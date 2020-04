von Susanne Filz

Auf der Suche nach biologisch und nachhaltig produzierten Lebensmitteln wird man in Schopfheim durchaus fündig. Was hier aber noch fehlt, ist ein Unverpackt-Laden, finden vier Elftklässlerinnen der Freien Waldorfschule Schopfheim. Und den wollen die umweltbewussten Mädels im Herbst eröffnen. Der Laden soll „Glück im Glas“ heißen und das Geschäft soll gerade so viel Gewinn abwerfen, um sich selbst zu tragen. Da alle erst 17 Jahre alt sind, suchen sie derzeit einen Erwachsenen, der vorerst die Geschäftsführung übernimmt.

Franka Popp | Bild: Susanne Filz

Die Idee sei während einer Projektwoche an ihrer Schule entstanden, erzählen Malwina Arncken, Hannah Frank, Franka Popp und Sofia Riese. Das Thema lautete „Nachhaltigkeit, Umwelt und Zukunft“ und in ihrer Projektgruppe sei es ums Thema Plastik gegangen – mit Blick darauf, wie man den Plastikverbrauch zukünftig senken könnte. Die intensive Themenwoche mündete schließlich in dem Entschluss, einen Unverpackt-Laden zu gründen. „Wenn‘s niemand anders macht, dann machen wir das halt“, erklärt Sofia Riese.

Sofia Riese | Bild: Susanne Filz

Das Sortiment aus Glasspendern soll vorwiegend haltbare Lebensmittel in Bio-Qualität möglichst aus regionaler Produktion bieten – Nudeln, Reis und andere Getreidesorten, Gewürze, Hülsenfrüchte, Essige und Speiseöle, Müsli, Nüsse, Trockenobst, Backzutaten, Süßigkeiten. Außerdem soll es Hygieneartikel des täglichen Bedarfs geben, wie Putzmittel, Seifen oder Haarseifen. Herkömmliche Dusch- oder Haarshampoos haben im Unverpackt-Laden nichts zu suchen, auch nicht in verpackungsfreien Formaten, denn: „In vielen Flüssigseifen steckt Mikroplastik“, erläutert Malwina Arncken.

M. Arncken | Bild: Susanne Filz

Seit Ende vergangenen Jahres bereitet das Team die Geschäftseröffnung vor. Dazu gehörte eine Umfrage auf dem Schopfheimer Wochenmarkt kurz vor Weihnachten, wo die jungen Frauen von den Kunden wissen wollten, was diese von einem Unverpackt-Laden in Schopfheim halten. Ergebnis: „Die Mehrzahl der Leute war begeistert von dem Projekt.“

Sie besichtigten bestehende Unverpackt-Läden, absolvierten Kurse und holten sich an vielen Stellen Rat, unter anderem fand im März ein Treffen mit den Schopfheimer Grünen statt. „Wir haben Infos und Hilfen von allen Seiten erhalten.“

Als Startkapital benötigt werden 55.000 bis 70.000 Euro – eine Menge Geld für die Schülerinnen, die so gut wie kein Eigenkapital in ihr Projekt einbringen können. Sie setzen auf Zuwendungen von Stiftungen oder Förderprogrammen, auch auf einer Crowdfunding-Onlineplattform soll um Förderer geworben werden, eine entsprechende Projektpräsentation ist in Arbeit. Da die Schülerinnen von ihrem Alter her nicht voll geschäftsmündig sind, sind sie derzeit auf der Suche nach einem Erwachsenen, der oder die als Geschäftsführer einer sogenannten Unternehmergesellschaft (UG) auftritt. „Wir dürfen als Minderjährige zwar ein Unternehmen gründen, aber führen dürfen wir es nicht“, erläutert Sofia Riese. Auch nach einem geeigneten Ladenlokal sucht das Team derzeit. Eine Homepage gibt es bereits; hier werden Interessierte über aktuelle Entwicklungen in Sachen Unverpackt-Laden informiert.

Hannah Frank | Bild: Susanne Filz

Eine Gewinnabsicht verfolgen die Schülerinnen mit „Glück im Glas“ nicht. „Wenn das Geschäft sich selbst trägt, Löhne und Rücklagen damit finanziert werden können, ist es genug“, erklärt Malwina Arncken. Da alle nach ihrem Schulabschluss zwecks weiterer Ausbildungswege Schopfheim wohl verlassen werden, planen sie das Geschäft nur bis zum Ende ihrer Schulzeit und hoffen, dass andere es dann weiterführen. Denn es geht ihnen um die Sache. Malwina Arncken: „Mir ist es egal, ob ich den Laden mache oder jemand anders, Hauptsache, es gibt ihn.“