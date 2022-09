von Nicolai Ernesto Kapitz

Das „Scala“ – das letzte noch existierende Schopfheimer Kino – ist seit November 2021 geschlossen. Viele befürchten, dass damit die Geschichte der Schopfheimer Kinos endgültig geschrieben ist. Die Zukunft des kleinen Filmtheaters am Bahnhof treibt auch Udo Sikau um. Der 68-Jährige, in Schopfheim vor allem als „Straßenkehrer“ bekannt, war in den 70er und 80er Jahren Platzanweiser im „Scala“ und erinnert sich an die großen Zeiten des Kinos – mit einer gehörigen Portion Wehmut im Bauch.

Bevor Udo Sikau über das Kino spricht, spricht er über die 60er Jahre. Er holt weit aus – kein Wunder bei einem, der in Schopfheim lange bei der Stadt beschäftigt war, den jeder als Straßenkehrer kannte und kennt und der über seine Erlebnisse 2018 – ein Jahr nach seiner Pensionierung – ein Buch veröffentlicht hat.

Über dieses Jahrzehnt der 60er, in dem auf einmal alles bewegt und bunt wurde, in dem der Farbfilm die Kinos eroberte – und in dem, so erinnert er sich, „noch Fernsehvertreter unterwegs waren“, weiß Udo Sikau auch noch eine ganze Menge zu erzählen. Einer der Vertreter stattete dem Hause Sikau seinerzeit einen Besuch ab. „Er wollte einen Schwarz-Weiß-Fernseher verkaufen“, erinnert sich der damalige Teenager. „Er hat ihn zur Probe eine Woche lang dagelassen. Wir haben jeden Scheißdreck angeschaut. Man hat uns kaum noch vom Fernseher weggekriegt.“

Udo Sikau hat noch Eintrittskarten aus dem „Scala“ aufgehoben. | Bild: privat

Die Begeisterung des jungen Udo für bewegte Bilder war jedenfalls geweckt. „Wir hatten in Schopfheim damals drei Kinos“, erinnert sich Udo Sikau: Das „Heli-Kino“ in der Blasistraße in Fahrnau, das „El Dorado“ in der Feldbergstraße und das „Scala“ direkt am Bahnhof.

„Im Heli liefen nur Heimatfilme mit Peter Alexander, Heintje oder Heinz Erhardt.“ Die drei Kinos sprachen sich damals bei der Filmauswahl ab, deshalb zeigte das „El Dorado“ natürlich etwas anderes: „Einmal hat mein Vater mich ins Kino eingeladen“, erzählt Udo Sikau. „Das war Ende der 60er Jahre. Es sollte eine Überraschung sein.“

Erst als er im Saal saß, wurde ihm klar, was es mit dieser Überraschung auf sich hatte: Sein Vater hatte den jungen Udo in „Oswalt Kolle: Deine Frau, das unbekannte Wesen“ – einen Aufklärungsfilm von 1969 – eingeladen. Udo Sikau muss heute noch herzhaft lachen bei dieser Erinnerung. „Meiner Mutter haben wir erzählt, dass es ein Heimatfilm war.“

Das „El Dorado“ ist längst Geschichte, zwischendurch wurden dort Kinderspielzeuge verkauft, heute beherbergt das Haus eine Praxis für Physiotherapie mit Fitnessraum. Ähnlich lief es in Fahrnau, in dem Haus in der Blasistraße residierte zwischenzeitlich eine Schlecker-Drogerie, heute sitzt dort ein Fahrradgeschäft.

