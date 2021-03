von André Hönig

Nur ein Mini-Alt-Bürgermeister-Bonus für Christof Nitz in Schopfheim: Der CDU-Kandidat holte an seiner früheren Wirkungsstätte prozentual nur wenig mehr Stimmen als im Wahlkreis. Klarer Gewinner sind die Grünen, die ihren Spitzenplatz verteidigen. Die FDP schneidet stärker ab als vor vier Jahren, die SPD verliert leicht – und die AfD ist nur einstellig, was örtliche Vertreter der im Landtag vertretenen Parteien begrüßen.

„Keine besondere Vorkommnisse“ am Wahltag wie etwa Verstöße gegen die Hygieneregeln waren Marcus Krispin, dem Pressesprecher der Stadt Schopfheim, bekannt, als punkt 18 Uhr die ersten Wahlzettel geöffnet wurden. Ganz fix mit dem Auszählen waren die Wahlhelfer in Eichen und Kürnberg. Schon kurz nach 18 Uhr trudelten hier die Ergebnisse ein. Länger dauerte die Auszählung der Briefwählerstimmen – gleichwohl lag das Gesamtergebnis für Schopfheim um 19.26 Uhr vor, nur sieben Minuten später als 2016. Erwartungsgemäß war der Briefwähleranteil (4582 gültige Stimmen) mehr als doppelt so hoch wie 2016 – weshalb sich aber auch die Ergebnisse der Ortsteile/Wahlbezirke schlecht mit denen von 2016 vergleichen lassen. Dennoch bestätigte diese Wahl bekannte Trends – wie der hohe Anteil an Grünen-Wählern in Kürnberg (41,54 Prozent/27 Stimmen) oder das traditionell gute Abschneiden der CDU in Gersbach (40 Prozent/74 Stimmen). Insgesamt holten die Grünen in Schopfheim 34,7 Prozent/2921 Stimmen – etwas weniger als 2016 (35,7 Prozent/ 3222 Stimmen).

Die CDU mit Schopfheims Alt-Bürgermeister Christof Nitz als Kandidat landet mit 23,46 Prozent (1973 Stimmen) auf Rang zwei. Das ist leicht besser als 2016 (1957 Stimmen/ 21,7 Prozent). Die AfD verliert deutlich und erhält nur noch 8,45 Prozent (711 Stimmen). 2016 holte sie noch 1233 Stimmen (13,67 Prozent). Damit wird sie auch von der SPD überholt, die mit 11,7 Prozent (985 Stimmen) dritte Kraft wird, auch wenn die SPD ebenfalls leicht verliert (1376 Stimmen/15,26 Prozent). Die FDP hat Grund zur Freude: Sie holt acht Prozent/677 Stimmen (2016: 537 Stimmen/5,96 Prozent). Auffällig hoch ist das Abschneiden der „sonstigen“ Parteien mit 13,6 Prozent – der größte Anteil entfällt auf Die Linke mit 257 Stimmen (drei Prozent), einem fast identischen Ergebnis wie 2016 (266 Stimmen). Die Wahlbeteiligung liegt bei rund 59,2 Prozent (8492 Wähler) und ist damit klar schlechter als 2016 (9106 Wähler/63,34 Prozent).

Michael Straub vom Grünen-Ortsverband freute sich am Wahlabend über das erneut gute lokale Abschneiden der Grünen. „Das Schopfheimer Ergebnis ist wieder höher als der Landesschnitt.“ Dass die Grünen leicht verloren haben, sei nicht zuletzt dem hohen Anteil an Stimmen für kleine Parteien geschuldet, die nicht in den Landtag kommen. Sein Rat: „Jeder, dem etwas am Klima gelegen ist und sich einbringen will, sollte sich dort engagieren, wo man etwas bewirken kann – das ist bei uns, bei den Grünen.“ Dass die CDU trotz der Maskenaffäre nicht stärker verloren hat, führt Straub darauf zurück, dass viele Briefwähler schon vorzeitig ihr Votum abgegeben hatten. Umgekehrt sei aber auch kein Bürgermeisterbonus von Nitz erkennbar. Was Straub freut, sind die Verluste der AfD.

„Diese ist in Schopfheim nicht zweistellig – und das ist gut so.“ Sascha Schneider, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands, räumt offen ein, dass die Maskenaffäre beziehungsweise das Verhalten einzelner Unionsabgeordneter – das die Schopfheimer CDU klar verurteile – „uns auf die Füße gefallen ist“. Dafür aber hätten die CDU und Christof Nitz „ein gutes Ergebnis erreicht“. Nitz habe in Schopfheim prozentual etwas mehr Stimmen holen können als im Landkreis – so gesehen könne man „zufrieden“ sein. Schneider blickt auf einen „sauberen, offenen und fairen Wahlkampf“ der CDU zurück – diese Erfahrung mache Mut für die nächsten Wahlen, die die CDU optimistisch angehen werde. „Guter Dritter“: So kommentiert Oliver Kaspers (SPD), Ortsvorsitzender der SPD, das Abschneiden der Sozialdemokraten. Jonas Hoffmann habe einen „super Wahlkampf geführt in schwieriger Zeit“, Kaspers ist „stolz auf das, was wir erreicht haben“, mit dem SPD-Ergebnis angesichts der Umstände „zufrieden“ – und hofft jetzt auf Landesebene auf ein Bündnis Grüne, SPD, FDP. Hingegen bedauert er ausdrücklich, dass „immer noch so viele die AfD wählen“. Mit Protest sei dies nicht erklärbar.

Bei Martin Kimmig, dem Vorsitzenden der FDP Mittleres Wiesental, herrscht „Freude über das Ergebnis“, wobei aber aus seiner Sicht Schopfheim größtenteils wie der Landestrend gewählt habe. Dass Josha Frey (Grüne) das Direktmandat gewonnen, geht für ihn in Ordnung, dieser habe an „Statur gewonnen und sich sehr stark für den Kreis eingesetzt.“ Bemerkenswert sei das aus seiner Sicht unterdurchschnittliche Abschneiden von Altbürgermeister Nitz in Schopfheim – ein Bonus sei da jedenfalls nicht ersichtlich. Was Kimmig freut, sind die Verluste bei der AfD und deren Kandidaten Mandic, den Kimmig als „Krawallbruder“ wahrgenommen hat. Voll des Lobes ist Kimmig für FDP-Kandidat Felix Düster.