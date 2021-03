von sk

Der CDU Stadtverband Schopfheim bietet Unternehmen beratende Unterstützung an, wenn sie Probleme mit Überbrückungshilfen haben. Zudem regen die Christdemokraten einen Masterplan zur Rettung der coronagebeutelten Innenstadt an.

Wie es in der Pressemitteilung heißt, habe sich der Vorstand des CDU-Stadtverbandes um den Vorsitzenden Sascha Schneider Gedanken gemacht, wie die stark gebeutelte Wirtschaft in Schopfheim bei einem Lockdown-Ende wieder Fuß fassen und wie Unterstützung vor Ort geleistet werden kann. Für Themen wie schleppende Auszahlung von Überbrückungshilfen richte der CDU-Stadtverband Schopfheim eine Email-Hotline ein, um der betroffenen Wirtschaft vor Ort direkt zu helfen (hilfe@cdu-schopfheim.de). Ein Experten-Team der CDU Schopfheim werde Hilfe vermitteln, heißt es in dem Schreiben.

Ferner regt die CDU aber auch einen Masterplan unter Mitwirken von Gemeinderat, Stadtverwaltung, Gewerbeverein sowie Ehrenamtlichen an. Dieser sollte darauf abzielen, „die Schopfheimer Innenstadt wieder zu beleben und die Umsätze in den Betrieben anzukurbeln“. Die Innenstadt müsse dauerhaft gestärkt werden – am besten mit dem Ziel, Konsum, Erlebnis, Kultur und Wohnen/Leben/Arbeiten gleichberechtigt zu verbinden. Sascha Schneider ruft in der Pressemitteilung die Stadtverwaltung, den Arbeitskreis Innenstadt und den Gewerbeverein/Fokus Schopfheim dazu auf, Ideen zu entwickeln und diese mit den Beteiligten zu koordinieren. Ein solcher Maßnahmenplan soll die Grundlage für den neuen City-Verein schaffen, der sich konzeptionell an Beispielen wie Nagold und Lahr orientieren und auch Förderprogramme von Bund und Land nutzen soll. „Die CDU Schopfheim möchte mit ihrem Vorstoß Leerstände aufgrund von drohenden Insolvenzen durch die Corona-Pandemie entgegenwirken. Dies funktioniert nur, wenn nun schnell und zügig agiert wird“, heißt es in der Mitteilung der Christdemokraten.

Die unterschiedlichen Funktionen der Innenstadt als Handels- und Dienstleistungszentrum, Ort für Begegnung, Freizeit und Kultur sowie Wohn- und Arbeitsraum sollen hierbei fortentwickelt werden. „Dazu bestehen bereits viele Trendanalysen, die auf die Schopfheimer Gegebenheiten und die zukünftige Strategie angewandt und in ein Gesamtkonzept eingefasst werden können“, schreibt die CDU. Besonders wichtig sei „die Unterstützung des lokalen Handels gegenüber dem unpersönlichen Online-Handel“. Mit digitalen Strategien ließe sich ein lokales Online-Netzwerk mit regionalem Bezug installieren.

Die ersten Schritte dazu habe der Gewerbeverein bereits unternommen. „Hier gilt es, keinen Händler, Dienstleister, Gastronomen etc. zurückzulassen und vielmehr alle einzubinden und diejenigen zu unterstützen, die es selbst nicht bewerkstelligen können“, wird Schneider in der Mitteilung zitiert. Denkbar sind auch einzelne Marketing-Kampagnen wie die Start-Kampagne „Willkommen zurück!“, bei der Kunden und Gäste ihren Kassenbon bei der Stadt einreichen und für den Umsatz einen Dankeschön-Gutschein erhalten. Dies könnte auch mit einer Verlosung verknüpft werden.

Ein weiterer Eckpunkt eines Aktionsplans könnte sein, „neben der Wiederaufnahme erfolgreicher Veranstaltungsprofile“ auch neue Open-Air-Formate in der Innenstadt zu entwickeln. Auch ließe sich der Schopfheimer Wochenmarkt noch mehr vermarkten und die Marktbeschicker mehr in den Fokus einer Marketing-Kampagne setzen. Ein weiterer Punkt könnte sich dem touristischen Geschehen widmen, der einen wichtigen Wirtschaftsfaktor gerade für die Gastronomie in Schopfheim darstelle. „Die CDU Schopfheim“, heißt es in der Mitteilung, „ist überzeugt, mit dieser gemeinsamen Anstrengung aller Akteure die Schopfheimer Innenstadt wieder zu einem lebendigen und attraktiven Treffpunkt zu transformieren.“