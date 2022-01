von Ralph Lacher

Der stationäre Einzelhandel und die Gastronomie sehen sich auch in Schopfheim im zweiten Jahr in Folge stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinträchtigt. Im Lebensmitteleinzelhandel ist man mit 2021 zufrieden und auch im Handwerk, im Gewerbe und der Industrie hatte man ein gutes Jahr. Diese Einschätzungen äußern Vertreter dieser Branchen aus dem Schopfheimer Stadtgebiet auf Anfrage.

Gewerbevereinsvorsitzender Martin Bühler spricht für den stationären Einzelhandel in der Stadt von Umsatzeinbrüchen in der Größenordnung von bis zu 40 Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019. Bis in den Frühling hinein und damit über fünf Monate hinweg waren wesentliche Teile des Einzelhandels geschlossen. Das verursachte auch einen großen Mehraufwand: Mit Angeboten wie Click & Meet und mit Rabattaktionen wurde versucht, trotz der Schließung etwas Umsatz zu generieren und vor allem die Kundenkontakte aufrecht zu erhalten. Das sei mit enormem Aufwand verbunden gewesen, habe aber kaum oder gar keine Gewinnspanne möglich gemacht, stellt Bühler fest. In Schopfheim werde der überwiegende Teil der Geschäfte von Inhaberfamilien geführt. Dies habe den Vorteil, dass weniger hohe Fixkosten bestehen als bei anderen Betrieben.

Der Einzelhandel wurde von Ende November 2021 an noch einmal von Beschränkungen für Kunden gebeutelt. Das habe ein Drittel der potenziellen Kundschaft, nämlich Ungeimpfte, ausgeschlossen und natürlich aufgrund der Kontrollnotwendigkeiten nicht gerade stimmungsfördernd gewirkt, sagt Bühler. Er meint aber auch, dass 2021 etwas besser war als 2020 und dass sich in Teilen der Bürgerschaft ein Bewusstsein dafür, lokalen Handel als Teil der Sozialgesellschaft vor Ort unterstützen zu wollen, positiv entwickelt habe. Unbestritten ist aber für Martin Bühler, dass der Onlinehandel weiter von der Pandemie weiter profitieren werde. Man habe versucht, mit digitalen Angeboten dieser Tendenz zu folgen.

Positiv sehe er auch, dass man mit der Stadt das schon lange im Fokus befindliche Projekt „Schopfheim aktiv“ auf den Weg gebracht hat und dass noch keine Leerstände in der Innenstadt vorhanden sind. Das stimme zuversichtlich, sagt der Elektronik-Fachhändler.

Für Karsten Pabst, Geschäftsführer der Lebensmittelkette Hieber, verlief 2021 insgesamt zufriedenstellend. Grundsätzlich fehle die Laufkundschaft mit ihren Spontaneinkäufen, die auch Martin Bühler für den Einzelhandel vermisst. In Schopfheim, wo Hieber zwei Märkte betreibt, sei allerdings das Problem, das grenznahe Märkte haben, ausgeblieben. In diesen Gegenden verzeichnete Hieber nach Aussage des Geschäftsführers starke Umsatzeinbrüche, weil Schweizer und Franzosen deutlich weniger zum Einkaufen kamen als vor Corona.

Martin Hauri vom Familienbetrieb Hotel-Restaurant Krone in Wiechs bezeichnet die vergangenen zwei Jahre als große Herausforderung für seine Branche. Sie mussten jeweils fast ein halbes Jahr lang schließen. Im Sommer 2021 erlebte die Branche ein sehr gutes Geschäft, ehe dann die erneuten Einschränkungen (2G) kamen. Das Weihnachts- und Silvestergeschäft habe nicht einmal mehr 50 Prozent früherer Jahre ausgemacht. Obwohl der Gastronomie und dem Einzelhandel die staatlichen Hilfen, vor allem die Kurzarbeit, halfen, sei die Mitarbeitenden-Problematik größer geworden, sagt der Betreiber der mit 85 Hotel-Betten und rund 200 Restaurant-Plätzen größten gastronomischen Einrichtung in der Stadt Schopfheim. Man habe drei Fachkräfte der 43 Mitarbeitenden verloren. Sie hätten sich umorientiert aufgrund der unsicheren Lage der Gastronomie. Auch die „Krone“-Wirtsfamilie habe wegen Corona Einschränkungen vornehmen müssen. Juniorchef Hauri sagt, größere Investitionen in die Ausstattung und Räumlichkeiten wurden verschoben oder nur teilweise getätigt.

Bausektor im Aufwärtstrend

In Gewerbe, Industrie und Handwerk blieben Negativ-Entwicklungen weitgehend aus. Gerade im Bausektor war eher sogar eine Aufwärtstendenz zu spüren, weil Immobilienbesitzende in ihre Liegenschaften Geld investierten, das übrig geblieben war, weil etwa weniger gereist und weniger (außer Haus) konsumiert werden konnte.

Einschränkungen anderer Art plagten und plagen noch das produzierende Gewerbe, die Industrie und wesentliche Teile des Handwerks, nämlich Lieferengpässe und deutlich gestiegene Rohstoffpreise. Und auch der Facharbeitermangel, schon vor Corona ein Problem, besteht weiterhin.