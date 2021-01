von Nicolai Ernesto Kapitz

Die baden-württembergische Landtagswahl am 14. März stellt die Wahlorganisatoren in den Kommunen vor ungeahnte Herausforderungen: Durch die Corona-Krise müssen viele Faktoren einbezogen werden, die ohne Pandemie niemand auf dem Zettel hätte. Die Stadt Schopfheim reagiert bei den Wahlvorbereitungen unter anderem mit einer Verdopplung der Briefwahlbezirke, weniger Wahllokalen, Ordnern in vier Wahllokalen und einem strategischen Hygienekonzept.