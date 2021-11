von Nicolai Ernesto Kapitz

Wegen ausufernder Kosten soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am 8. November die Pläne ablehnen, die das Architekturbüro A1 für die Sanierung des Aula- und des Technikgebäudes auf dem Schulcampus vorgelegt hat. Stattdessen soll es „eine reduzierte Sanierung beider Gebäude“ geben. Die Kosten für die Architekten-Pläne waren von ursprünglich geschätzten rund 3,4 Millionen Euro auf fast 4,5 Millionen Euro in die Höhe geschnellt.

Der Hintergrund hat eine längere Geschichte: Im Zuge der Sanierung und des teilweisen Neubaus der Friedrich-Ebert-Schule sollte nach den Plänen, mit denen das Architekturbüro A1 aus dem österreichischen Linz den Konzeptwettbewerb 2016 gewann, das Technikgebäude abgerissen werden. Dieser recht moderne Bau befindet sich zwischen dem Schul-Altbau und der alten Ebert-Halle, die ebenfalls dem Bagger weichen muss. Die Architekten wollten das Technikgebäude niederreißen, weil es dem offenen Campus-Gedanken nicht gerecht wird und sowieso als Verbindung zwischen Halle und Schule gebaut worden war. Doch der Gemeinderat entschied sich im Mai 2020 um: Das Technikgebäude soll stehen bleiben, es ist zu neu und könnte irgendwann entstehenden Platzbedarf abfedern.

Das Architekturbüro musste daraufhin die ganze Studie über den Haufen werfen und diesen Campus-Bereich neu planen. Im Oktober 2020 lagen die ersten Neuplanungen vor: Das Technikgebäude sollte künftig die Mensa und mehrere Fachräume beherbergen, barrierefrei erschlossen durch einen Lift. Das altehrwürdige Aula- und Mensagebäude hingegen, das in den früheren Plänen auch weiter die Mensa hätte beherbergen sollen, hätte in einen durchlässigen Saalbau umgewandelt werden sollen.

Dadurch waren entgegen der ursprünglichen Kostenschätzung rund 1,6 Millionen Euro mehr in Kauf genommen worden. Kämmerer Thomas Spohn hatte sich bereits seinerzeit skeptisch gezeigt, was die Finanzierung betrifft: „Es wird schwierig werden“, orakelte der städtische Säckelmeister noch vor rund einem Jahr.

Er sollte recht behalten: Nun werden die Kosten für diese umgeplante Mensa-Aula-Variante auf 4,7 Millionen Euro geschätzt, mit Einsparungen auf 4,5 Millionen Euro – nochmal rund 1,1 Millionen mehr als gedacht. Zu viel für die Stadt: „Aus Kostengründen soll dieser Entwurf nicht weiterverfolgt werden“, heißt es nun in der Gemeinderatsunterlage für die Sitzung am 8. November. Stattdessen sollen beide Gebäude eine „reduzierte Sanierung“ erfahren – heißt: notdürftig hergerichtet werden.

„Die von der Stadt vorgeschlagenen notwendigen Sanierungen sichern die Barrierefreiheit, enthalten sicherheitsrelevante Maßnahmen wie Brandschutz und Elektroinstallationen, notwendige energetische Sanierungen und Maßnahmen zum Erhalt und zur weiteren Nutzung der Gebäude für den Schulbetrieb“, vermerkt die Ratsvorlage. Die Liste der nötigen Umbauten in den beiden Bauten orientiert sich also am absolut Notwendigen und verzichtet auf Luxus, ist aber gleichwohl trotzdem lang: Sie enthält eine energetische Dachsanierung, neue Fenster, neue Lüftungen und Trennwände, eine neue Brandmeldeanlage, einen Treppenlift zwischen Schul-Altbau und Aulagebäude, neue Böden und neue Klos. Und natürlich benötigt das Technikgebäude eine neue Fassade auf der Ostseite, wenn dereinst die alte Ebert-Halle abgerissen ist.

Der Gemeinderat Schopfheim tagt am Montag, 8. November, um 19 Uhr öffentlich in der Stadthalle.