Einer der längst ausrangierten Filmprojektoren im „Scala“. | Bild: Privat

Nur das „Scala“ blieb erhalten. Mit dem Kino in der Bahnhofstraße verbindet Udo Sikau mehr als die Erinnerung an Heimat- und Kicherfilme oder die Kolle‘sche Aufklärung der Endsechziger: Ab 1972 war er – mit Unterbrechung für den Wehrdienst – 15 Jahre Platzanweiser im Filmtheater. Damals war das Kino noch deutlich größer als heute, es verfügte über Parkett und Balkon, eine riesige Leinwand und zwei Vorführmaschinen, in denen sich die Filmrollen drehten. „Die Rollen“, so erinnert er sich, „musste ich am Bahnhof an der Gepäckausgabe abholen. Dort musste ich eine Karte vorzeigen, und dann wurde mir ein großes Paket mit zwei Filmspulen, dem Filmplakat und vielen Bildern für das Schaufenster übergeben.“

Udo Sikau schaute oft dem damaligen Filmvorführer Klaus Umber – dem Vorgänger des letzten Betreiber-Ehepaars Klaus und Marion Wursthorn – über die Schulter. „Er hat die Rollen immer mit den Fingern überprüft, ob ein Riss im Film ist“, berichtet Sikau. „Manchmal musste er sie kleben.“ Lange Filme hatten zwei Rollen, in der Mitte lief dann die zweite Rolle auf dem zweiten Projektor an.

Das Kino Das Scala ist das letzte von ursprünglich drei Kinos in Schopfheim. Seit November 2021 ist das Kino geschlossen, weil coronabedingt die Besucher wegblieben. Die Zukunft ist ungewiss. Eine Gruppe von Unterstützern setzt sich für den Erhalt des Scala ein. Das Kino wird von der Stadt Schopfheim seit vielen Jahren mit einem jährlichen Förderbetrag unterstützt.

Die richtig langen Filme – Udo Sikau erinnert sich an die Klassiker „Vom Winde verweht“ und „Doktor Schiwago“ – kosteten auch etwas Aufpreis. „Das Kino war damals immer gerammelt voll“, weiß der 68-Jährige. „Vor allem bei den Bud-Spencer-Filmen.“ Und Stichwort Oswalt Kolle: Bei verschiedenen Filmen war eine Altersbeschränkung ab 18 Jahren Gesetz. „Das haben manchmal sogar Polizisten in Zivilkleidung kontrolliert“, sagt Udo Sikau. Und die Filmplakate, die in diesen Fällen oft unbekleidete Damen zeigten, waren an den entsprechenden Stellen mit schwarzen Balken versehen.

Die Kinowoche begann damals am Montag. „Dienstag war Ruhetag, dann haben wir gespielt am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, und Samstag. Am Sonntag gab es sogar vier Vorstellungen“, berichtet der Pensionär. „14 Uhr Kindervorstellung, Eintritt 1,50 Mark. Um 16 Uhr kam immer ein italienischer Film. Da waren dann nur Italiener im Kino. Um 18 Uhr und 20.15 Uhr normale Vorstellung.“

150 Mark verdiente er damals in diesem Nebenjob, mit dem er sich das Gehalt, das er als Straßenkehrer bei der Stadt verdiente, etwas aufbesserte. Mitte der 80er Jahre verließ Udo Sikau das Kino, seither traf man ihn nur noch auf seiner Kehrmaschine. Das Kino wurde umgebaut, im Parterre verschwand das Parkett, es zog das SBG-Büro ein. Das „Scala“ beschränkte sich aufs obere Stockwerk, wo es sich noch heute befindet – allerdings bekanntlich seit November nicht mehr geöffnet.

„Es tut natürlich schon weh, das zu sehen“, sagt Udo Sikau zur Schließung, von der viele befürchten, dass sie endgültig sein könnte. „Wenn man sieht, wie es zu Ende geht.“ Auch dem pensionierten Stadtkehrer ist der Siegeszug von Streamingdiensten wie Sky, Disney, Netflix oder Amazon Prime nicht entgangen. „Die bringen die neuesten Filme. Für die Kinos ist das schon schade.“

Mit Interesse verfolgt Sikau, dass sich in Schopfheim eine ganze Reihe von Unterstützern gefunden hat, die das Kino – wenn möglich – erhalten möchten. Derzeit liegen die Aktivitäten der Gruppe auf Eis, die Hoffnung aufgegeben hat sie allerdings noch nicht. Udo Sikau will nicht gänzlich ausschließen, dass er – wenn das Kino doch eine Zukunft haben sollte – noch einmal als Platzanweiser in „seinem Scala“ tätig wird.