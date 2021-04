von Manuel Hunn

Auch im Bereich des Skigebiets Hof wird in Fröhnd wohl ein Wolfszaun entstehen. Nachdem im März ein erster Schutzzaun bewilligt worden war, stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung auch aufgrund der Gleichberechtigung einem Antrag eines weiteren Pächters zu. Vor der Abstimmung entwickelte sich eine längere Diskussion über das Thema.

Wie Bürgermeister Michael Engesser erklärte, möchte auch der zweite antragstellende Landwirt den Zaun zum Schutz seiner Tiere vor einem Wolfsangriff auf einer von der Gemeinde gepachteten Fläche aufstellen. Engesser habe „viel Zeit investiert“ und in Gesprächen mit verschiedenen Stellen unter anderem in Erfahrung gebracht, dass man nicht verpflichtet sei, auf Gemeindeeigentum einen Wolfszaun zu akzeptieren.

Jedoch sei ihm nach der getroffenen Vereinbarung über den Schutzzaun im vergangenen Monat „Gleichberechtigung für alle“ wichtig. Zwar befinde sich die sieben Hektar große Fläche im Skigebiet Hof, jedoch nicht direkt im Bereich der Skipiste. Daher sollte hier der Grundsatz der Gleichbehandlung zur Anwendung kommen.

Gerade der Aspekt, dass der Wolfszaun im Skigebiet entstehen soll, sorgte für Diskussionen. So gab Gemeinderat Bernhard Stiegeler zu bedenken, dass es in diesem Bereich notwendig sei, dass der Zaun in der Skisaison gut markiert oder runtergelegt werde, um Unfälle zu vermeiden.

Engesser erwiderte, dass der Antragssteller mit Unterzeichnung der Vereinbarung die „Verkehrssicherheit von Mensch und Tier“ gewährleisten muss und dies derartige Maßnahmen oder auch Öffnungen für den Wildwechsel mit einschließe. Für eventuelle Schäden sei der Landwirt haftbar.

Über das konkrete Vorhaben hinaus tauschten sich die Mitglieder des Gemeinderats aber auch grundsätzlich über das Thema Wolfszaun aus. So kam zur Sprache, dass man mit weiteren Anträgen rechne, da Landwirte nur dann Schadensersatz erhalten, wenn sie einen Schutzzaun gegen den Wolf errichtet haben. Da diese aber nach Fertigstellung des Zauns viele schwer zu erfüllende Vorgaben haben, sei nicht sicher, dass sie am Ende wirklich einen Ausgleich erhalten. Daher stellte Stiegeler die Frage, ob so eine Maßnahme „zielführend auf lange Sicht“ sei, man solle an Landwirte appellieren „abzuwiegeln“.

Gemeinderat Horst Marterer kritisierte, dass nur privilegierte Landwirte mit einer bestimmten Herdengröße eine Förderung des Landes für die Errichtung eines Wolfszauns erhalten: „Drei Ziegen sind genauso schutzwürdig wie fünf.“

In der abschließenden Abstimmung sprachen sich die Gemeinderatsmitglieder einstimmig für den Antrag des Landwirts aus. In der Vereinbarung soll der Pächter auf die besonderen Anforderungen bedingt durch das Skigebiet hingewiesen werden.