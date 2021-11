von Paul Eischet

Der evangelische Kindergarten Eichen und das evangelische Kinderhaus „Im Lus“ haben das BETA-Gütesiegel erhalten. Auf einem Pressetermin erläuterten Andreas Teschner vom evangelischen Verwaltungs- und Serviceamt Lörrach und Rechtsträgervertreter Matthias Rive, Vorsitzender des Kirchengemeinderates Schopfheim, was es mit dem Zertifikat auf sich hat.

Leiterin Miriam Lünsmann-Stiegeler und Stellvertreterin Sarah Wagner vom Eichener Kindergarten sowie Ursula Kopetz-Manus und Anna Rüttnauer, Leiterin und Stellvertreterin des Schopfheimer Kinderhauses, zeigten sich erfreut, dass durch die Auszeichnung die in ihren Einrichtungen geleistete Arbeit nun auch für die Öffentlichkeit erkennbar ist.

2009 erstellte die Bundesvereinigung Evangelische Tageseinrichtungen für Kinder (BETA) in Zusammenarbeit mit dem Institut für Qualitätsentwicklung und Gütesiegel in Kirche und Diakonie einen Leitfaden für den Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems in Kindertageseinrichtungen, festgeschrieben in einem Bundesrahmenhandbuch. Erklärtes Ziel ist eine systematische Qualitätsentwicklung und -sicherung in evangelischen Tageseinrichtungen durch Einführung eines Qualitätsmanagementsystems. Bei Erfüllung aller Vorgaben erfolgt eine Zertifizierung nach dem Diakonie-Siegel Kita und eine Verleihung des evangelischen Gütesiegels BETA.

Alle evangelischen Kindergärten haben die verpflichtende Auflage, ein entsprechendes Bewertungssystem für ein solches Zertifikat zu etablieren. Für Teschner eine „Qualitätsoffensive“, die dazu diene, das vom Gesetz geforderte Recht eines jeden Kindes auf Förderung und Entwicklung bestmöglich zu gewährleisten und die Arbeit der Kindertageseinrichtungen transparent zu machen. Die Vorgaben im Rahmenhandbuch entsprechen europäischen Norm. Sie bestimmt, „wie Kindergärten ausgestattet werden müssen, angefangen bei den Räumlichkeiten, über das Personal bis hin zur Anzahl der Kinder in den Gruppen“.

Die Eichener Leiterin Lünsmann-Stiegeler betonte einen Vorteil der geforderten Leistungen: „Alle Prozesse, die bei uns in der Einrichtung stattfinden, werden niedergeschrieben.“ So könne man die Arbeit sowohl dem Träger als auch den Eltern gegenüber jederzeit transparent machen. Kopetz-Manus äußerte sich dankbar für das Rahmenhandbuch. „Es hat uns ein Handwerkszeug in die Hand gegeben, das uns hilft, unsere Arbeit immer wieder zu reflektieren.“

Bei der Einführung des aus der Industrie kommenden Qualitätsmanagements habe man versucht, „es für Kindergärten in einer ihnen zuträglichen Form tauglich zu machen“, so Teschner. Kritisch sieht er allerdings die festgelegten einheitlichen Standards für eine Zertifizierung. „Die persönliche Arbeit der Mitarbeiter bei der Arbeit mit den Kindern kann in einer Leistungsbeschreibung nicht abgebildet werden.“ Ebenso wenig könne man individuelle kindliche Entwicklungen messen, gab er zu bedenken.

Die Umsetzung des Qualitätsmanagements wird jährlich intern von den Kindergärten kontrolliert. Die erteilte Zertifizierung gilt für fünf Jahre, dann erfolgt ein Audit, also eine neuerliche Prüfung. In der Vergangenheit stand Teschner allen Einrichtungen bei den Umsetzungen der Vorgaben hilfreich zur Seite. Und er weiß: „Was trotz Erzieherinnenmangel in den Kindergärten geleistet wird, ist enorm.“