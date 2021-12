von Edgar Steinfelder

Die Schopfheimer Jugend hat für ihre Anliegen jetzt auch offiziell mit dem neu gewählten Jugendparlament ein unüberhörbares Sprachrohr in der Stadt. Am Donnerstagabend trafen sich die neu gewählten Jugendparlamentarier mit Bürgermeister Dirk Harscher im evangelischen Gemeindehaus in Schopfheim zu ihrer konstituierenden Sitzung.

Es war ein feierlicher Moment, als der Bürgermeister seine Amtskette anlegte, um den Jugendlichen ihren Amtseid abzunehmen. „Ich danke euch für die Bereitschaft, künftig für die Ziele und Wünsche der jungen Menschen in unserer Stadt einzutreten und freue mich auf eine gute Zusammenarbeit“, so der Bürgermeister.

Jugendreferentin Katja Böhler und Streetworker Ahmet Keskin waren dann zuständig für die Durchführung der Vorstandswahlen. Zu wählen waren die beiden Vorsitzenden des Jugendparlaments (JUPA). Zudem war das Amt für eine erste Schriftführerin oder einen ersten Schriftführer sowie deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter zu vergeben. Auf Wunsch der Jungparlamentarier musste die Wahl in geheimer Abstimmung durchgeführt werden.

Schließlich wurde mit sieben Stimmen der 16-jährige Leo Wasmer, Schüler am THG Schopfheim, zum ersten Vorsitzenden gewählt. Drei Stimmen erreichte der 16-jährige Kfz-Mechatroniker-Azubi Justin Mettner – er ist somit zweiter Vorsitzender des Jugendparlaments. Zur ersten Schriftführerin wählten die Jugendlichen mit sechs Stimmen die 14-jährige Ellen Siebold, Schülerin am THG, und fünf Stimmen entfielen auf den 19-jährigen Gewerbeschüler Rodrigue Asseng, der somit künftig als zweiter Schriftführer fungiert.

Im Pressegespräch versicherte Leo Wasmer, der neue Vorsitzende des Schopfheimer Jugendparlaments, sich tatkräftig für die Belange aller Jugendlichen in der Stadt Schopfheim mit allen Ortsteilen einsetzen zu wollen. „Mein dringender Wunsch ist es, einen überdachten Jugendtreffpunkt in der Stadt zu finden. Außerdem werde ich mich für die Installation eines Basketballplatzes stark machen. Jedenfalls haben sich in vielen Gesprächen mit anderen Jugendlichen diese beiden Anliegen als vordringlich erwiesen“, erklärte Leo Wasmer.

Bleibt zu hoffen, dass diese Wünsche auch im Schopfheimer Gemeinderat positiv aufgenommen werden, denn als aufmerksame Zuhörer waren die Gemeinderäte Martina Hinrich (SPD sowie Gisela Schleith und Jürgen Fremd (beide Die Grünen) bei der konstituierenden Sitzung des Jugendparlaments anwesend. Offiziell entschuldigt hatte sich die Gemeinderätin Heidi Malnati (CDU), die einen anderen Sitzungstermin wahrnehmen musste.