von Gerald Nill

Sie ächzen, vom Rhein kommend, im ersten Gang die Berge hinauf in Richtung Kleines Wiesental. Auf steilen, engen Sträßchen geht es hinunter nach Neuenweg und weiter ins Wiesental. Die Rede ist von Mautflüchtlingen, großen Lastwagen, die eine vermeintlich kürzere Nebenstrecke wählen und zudem Geld sparen wollen, seit auch die Bundesstraßen ab 7,5 Tonnen gebührenpflichtig sind. Andere Verkehrsteilnehmer fühlen sich dadurch teils belästigt, andere sehen sich gar gefährdet.

Szenen auf kleinen Schwarzwaldsträßchen der vergangenen Monate: Der Bosnier mit einem Sattelschlepper voller Brennholz für einen Baumarkt in Böblingen strandet mit seiner Fracht an einem verschneiten Wintertag im Zeller Ortsteil Gresgen. Oder: Der Rumäne steht mit seinem Sattelzug, vom Münstertal heraufkommend, früh morgens vor seinem Lastwagen, wedelt mit einem zerknitterten Notizzettel, hält den entgegen kommenden Autofahrer an und fragt stammelnd „Wo Schönau?“ Oder: Ein Offenburger Spediteur quält seinen 36-Tonner mit Anhänger von Müllheim kommend steil zum Hochblauen hinauf. Und dann kommt auch noch ein Reisebus entgegen. Was haben diese Szenen gemein? Der Schwerlastverkehr nutzt kleine, kurvige und steile Schwarzwaldsträßchen, auf denen er eigentlich nichts verloren hat. Dennoch sind die Kreisstraßen auch im Kleinen Wiesental seit zwei Jahren plötzlich attraktiv für Spediteure. Denn: Nur hier ist eine Benutzung noch gebührenfrei, während der Staat auf Autobahnen und Bundesstraßen Maut kassiert.

Eine delikate Begegnung im oberen Münstertal zwischen Bus und Lastwagen mit Hänger. | Bild: Gerald Nill

Der freundliche Bosnier, der eine Winternacht im verschneiten Gresgen verbringen musste, macht keinen Hehl daraus, wie er auf dem Weg nach Böblingen überhaupt auf solche Schleichwege kommen konnte. Es sei der Disponent der Spedition, der ihm die Strecke vorgebe.

Noch immer werden im Warenverkehr auf deutschen Straßen anscheinend die kostenfreien Schlupflöcher gesucht, wobei es offenbar völlig egal zu sein scheint, ob der Fahrer die eine oder andere Stunde länger unterwegs ist. Leidtragende bei diesem buchstäblichen Irrweg sind aber auch andere Verkehrsteilnehmer, die überhaupt nicht damit rechnen, dass in einer engen Kurve plötzlich ein Fahrzeug auftaucht, das die gesamte Fahrbahnbreite beansprucht. Vollbremsung! Für eine Pendlerin ist es der Horror, morgens um 6 Uhr bei Dunkelheit auf einer engen Schwarzwaldstraße mit ihrem Auto hunderte Meter zurücksetzen zu müssen, weil ihr ein dicker Brummi entgegenkommt. Der Pendler, der nach einem langen Arbeitstag vom Rhein zurückkommt, hasst auf der Heimfahrt nichts mehr als einen Sattelschlepper, der sich vor ihm im ersten Gang vom Münstertal in Richtung Kleines Wiesental hinauf quält und die nachfolgende aufgestaute Kolonne auch am Haldenhof noch nicht vorbei lässt.

Polizeipressesprecher Jörg Kiefer bestätigt auf Anfrage dieser Zeitung, dass Mautflucht in kleinem Rahmen bei der Polizei bekannt sei. So werde die Mautkamera auf der B 317 bei Maulburg gelegentlich auf innerörtlichem Schleichweg umfahren. Eine andere kritische Stelle und Unfallschwerpunkt für den Schwerlastverkehr sei eine scharfe Kurve in Wiechs. Dort sei es aber eher ruhiger geworden. Auch in Fröhnd hat der Polizeisprecher schon Brummifahrer auf Irrfahrten gesehen.

Dabei wäre es so einfach, den unerwünschten Schwerlastverkehr von Nebenstrecken im Schwarzwald zu verbannen. Es bräuchte Schilder mit einer Tonnagenbegrenzung auf zum Beispiel 7,5 Tonnen an allen Eingangstälern. Also etwa an allen Zugängen des Kleinen Wiesentales, Anlieger wie Holzlaster natürlich ausgenommen. Jörg Kiefer würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Er würde im Winter den Lastwagen-Verkehr gar auf der B 317 über den Feldberg unterbinden, weil Schwerlast mit Schnee und Eis schlecht zusammenpassen.

Nach Auskunft des Landesverkehrsministeriums in Stuttgart lohnt sich die Mautumgehung auf Nebenstrecken des Schwarzwalds nur „äußerst selten“. Pressesprecherin Kathleen Bärs: „Man rechnet mit Kosten von etwa 1,10 Euro je Minute pro Laster im Fernverkehr. Bei ungefähren Mautkosten von rund 20 Cent je Kilometer ist die Verspätung bzw. Fahrzeitverlängerung ein allzu großes Risiko.“ Statistisch erfasst sind die Lastwagen auf Schleichwegen noch nicht, bestätigt das Landratsamt Lörrach. Sprecher Thorsten Wrobel zur Problematik: „Eine Sperrung der Strecken, die von Münstertal kommend in unseren Landkreis führen, für den Lastwagenverkehr wäre dann zu prüfen, wenn vermehrt Unfälle festgestellt würden, was derzeit aber nicht der Fall ist.“