bei denen die gesetzlichen Schutzmaßnahmen nicht eingehalten würden und bei denen es daher mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verstößen gegen die Rechtsordnung käme“. Das verfügte Versammlungsverbot diene dem „individuellen Gesundheitsschutz“ und dem Schutz des Gesundheitssystems vor Überlastung und greife „voraussichtlich nicht unverhältnismäßig in die Versammlungsfreiheit ein“. Das Verbot sei alternativlos, denn „ein milderes und gleich wirksames Mittel zur Erreichung des verfolgten Ziels des Gesundheitsschutzes sei nicht ersichtlich.“

Der Eilantragsteller hatte gefordert, anstelle eines Verbots der Versammlung präventiv eine Abstands- und Maskenpflicht anzuordnen. Das jedoch hält das Verwaltungsgericht für nicht ausreichend: „Eine entsprechende Anordnung würde mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehrheitlich beachtet werden.“ Auch sei ein Eingreifen der Polizei „im Einzelfall nicht annähernd so erfolgversprechend wie ein präventives Versammlungsverbot“. Dies zeige allein die erwähnte Missachtung der Polizei-Durchsagen bei den bisherigen Spaziergängen.

Auch dem Argument des Eilantragstellers, dass die Infektionsgefahr im Freien „allenfalls gering“ sei, widerspricht das Verwaltungsgericht: Bei Versammlungen unter freiem Himmel ohne Beachtung der Abstands- und Maskenpflicht komme nicht nur eine Infektion durch Aerosole, sondern auch durch Tröpfchen zum Tragen. Außerdem könne jeder Teilnehmer an einem „Montagsspaziergang“ unerkannt infektiös sein. Die derzeit vorherrschende Omikron-Variante verbreite sich auch im Freien schneller als bisherige Varianten. Auch die Dauer des Versammlungsverbots bis zum 28. Februar sei „voraussichtlich gerechtfertigt“, denn derzeit sei nicht ersichtlich, „dass sich die Infektionslage bis Ende Februar massiv verbessern werde“.

Schopfheims Bürgermeister Dirk Harscher begrüßt die Nachricht aus dem Verwaltungsgericht: „Es ist natürlich gut, dass so entschieden wurde. Ich hoffe, dass jetzt Ruhe einkehrt“, so Harscher auf Nachfrage. „Wir müssen jetzt abwarten, wie es weitergeht.“ Einerseits meint Harscher damit die kommenden Montage – es wird mit Spannung erwartet, ob es weiterhin verbotene Spaziergänge gibt. Andererseits ist der Beschluss noch nicht rechtskräftig. Der Antragsteller kann innerhalb von zwei Wochen Beschwerde zum Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim einlegen. Auch deshalb schreibt das Verwaltungsgericht in seinen Ausführungen immer von „voraussichtlich gerechtfertigt“.