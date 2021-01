von Sarah Trinler

Er selbst beschreibt sich als „bunten Vogel“ unter den Medizinern. Thomas Ahne hat sich mehrere Standbeine aufgebaut und versucht, all seine beruflichen Interessen zu verbinden – und steht spätestens seit Beginn der Corona-Krise unter Dauerstrom. Er ist nicht nur Anästhesist, Notfallmediziner und Bergretter, sondern seit 2019 auch Quereinsteiger in der Allgemeinmedizin im Gesundheitszentrum Todtnau. Die Corona-Pandemie hat sein Leben fest im Griff und seit Anfang Januar noch verstärkt: Ahne hilft auf der Intensivstation in der Uniklinik Freiburg aus.

Thomas Ahne ist ein Mensch, der Verantwortung übernehmen möchte, der helfen möchte zum Wohle seiner Patienten – aus diesem Grunde sei er Arzt geworden. Die Corona-Pandemie habe diesen Anspruch nochmal auf ein anderes Level gehoben. Der Anästhesist und Notfallmediziner, der seit März 2019 als Arzt in Weiterbildung im Gesundheitszentrum Todtnau tätig ist, war tief ergriffen, als er in den vergangenen Monaten einige Fernsehbeiträge sah, die die Situation auf der Intensivstation in der Uniklinik Freiburg zeigten. 2018 arbeitete Ahne dort auf der internistischen Intensivstation, es waren also seine ehemaligen Kollegen, die er da sah – und die am Anschlag waren. „Das tat mir weh“, sagt Ahne. Es waren mehr als Kollegen, mit vielen verband in eine Freundschaft. Doch als er merkte, dass die Whats-App-Nachrichten der Freunde aus Freiburg immer kürzer wurden, stieg in ihm das Gefühl auf, helfen zu wollen. „Ich habe den Eindruck, ihr steht mit dem Rücken an der Wand“, habe er zum dortigen geschäftsführenden Oberarzt gesagt und seine Hilfe angeboten. Und das Angebot wurde dankend angenommen: Neben seiner Tätigkeit im Gesundheitszentrum – wo Ahne nach wie vor drei Tage in der Woche sein wird – sowie seinen Hilfseinsätzen im Schweizer Rettungshelikopter Lions 1, übernimmt er seit Anfang Januar ein bis zwei Schichten pro Woche auf der Medizinischen Intensivstation in Freiburg. „Es ist nicht viel, aber vielleicht kann ich trotzdem für etwas Entlastung sorgen.“

Die erste Woche auf der Intensivstation sei sehr eindrücklich gewesen. Seine ehemaligen Kollegen hätten es zunächst nicht glauben können, dass jemand, der beruflich bereits stark ausgelastet ist – und indes eine Familie mit drei kleinen Kindern hat – seine noch übrige freie Zeit bei ihnen auf Station verbringen möchte. „Da sind dann sogar ein paar Tränchen gekullert“, sagt Ahne überrascht. Diese Reaktion habe er nicht erwartet. Die Dauerbelastung der vergangenen Monate habe bei den Kollegen Spuren hinterlassen, sie seien etwas dünnhäutig geworden, „aber zum Glück nicht abgestumpft“, so Ahne.

Der Mediziner blickt zurück: Er gesteht, dass auch er anfänglich die Meldung eines Virus-Ausbruchs in Asien unterschätzt habe. Als dann aber die ersten Fälle in Deutschland und auch im Wiesental aufkamen, sei ihm schnell klar geworden: „Das wird nicht bei Einzelfällen bleiben.“ Dem Ärzteteam des Gesundheitszentrums Todtnau sei schnell klar gewesen, dass schon alleine aufgrund der Größe der Praxis etwas getan werden müsse, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Die Praxis mit Standorten in Todtnau und Schönau wurde zu einer sogenannten Corona-Schwerpunktpraxis umfunktioniert und kümmert sich bis heute um Infektpatienten und Corona-Verdachtsfälle. Die Praxisräume sowohl in Schönau als auch in Todtnau lassen eine strikte Trennung von den übrigen Patienten zu – es wurden separate Eingänge geschaffen.

