von André Hönig

Vom hausärztlichen medizinischen Versorgungszentrum (Medi-MVZ) verspricht sich die Stadt eine gesündere Hausarztsituation. Derzeit hat das Medi-MVZ selbst zu kämpfen. Es krankt an ärztlichem Personal, erste Linderung ist aber in Sicht. Deshalb ist Geschäftsführer Wolfgang Fink zuversichtlich, dass der eigentlich für dieses Jahr geplante Umzug ans Krankenhaus 2021 erfolgt.

Die Gründung des hausärztlichen Medi-MVZ („Ärzte vor Ort“) zu Beginn dieses Jahres war für Bürgermeister Dirk Harscher „eines der wichtigsten Projekte im Jahr 2019“. Er selbst hatte sich damals ins Zeug gelegt, um Hausärzte mit dem Medi-Verbund zusammenzubringen, der andernorts bereits solche Zentren betreibt. Und auch in diesem Jahr spielt dieses Projekt, von dem sich die Stadt eine Verbesserung der Hausarztsituation verspricht, eine wichtige Rolle. So entschied der Gemeinderat im März – wegen des Lockdowns damals im Umlaufverfahren –, einem raschen Umzug des Ärztezentrums ans Krankenhaus den Weg zu ebnen, baurechtlich wie finanziell in Form eines Zuschusses. Denn schon beim Start des Hausärzte-MVZ in den Räumen der Praxis von Magdalene Blessing war klar: Größere Räume sind vonnöten, damit das Konzept – ein großes Ärzteteam sowie attraktive Arbeitsbedingungen im Angestelltenverhältnis – voll aufgeht. Der Umzug ans Krankenhaus in eine Containeranlage mit rund 500 Quadratmetern – eigentlich für dieses Jahr fest angepeilt – ist dabei nur ein Zwischenschritt. Letztlich soll das Medi-MVZ in einigen Jahren ins neu geplante Kohlegässle-Quartier einziehen. „Von uns aus ist alles in die Wege geleitet, damit das Medi-MVZ umziehen kann ans Krankenhaus“, erklärt Bürgermeister Dirk Harscher auf Nachfrage in einem Pressegespräch. „Wir als Stadt und Gemeinderat haben alle Hausaufgaben gemacht.“

Das Problem sei jedoch, dass das Medi-MVZ, das zwischenzeitlich in Schopfheim zwei Standorte hat, die Praxisräume in Fahrnau und die ehemalige Praxis von Wolfgang Huber an der Hauptstraße, personellen Probleme plagen. Waren es zum Start in Fahrnau fünf Ärzte, sind es derzeit drei, nachdem ein Arzt verstarb und einer aus Alters- und Gesundheitsgründen aufhörte. Überhaupt fehlt es gerade etwas an jüngeren Ärzten. Denn – so erläutert Medi-Geschäftsführer Wolfgang Fink – auch das Ärzteehepaar, das jetzt dem Medi-MVZ „dankenswerterweise hilft, die Praxisaufgabe an der Hauptstraße aufzufangen“, habe „langjährige Berufserfahrung“. Allerdings kann Fink auch vermelden, dass ab 1. Dezember ein neuer, junger Arzt in Weiterbildung beim Medi-MVZ anfangen wird. „Es tut sich also was. Es dauert nur halt alles etwas länger.“ Auch Corona sei mit ein Grund dafür, dass es dieses Jahr nichts mit dem Umzug werde. „Wir haben da aktuell mit Blick auf die Patientenversorgung auch einfach Wichtigeres zu tun gehabt.“ Nächstes Jahr im Frühjahr aber soll die Planung für einen Umzug „wieder aufgenommen werden“, verspricht Fink.

Unterstützt wird das Medi-MVZ bei der Arztsuche wiederum von der Stadt Schopfheim beziehungsweise von Bürgermeister Dirk Harscher. Nicht nur, dass Stellenanzeigen in Fachpublikationen veröffentlicht wurden, auch betreibt Harscher selber in Sozialen Medien Werbung. Harscher geht allerdings davon aus, dass sich die Erfolgschancen verbessern, wenn der Umzug in modernere, großzügigere Räume erst einmal erfolgt ist.