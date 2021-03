von Sarah Trinler

Seit Anfang März konnten im „Löwen“ in Zell und in der „Mühle“ in Gersbach Gäste in den Genuss eines schönen Essens auswärts kommen – pro Haushalt separiert in Hotelzimmern. Doch nun wird den Gastronomen die Erlaubnis wieder entzogen: Der Kontakt mit den Bedienungen beim Servieren entspreche nicht der Corona-Verordnung. Die beiden Wirte sind sauer und fühlen sich ungerecht behandelt. Während in Gersbach das Angebot wieder eingestellt wird, sucht man in Zell nach Alternativen.

„Löwen“-Wirt Mike Kiefer versteht die Welt nicht mehr. Am Donnerstag erreichte ihn ein Schreiben vom Ordnungsamt der Stadt Zell, mit der Erklärung, dass sein Angebot für Familien in den Gästezimmern nicht weiter zulässig sei, da es kein kontaktloses Angebot darstelle. „Jede Verkäuferin im Supermarkt hat mehr Kontakt mit den Gästen als meine Bedienung“, sagt Kiefer. Und auch beim Frisör könne kein Sicherheitsabstand gewahrt werden – über einen viel längeren Zeitraum als beim Bedienen auf den Zimmern. Mike Kiefer, der auch Kreisvorsitzender des Gastronomieverbandes Dehoga ist, versteht vor allem nicht, wie man den Gastronomen hierzulande das Leben so schwer machen könne, während Urlaubsreisen nach Mallorca wieder erlaubt sind – ohne anschließende Quarantäne. Es sei schwer nachvollziehbar, warum es coronakonform sein soll, dass man mit anderen Urlaubern im Flieger sitzen oder an der Hotelbar mit Urlaubsbekanntschaften „einen heben“ darf, während hierzulande die Bedienung, die für einen kurzen Moment ins Zimmer kommt, das Problem sein soll.

Seit dem 3. März hatte Mike Kiefer Essen für Personen eines Haushalts und einer weiteren Person im Hotelzimmer angeboten. Die Gäste dinierten in den insgesamt 14 Zimmern im „Löwen“ unter sich, kamen mit keinen weiteren Gästen in Kontakt und hatten sogar eine eigene Toilette, sagt Kiefer. Das Angebot sei sehr gut angenommen worden, viele Gäste seien von weiter her gekommen, etwa aus Emmendingen, Freiburg oder Bonndorf. „Die Leute hatten so eine Freude, sie waren froh, dass sie mal wieder raus durften.“

Mit Bedienung nicht zulässig

Neben Kiefer hatte auch Martin Buchleither von der Gersbacher „Mühle“ in den vergangenen Wochen die Möglichkeit genutzt, Essen auf den Hotelzimmern anzubieten – und auch er hat jetzt Post vom Ordnungsamt bekommen. Nachdem das Schopfheimer Ordnungsamt noch im Februar befunden hatte, dass die Vermietung eines Raumes an Personen eines Haushalts, zusätzlich einer Servicekraft im Raum, mit den geltenden Corona-Verordnungen vereinbar wäre, ruderte es nun zurück. Das Landratsamt habe die Stadtverwaltung aufgefordert, für die Einhaltung der Schutzmaßnahmen zu sorgen. Wenn eine Bedienung stattfinde, handele es sich um eine Form des gastronomischen Betriebs – und dies sei bei der aktuellen Corona-Verordnung nicht zulässig, so die Erklärung des Landratsamts.

Martin Buchleither hat kein Verständnis für diese Entscheidung. Das Essen auf den Zimmern sei seiner Meinung nach absolut sicher gewesen. Wie bei seinem Wirte-Kollegen in Zell sei die Zimmervermietung nur mit vorheriger Anmeldung und nur für einen gewissen Zeitraum möglich gewesen. Zwischen den Gästen seien die Zimmer aufwendig gereinigt, desinfiziert und gelüftet worden. Die Bedienungen hätten Mund-Nasen-Schutz getragen. Dass die Möglichkeit, so mit den Gästen in Kontakt zu bleiben, nun wieder genommen werde, sei sehr frustrierend. „Wir sind von Herzen Gastronomen.“ Die „Mühle“ sei der Lebensmittelpunkt der Familie, „wir schaffen hier, wir wohnen hier, und wenn die Gäste zufrieden rausgehen, ist das unser Lohn.“

Als das Alternativ-Angebot der Wiesentäler Gastronomen im Februar aufgekommen war, hatte das Landratsamt hier als zuständige Fachaufsichtsbehörde zunächst eine eher beratende Funktion eingenommen, teilt Torben Pahl, Pressesprecher des Landratsamts, auf Anfrage mit. „Zuständig für das Vorgehen gegen Verstöße gegen die Corona-Verordnung sind ausschließlich die Ortspolizeibehörden.“ Eine Abstimmung des konkreten Angebots mit dem Landratsamt habe es weder in Zell noch in Schopfheim gegeben. „Wir hatten beide Städte im Februar bei entsprechenden Anfragen vor allem auf die Betriebsuntersagungen nach der Corona-Verordnung hingewiesen.“ Die konkrete Inbetriebnahme der Angebote sei dann ohne weitere Rücksprache mit dem Landratsamt erfolgt, so Pahl. Da sich nun aber herausgestellt habe, dass es sich „um eine Form des gastronomischen Betriebs“ handele, hätte die Behörde Kontakt zu den Städten aufgenommen.

Mike Kiefer in Zell hat sein Angebot kurzerhand umgestellt – damit es laut Corona-Verordnung wieder zulässig ist. Ab sofort wird die Bedienung die Getränke und Speisen auf einem Tisch vor der Zimmertür abstellen, klopfen und durch die Türe den Gästen „Guten Appetit“ wünschen. „Ich mache das jetzt so lange, bis wir wieder aufmachen dürfen“, sagt Kiefer. Martin Buchleither wird das Angebot auf den Zimmern hingegen einstellen. „Für mich hat Essen etwas mit Kultur zu tun. Meine Gäste sollen sich nicht wie im Gefängnis fühlen, nur um coronakonform zu sein.“

Seinen Zeller Wirtekollegen werde er aber unterstützen. „Vielleicht gehe ich bald mit meiner Familie im Löwen essen, Zeit haben wir ja genug“, sagt Buchleither.