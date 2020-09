von Edgar Steinfelder, Gerald Nill und Dirk Sattelberger

Die Mahle Ventiltrieb GmbH will in Zell 70 von rund 460 Arbeitsplätzen abbauen. Das teilte die Unternehmensleitung den Angestellten bei einer Betriebsversammlung mit. Als Grund wird ein Kostensenkungs- und Restrukturierungsprogramm genannt, dass durch die Corona-Krise an Dringlichkeit gewonnen habe.

Wie genau in Zell die Stellen abgebaut werden und wer davon betroffen sein wird, soll in Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern geklärt werden. An dem Produktionsstandort wird aber offenbar festgehalten. Für die beiden Mahle-Werke in Gaildorf und Freiberg (Sachsen) sieht der Konzern hingegen keine Perspektive mehr „für eine wirtschaftliche und nachhaltige Aufstellung im Wettbewerbsumfeld“. Dort sei eine Schließung unumgänglich.

Die Mahle-Geschäftsführung hat am Donnerstag den Wirtschaftsausschuss des Gesamtbetriebsrates sowie den europäischen Betriebsrat informiert und geht nun in die Gespräche mit den jeweils zuständigen Arbeitnehmervertretern vor Ort, um die Einzelheiten zu beraten. Neben der Konzernzentrale in Stuttgart und dem Werk Zell sind von den geplanten Personalreduzierungen unter anderem die deutschen Produktionsstandorte in Mühlacker/Vaihingen, Neustadt, Rottweil sowie St. Michael in Österreich betroffen, sagte Konzernsprecher Ruben Danisch auf Nachfrage dieser Zeitung. „Wir versuchen, den Stellenabbau weiterhin sozial verträglich zu gestalten“, so Danisch.

Norbert Göbelsmann von der IG Metall, kommissarischer Geschäftsführer in Lörrach und Freiburg, kündigte am Donnerstagabend Widerstand an: „Unser Ziel ist es, dass es keine betriebsbedingten Kündigungen gibt. Keiner soll Mahle gegen seinen Willen verlassen müssen“. Göbelsmann sagte, das sich die IG Metall gemeinsam mit der Belegschaft gegen den Stellenabbau wehren werde. Sobald klar sei, welche Wünsche und Pläne die Geschäftsführung habe, will die Gewerkschaft Alternativen ausarbeiten.

Die Stimmung unter den Beschäftigten nach der kurzfristig einberufenen Betriebsversammlung war gedrückt. Eine betroffen wirkende Mitarbeiterin befürchtete gegenüber dieser Zeitung, dass es eventuell noch zu weiteren Einschnitten kommen könnte. In den nächsten Tagen erwarteten die Beschäftigten, dass sie von der Konzernleitung über weitere drastische Maßnahmen informiert werden. Ein anderer, langjähriger Mitarbeiter schätzt die Situation nicht ganz so drastisch ein: Er setzt nach eigenen Worten auf sozialverträgliche Maßnahmen wie sie in der Betriebsversammlung anklangen. Gleichwohl schwebten alle im Ungewissen.

Bei dem Ventilspezialisten war bereits vergangenes Jahr Kurzarbeit eingeführt worden. Befristete Arbeitsverträge wurden nicht verlängert. Die Rede war von einem strukturelle Wandel und großen Herausforderungen.