von Roswitha Frey

Schwindelfrei musste Marcus Pericin sein, als er am Dienstag auf einem acht Meter hohen Gerüst und auf Leitern seine Raum-Licht-Farbeninstallation in der Alten Kirche St. Michael anbrachte. Durch transparente Theaterfilter an den Innenseiten der Fenster wird der Kirchenraum je nach Lichteinfall in wechselnde Farbtöne von hellem Purpur bis dunklem Violett getaucht.

„Magenta sehen“ nennt sich dieses Gemeinschaftsprojekt des Kunstvereins und der Stadt, das am Freitag eröffnet wird. Die Installation spielt mit der Wahrnehmung von Licht, Farbe und Atmosphäre im Kirchenraum. Zwei volle Tage nahm der Aufbau in Anspruch. Der Kulturbeauftragte der Stadt, Dominik Baiker, hatte die Idee aufgebracht, einmal die Alte Kirche mit Kunst zu bespielen und ist damit auf den Kunstverein Schopfheim zugegangen. „Wir wollten aber keine konventionelle Ausstellung mit Bildern oder Skulpturen machen, sondern es sollte etwas ganz Anderes sein, bei dem der Kirchenraum an sich zur Wirkung kommt“, erklärt Luis Lenz vom Kunstverein. So kam sie auf Marcus Pericin, Mitarbeiter der Hochschule der Künste Zürich, der am dortigen Farb-Licht-Zentrum in einem Labor über die Phänomene von Licht und Farbe forscht.

„Kirchenräume sind sehr spannende Räume“, sagte er beim Aufbau. Pericin hat Rollen von Theaterfiltern mitgebracht, die er passend für die Kirchenfenster zugeschnitten hat. An alle Fenster brachte er in luftiger Höhe mit doppelseitigem Tape die hauchdünnen durchsichtigen Folien an, behutsam im Umgang mit der historischen Bausubstanz.

Je nach Morgen-, Mittag-, Nachmittag- oder Abendlicht leuchtet der Kirchenraum in unterschiedlichem Farbspektrum, mal in kühlen oder warmen Farbtönen, in kräftigem Purpur oder dunklerem Violett. Blickt man zur offenen Tür, erscheint dort ein grünes „Nachbild“.

Auch Besucher, die die Alte Kirche gut kennen, können den Kirchenraum noch mal neu und anders wahrnehmen, meint Dominik Baiker. „Die Verbindung von Alt und Neu“ ist für ihn bei diesem Projekt ebenso spannend wie das Zusammenspiel von Farbe, Licht und Klang. Bei der Vernissage am Freitag, an der 50 Gäste teilnehmen können, wird Kunstvereins-Vorsitzender Johannes Kehm ein Gespräch mit Pericin führen.

Kirchenmusikdirektor Christoph Bogon greift die Stimmung an der Orgel auf. Von 19 Uhr kann die Installation besichtigt werden. Um vielen Besuchern das Erlebnis Farbe zu ermöglichen, haben der Kunstverein und die Stadt ein Rahmenprogramm aufgelegt mit einem Improvisationskonzert von Christoph Bogon am 30. Juli und drei Führungen von Baiker im August.

„Magenta sehen“, in St. Michael ist geöffnet bis 5. September, jeweils samstags von 10 bis 17, sonntags von 11 bis 17, mittwochs von 14 bis 17 und freitags von 17 bis 20 Uhr.