von Gerald Nill

Von Normalität kann in der heimischen Gastronomie in Zeiten der Pandemie noch keine Rede sein, wie eine aktuelle Umfrage dieser Zeitung ergab. Zahlreiche geplante Familienfeste und Betriebsfeiern vor den Festtagen werden aufgrund der steigenden Infektionszahlen abgesagt, wodurch die Gastronomen statt voller Gasthäuser leere Kassen befürchten.

„Leider werden bei uns derzeit viele Feiern abgesagt“, bestätigt Nadine Weinstein vom Hotel Löwen in Zell. Am Samstg hätte eine Gruppe mit 18 Kindern kommen sollen, aber die Party wurde abgesagt, weil die Kinder aus verschiedenen Schulen kommen und letztlich die Sorge vor einer Ansteckung überwog. Gecancelt wurde in Zell zum Beispiel auch die Feier eines 70. Geburtstag, so Weinstein. Sie bedauert: „Anscheinend sind doch noch immer viele Leute ungeiimpft und zögern jetzt.“ Das gleiche gilt für geplante Betriebsfeiern zum Jahresende, die ebenfalls abgesagt werden, weil sich kein Unternehmen nach Feierabend das Virus leichtfertig ins Haus holen will. Beste Chancen also für Privatleute, in die Bresche der geleerten Reservierungsliste zu springen. „Für unsere Gäste ist es doch schon fast Routine“, berichtet die Löwen Mitarbeiterin aus Zell. „Sie betreten mit Mundschutz das Gasthaus und fragen, ob jemand den Impfausweis sehen möchte.“

Die Gäste werden dann zum Platz geführt, wo die Maske abgelegt werden kann. „Wir lassen dann noch das Kontaktdatenblatt ausfüllen oder kontrollieren die Luca-App“, beschreibt Weinstein das Procedere. Die allermeisten Gäste hätten Verständnis für diese Vorgehensweise und ließen sich nicht von den gastronomischen Genüssen der Saison abhalten. „Wir haben noch bis Weihnachten die Gans auf der Speisekarte und bieten Wild-Spezialitäten.“

„Der Betrieb hat am letzten Wochenende stark nachgelassen“, berichtet Horst Brunner von Krone in Wies. Sonntag sei das Geschäft sehr schlecht gewesen. Bei der Frage nach dem Verständnis seiner Gäste wegen der Schutzmaßnahmen vor Corona zögert Brunner mit seiner Antwort. Das Verständnis sei sehr unterschiedlich ausgeprägt, sagt er dann. Wegen der steigenden Corona-Fallzahlen seien auch bereits geplante Betriebsfeiern vor Weihnachten in der Krone von Wies abgesagt worden, bedauert der Gastronom aus dem Kleinen Wiesental. „Wir haben aber auch über die Feiertage geöffnet“, so Brunner, „vorausgesetzt, es gibt keinen Lockdown“.

„Wir öffnen den Adler traditionell nach unseren Betriebsfeiern mit der Metzgete, die an diesem Wochenende jetzt stattfindet“, berichtet Hansjörg Kropf aus Ried. „Das ist ein Highlight im Jahr und stets gut besucht und der Sonntag fast ausgebucht.“ Die Nachfrage sei auch in diesem Jahr erfreulich, berichtet der Adler-Eigentümer. „Wenn sich unsere Gäste anmelden, fragen wir immer schon nach der 2G-Regelung“, erklärt Kropf. „Es sind fast alle geimpft“, so seine Beobachtung. Die Gäste brächten viel Verständnis für die 2G-Maßnahmen mit.

Ruhiger sähe es noch mit Reservierungen über die Festtage aus, beobachtet der Gastronom aus Ried: „Die Leute warten noch ab, wie sich Corona entwickelt.“ Der Adler in Ried sei am zweiten Weihnachtstag geöffnet.

Ähnliche Situation auch im Haus Glöggler in Schopfheim: die Weihnachtsfeiern werden abgesagt. „Leider mittlerweile auch die kleinen 4er und 6er Tische“, bedauert Meike Glöggler. Und: Die Tische sind aktuell nur noch einmal am Abend belegt. „Nach 20 Uhr kommt so gut wie keiner mehr.“ Was positiv sei, so die Inhaberin: „Die Leute kapieren mittlerweile, was 2G bedeutet und zeigen jetzt automatisch ihren Impfnachweis. Das war anfangs schon etwas mühselig“, blickt Meike Glöggler zurück.

Selbst gastronomische Betriebe, die direkt zum Kunden liefern gehen leer aus. „Wir stellen bereits seit drei Wochen Stornierungen fest“, bestätigt Bastian Nill, Geschäftsführer bei den Cocktail-Experten G&G. Sein einziges schwacher Trost. Der Versand zieht jetzt wieder an: „Die Kunden bestellen online die Cocktailschule für ihre private Feier zu Hause.“

Wer glaubt, dass die Caterer in der Umgebung auf der glücklichen Seite sind, wird eines Besseren belehrt. So teilt der Partyservice Stich in Fahrnau mit, dass der Betrieb auch die heimische Gastronomie beliefert. „Bestellte Essen wurden bereits gecancelt, weil Gesellschaften abgesagt haben“, teilt eine Mitarbeiterin von Frank Stich mit.

Frank Stich präzisiert: „Am letzten Samstag haben wir eine Feier mit 80 Personen verloren. Das tut schon weh.“ Das zweite Standbein von Stich sei der Großhandel für die Gastronomie. „Da gab es diese Woche drei Absagen für größere Weihnachtsfeiern“, berichtet Stich von aktuellen Hiobsbotschaften. Freude könne er derzeit nur am dritten Standbein des Betriebs haben, dem Laden, denn dort brumme das Geschäft.