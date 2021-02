von André Hönig

Zwar kam die Stadt Schopfheim beim Hochwasser wohl „im Großen und Ganzen gut davon“, am Entegast jedoch gingen mehrere Erdrutsche ab. Der gewaltigste ereignete sich beim Baierhüttenweg. Bis zum Montag brach hier auf einem 20 Meter langen Abschnitt der halbe Weg in die Tiefe. „Wir haben hier eine massive Gefährdung“, berichtete Förster Stefan Niefenthaler auf Nachfrage. Mehrere Wege wurden am Montag gesperrt.

Entegast: Mehrere Lücken klaffen seit dem Wochenende am Entegast, dem Schopfheimer Hausberg – die gewaltigste im Bereich des Baierhüttenwegs, direkt gegenüber des Wiesenweg-Spielplatzes. Auf rund 20 Metern brach hier ein Teil des Hanges ab, Schlamm, Geröll und Baumstämme bahnten sich ihren Weg rund 50 Meter tief bis hinunter in die Wiese. „Das ist eine sehr gefährliche Situation“, erläuterte Forstrevierleiter Stefan Niefenthaler. Der halbe Weg – nicht nur von Fußgängern und Radfahrern, sondern auch von Forstfahrzeugen genutzt, – ist weggebrochen. Und noch immer ist keine Ruhe am Hang eingekehrt. Am Montagvormittag hatten sich Geologen eines Ingenieurbüros die Situation angeschaut und konnten noch keine Entwarnung geben. „Es kann sein, dass noch mehr abrutscht. Der ganze Hang ist völlig instabil“, berichtet Niefenthaler.

Der halbe Weg fehlt: Mehrere Erdrutsche gingen am Entegast ab – der größte hier am Baierhüttenweg. | Bild: André Hönig

Am Montagmittag wurde deshalb der Weg etwa 200 Meter oberhalb der Wiesenbrücke abgesperrt, nachdem bereits am Sonntag Felsblöcke auf den Weg gezogen worden waren, um eine Durchfahrt zu stoppen. Was bei diesem Erdrutsch überrascht: Zwar ist der Entegast oder genauer gesagt das „Rotliegende“, der rote Sandstein, berühmt-berüchtigt dafür, anfällig für Erdrutsche zu sein. Kann er sich doch bei Nässe in ein Material ähnlich wie Griesbrei verwandeln. Doch genau an dieser Stelle gab es eigentlich einen Absturzschutz – eine Krainerwand, eine Stützvorrichtung aus übereinandergeschichteten Baumstämmen, die dem Hang Halt geben sollte. Womöglich aber, so Niefenthaler, war die Krainerwand nicht tief genug verankert. Auch könnte die Trockenheit des vergangenen Jahres eine Rolle spielen. So hat Niefenthaler jüngst bei Baumfällungen beobachtet, dass ab einer Tiefe von 30 Zentimetern die Erde nach wie vor staubtrocken gewesen sei. Wie es mit dem Rutsch am Baierhüttenweg weitergeht, ist noch unklar. „Das ist auf jeden Fall eine größere Sache.“ So oder so werde der Weg aber wohl längere Zeit gesperrt sein.

Mehrere Wege sind derzeit gesperrt. | Bild: André Hönig

Von kürzerer Dauer, womöglich nur eine Frage von Tagen, ist hingegen die Sperrung des Wiesentalweges zwischen Kehrrank und Golfplatz. Hier gab es zwei weitere Erdrutsche. Womöglich aber könnten Geländer oder andere Begrenzungen eine baldige Wegöffnung ermöglichen. Ansonsten weiß Niefenthaler zwar von vielen weiteren kleineren Schäden. Für eine Bilanz sei es aber zu früh. „Es kann stündlich was dazukommen, noch ist keine Ruhe eingekehrt, immer noch ist überall Bewegung drin.“

Restliches Stadtgebiet: „Grundsätzlich sind wir gut davongekommen“, berichtet Remko Brouwer, kommissarischer Leiter des Tiefbauamts, auf Nachfrage – wenn auch unter Vorbehalt. „Im Moment sind wir immer noch in Bereitschaft. Bis Mittwoch soll es ja weiter regnen, womöglich gibt es da nochmal einen Anstieg der Gewässerpegel.“ Nach bisheriger Erkenntnis aber seien die Schäden überschaubar. In Langenau sei in einige Keller Wasser eingedrungen. Auch sind das Löwenzahnstadion und einige Wege in Mitleidenschaft gezogen worden. „Im Großen und Ganzen sind wir aber gut davongekommen“ – was mit Blick auf den Schlierbach und die Große Wiese in diesem Fall auch den Hochwasserschutzbauwerken zu verdanken sei. „Die haben ihre Aufgaben gemacht und sind angesprungen“, so Brouwer. Gemeint sind die Bypässe Königsberger Straße und Eichen sowie das Krattenbecken und die beiden Rückhaltebecken Fahrnau Raitbach.

Nur das Hochwasserschutzbauwerk beim Wiechser Höhlibach sei nicht benötigt worden. „Da hatte es nicht so viel Wasser. Alle andere Bauwerke aber haben funktioniert und die Stadt geschützt.“ Aber auch der Bauhof und die Feuerwehr hätten daran Anteil. In Enkenstein wurden mit einem Bagger Geschwemmsel entfernt und so verhindert, dass eine Brücke verstopft. In der Fabrikstraße in Langenau hatte die Feuerwehr Sandsäcke aufgeschichtet, zudem „war dort die ganze Zeit ein Bagger vor Ort, der immer wieder den Ablauf freigemacht hat“. Dass hingegen zwischen Langenau und Enkenstein die Landstraße abschnittsweise überflutet war, sei „so gewollt“ gewesen, weil dies der Rückhaltung gedient habe