von Nicolai Kapitz

Die Landtagswahl kann kommen: Im Schopfheimer Rathaus sind die letzten Vorbereitungen auf den morgigen Wahlsonntag im Gange. Die Wahl wird – dank Corona – eine andere sein als gewohnt. Es werden viel mehr Briefwählerstimmen ausgezählt werden müssen, den Wahlausgang verfolgt man am besten online und in den Wahllokalen gibt es strenge Hygieneregeln – und Vorkehrungen, falls jemand dagegen verstößt.

Die Zahlen: Daniela Wieburg und Marcus Krispin sind im Rathaus mit den Wahlvorbereitungen betraut, und dazu gehört auch der Umgang mit Statistiken. Seit der Landtagswahl 2016 ist Schopfheim gewachsen, die Stadt zählt inzwischen laut Einwohnermeldeamt genau 20 122 Einwohner. Davon sind exakt 14 358 Bürger wahlberechtigt. Bereits bei den vergangenen Wahlen war ein Trend zu beobachten: Immer mehr Wähler geben auch in Schopfheim ihre Stimme per Briefwahl ab. Durch die Corona-Pandemie hat sich dieser Trend noch einmal deutlich verstärkt, und die Stadtverwaltung hat dem in den Planungen auch Rechnung getragen – die Zahl der Briefwahlbezirke wurde verdoppelt von vier auf acht. Dafür wurde die Zahl der „normalen“ Wahlbezirke von 19 auf 14 verringert. Bisher – Stand Donnerstagvormittag – haben 4891 Wähler per Brief abgestimmt, „ich bin sicher, dass wir die 5000 knacken“, erklärt Marcus Krispin. 2016 hatten 2242 Wähler Briefwahl in Anspruch genommen. „Der Trend geht ganz klar dahin, dass mehr Menschen Briefwahl bevorzugen“, so Krispin. Die acht Briefwahlbezirke seien auch gleichmäßig beansprucht worden. „Darüber sind wir froh“, so Daniela Wieburg. „Das erleichtert die Arbeit.“ 266 Wahlhelfer werden am Sonntag mit dem Auszählen der Stimmen beschäftigt sein, ihnen gilt unter den speziellen Bedingungen ein besonderes Dankeschön der Stadt.

Die Regeln: Die Wahlvorstände und Schriftführer sowie deren Stellvertreter sind am Dienstag und Donnerstag in der Stadthalle mit dem Prozedere vertraut gemacht worden – auch mit den neuen Regeln, die es in den Wahllokalen gibt. Durch die Corona-Pandemie stehen die Organisatoren nämlich vor ganz neuen Herausforderungen: Es sind Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten, die auch streng überwacht werden. Zutritt zum Wahllokal erhält nur, wer entweder eine sogenannte FFP2-Maske oder einen medizinischen Mundschutz trägt. Normale Stoffmasken sind nicht zugelassen. Ausgenommen davon sind Menschen, die ein ärztliches Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht aus gesundheitlichen Gründen vorlegen können. Wer sich an diese Regeln nicht hält, kann vom Wahlleiter – er hat Hausrecht – des Wahllokals verwiesen werden. „Zur Not wird zur Durchsetzung auch die Polizei angefordert", sagt Marcus Krispin. Regeln gibt es auch für Wahlbeobachter: Sie erhalten Zutritt nur für maximal 15 Minuten mit Maske und müssen ihre Personalien zur Kontaktnachverfolgung angeben. Auch die Wahlhelfer sind an das Hygienekonzept gebunden. Ihnen wird zusätzlich auch noch die Möglichkeit gegeben, sich beim DRK Schopfheim am Samstag und Sonntag kostenlos auf eine Infektion testen zu lassen.

Durch die hohe Zahl von Briefwählern könnte es im Übrigen dazu kommen, dass in kleineren Wahllokalen weniger als 50 Stimmen abgegeben werden. In diesem Fall greift zur Wahrung des Wahlgeheimnisses folgende Regel: Sollte das Wahllokal in Enkenstein zu wenige Wahlzettel bekommen, wird in Langenau ausgezählt. Gleiches gilt für Raitbach und Kürnberg.

Die Zeiten: Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Bis Freitagabend 18 Uhr können noch Briefwahlunterlagen im Rathaus angefordert werden, allerdings nur mit telefonischer Terminvereinbarung im Bürgerbüro. Briefwahlstimmen können bis Sonntagabend 18 Uhr im Rathaus abgegeben oder eingeworfen werden. Für dringende Angelegenheiten ist die Verwaltung (Bürgerbüro) am Samstag zwischen 8 und 12 Uhr und am Wahlsonntag zwischen 8 und 15 Uhr telefonisch erreichbar. Ab 18 Uhr läuft die Auszählung der Stimmen. Mit ersten Ergebnissen aus den Wahlbezirken rechnet die Verwaltung bereits ab 18.15 Uhr. Die Zwischen- und Endergebnisse werden in diesem Jahr aus Pandemie-Gründen ausschließlich online auf der städtischen Webseite präsentiert.

Das Bürgerbüro ist unter Tel. 07622/39 61 47, -148 und -149 erreichbar. Die Webseite der Stadtverwaltung:

www.schopfheim.de im Internet