Bis zu 600 Anrufe täglich im Gesundheitszentrum

Seither steht das Telefon im Gesundheitszentrum nicht still. Ahne berichtet von bis zu 600 Anrufen täglich – eine Mammutaufgabe, die das Praxisteam zu bewältigen habe. Der Mediziner, der mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Horben lebt, sagt mit großer Anerkennung, dass sich das gesamte Praxisteam, bestehend aus rund 40 Mitarbeitern, nie beklagt und von Anfang an alles mitgemacht habe – und das tägliche Infektionsrisiko in Kauf nahm. Umso mehr enttäusche es ihn, wenn Hausarztpraxen die Behandlung ihrer Patienten derzeit verweigern – aus Angst vor dem Coronavirus. Er habe Verständnis dafür, dass Ärzte, die etwa selber der Risikogruppe angehören, Angst vor einer Ansteckung haben, oder sich nicht um Corona-Patienten und Verdachtsfälle kümmern können, da ihre Praxisräume keine Unterteilung zulassen. Dennoch müsse man sich etwas einfallen lassen, sich vernetzen, die Patienten weitervermitteln – sie mit ihrem Problem alleine zu lassen sei keine Lösung.

In der täglichen direkten Auseinandersetzung mit dem Coronavirus trifft es Ahne ebenso, wenn Menschen etwa behaupten, dass die Berichte aus den Intensivstationen nicht stimmen würden oder das Virus gar nicht existiere. Dies sei ein herber Schlag für alle, die gerade tagtäglich im medizinischen oder pflegerischen Bereich gegen das Coronavirus ankämpfen. Noch schlimmer sei es, wenn solche Aussagen sogar von Ärzten getroffen würden. Ärzte, die etwa auf Demonstrationen auftreten und sagen, dass der Nachweis für das Virus fehle oder die sich gegen die Maskenpflicht aussprechen, bringen den gesamten Berufsstand in Misskredit, „zudem gefährdet dieses Verhalten das Vertrauen unserer Patienten“, sagt Ahne.

Doch es bleibt nicht viel Zeit, sich weiter zu ärgern – das Coronavirus hält Thomas Ahne auf unterschiedlichste Weise auf Trab, nicht nur in der Hausarztpraxis, sondern auch in der Notarztgemeinschaft Oberes Wiesental, die ebenfalls im Gesundheitszentrum Todtnau angesiedelt ist. Ahne empfindet es als „Privileg“, dass er in Todtnau auch die Möglichkeit bekommt, seinem eigentlichen Beruf als Notfallmediziner nachzugehen. Dies sei freilich nur möglich, da immer drei bis vier Ärzte parallel vor Ort seien. „Als klassischer Einzelkämpfer, wie es früher bei den Hausärzten der Fall war, würde das nicht gehen“, so der 40-Jährige. Er ist froh, bei Thomas Honeck, der das Gesundheitszentrum vor mehr als 15 Jahren aufgebaut hat, mitarbeiten zu können. Honeck wird sich im Laufe des Jahres aus der Teilhaberrolle zurückziehen, Thomas Ahne wird dann als Teilhaber einsteigen.

Seit Februar 2020 ist Ahne auch ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes DRK Lörrach und weiß daher, dass das Coronavirus bei Notfalleinsätzen nochmal ganz neue Probleme mit sich bringt: Bei einem Notfall muss es schnell gehen, „doch auch wir müssen uns schützen“, sagt Ahne. Gerade bei einem Verdachtsfall auf Corona sei Schutzkleidung unerlässlich, doch diese fachgerecht anzuziehen, koste Zeit. Ein Konflikt, mit dem die Ärzte klar kommen müssen.

Mehrere schwere Verläufe einer Corona-Erkrankung mussten Ahne und seine Kollegen in den vergangenen Monaten miterleben, kümmert sich das Gesundheitszentrum doch auch ambulant um solche Fälle, um die Kliniken nicht noch mehr zu belasten. Coronabedingte Todesfälle gehören mittlerweile auch dazu. Bei Patienten, die man aus der Praxis bereits kannte, sie dies besonders schlimm. Da komme es schon mal vor, dass nach einem Todesfall Angehörige Trost beim Praxisteam suchen. Sie quälten sich etwa mit Fragen, ob der Tod habe verhindert werden können, oder machten sich Vorwürfe, da sie es waren, die das Virus in die Familie gebracht haben. Ahne sagt, dass Situationen wie diese auch an ihm nicht spurlos vorbei gehen würden, doch in all den Jahren als Mediziner habe er gelernt, ruhig zu bleiben und seine Emotionen nicht nach außen zu tragen. Er sei da für die Angehörigen, dies sei das Wichtigste; Schuldzuweisungen oder Ähnliches helfen in solchen Momenten niemandem.