von Nicolai Kapitz

Der weltweit tätige Schranken-Spezialist Magnetic Autocontrol setzt in Krisenzeiten ein starkes Signal und ein Bekenntnis zum Standort Schopfheim: Das Unternehmen wird an seinem Hauptstandort in der Fahrnauer Grienmatt neu bauen. Das derzeitige Werk II, das Produktionsgebäude direkt an der Wiese, soll abgerissen und neu gebaut werden. Einem entsprechenden Bauantrag hat der Ausschuss für Bau, Umwelt und Technik (BUT) per Umlaufverfahren bereits zugestimmt.

Die vorhandene, in die Jahre gekommene Montagehalle einige Meter vom Hauptgebäude entfernt direkt am Fluss wird durch eine neue, zweigeschossige Produktionshalle mit Lager- und Bürobereichen auf einer Grundfläche von 2650 Quadratmetern ersetzt. Das Gebäude bekommt ein Flachdach, die Gebäudehöhe beträgt 9,95 Meter. Im Erdgeschoss sind Empfangsbereich, Produktions-, Lager-, Werkstatt- und Versandflächen geplant. Außerdem sind hier Büro-, Umkleide- und Sanitärräume sowie Nebenräume vorgesehen. Das Obergeschoss wird Büro-, Besprechungs-, Sozial- und weitere Sanitärräume beherbergen.

„Das ist natürlich ein starkes Bekenntnis zum Standort Schopfheim“, sagt Geschäftsführer Arno Steiner. Nach schwierigen Jahren zwischen 2012 und 2015 sei das Unternehmen wieder in „sehr gutes Fahrwasser gekommen“ und habe in Schopfheim eine „Erfolgsstory“ schreiben können. „Made in Germany hat einen hohen Stellenwert“, so Steiner. Insofern habe der Mutterkonzern FAAC ein Zeichen für Kontinuität setzen wollen. Knapp zehn Millionen Euro wird Magnetic in den Neubau investieren.

Baubeginn sollte eigentlich im Herbst sein; das Werk II hätte bereits abgerissen werden sollen. „Aber durch die Corona-Krise haben wir einen Verzug von bis zu sechs Monaten“, so Steiner. Die Fertigstellung war für Ende 2021 geplant, „inzwischen reden wir aber von der ersten Jahreshälfte 2022“. Für das Bauvorhaben muss Magnetic insgesamt 35 Parkplätze nachweisen und herstellen. Auf dem Baugrundstück selbst werden zwölf Kfz-Stellplätze und auf dem gegenüberliegenden Grundstück 45 Stellplätze für das Bauvorhaben nachgewiesen.