von Roswitha Frey

Das bedeutende Gemälde „Gefecht bei Kandern“ aus dem Städtischen Museum Schopfheim rückt bald landesweit in den Blickpunkt. Es wird als Leihgabe voraussichtlich von Oktober an in einer Sonderausstellung im Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart gezeigt. Am Dienstag holten Mitarbeiter einer Spedition das imposante großformatige Bild ab, verpackten es fachgemäß und brachten es nach Stuttgart.

Das Bild in Gouache auf Karton aus der Sammlung des Museums nimmt aus kulturhistorischer Sicht eine besondere Stellung ein. Es zeigt eine Darstellung des Gefechts auf der Scheideck bei Kandern am 20. April 1848, wo Revolutionsführer Friedrich Hecker und rund 1000 Aufständische in einer Schlacht gegen 2000 Soldaten aus badischen und hessischen Regierungstruppen kämpften. Von diesem Gefecht während der Badischen Revolution 1848/49 gebe es zwar zeitgenössische Drucke, aber nur ein einziges Gemälde, eben das des Schopfheimer Museums, hebt der Kulturbeauftragte Dominik Baiker hervor. Daher rückte es in den Fokus der Ausstellungsmacher.

Sorgsam verpacken Martin Büchele (rechts) und Stefan Hübner das Gemälde für den Transport nach Stuttgart. | Bild: Roswitha Frey

Dargestellt ist die dramatische Gefechtsszene. Zentral abgebildet ist Hecker in typischer Kluft mit blauem Hemd und Hecker-Hut, eine Hand auf einen Säbel gestützt. Eine andere Figur, die ähnlich prominent wie Hecker erscheint, ist nicht zweifelsfrei zu identifizieren. Es könnte, vermutet Dominik Baiker, eine wichtige Person aus den Kreisen der Revolutionäre sein: der bärtige August Willich. Eine andere Vermutung geht dahin, dass es sich um ein Selbstbildnis des unbekannten Malers namens M. Jacob handelt.

Wie die Auseinandersetzung auf der Scheideck geendet hat, ist bekannt: Die Regierungstruppen des Deutschen Bundes zerschlugen, vertrieben und verfolgten die Aufständischen, die teils in die Schweiz flüchteten. Gleich zu Beginn der Kämpfe war General Friedrich von Gagern, der die Soldaten der badischen und hessischen Regierungstruppen anführte, gefallen, so dass dieses militärische Gefecht für einiges Aufsehen sorgte.

Über den Maler, von dem nur der Name M. Jacob überliefert ist, weiß man nichts. Ebenso wenig ist klar, wann das Gemälde entstand. Es könnte, so Baiker, unmittelbar nach dem Gefecht gemalt worden sein, aber auch erst in den 1860er Jahren. Dies zu untersuchen, wäre Aufgabe einer detaillierten kunsthistorischen Bild- und Herkunftsforschung. Das Gemälde misst 94 Zentimeter auf 1,29 Meter und ist mit Gouachefarben auf Karton gemalt, die aus natürlichen Pigmenten mit Kreide angemischt werden und einen seidenmatten Glanz entfalten. Der Maler habe eine exquisite Maltechnik, sagt Baiker.

Restaurierung kostet den Leihgeber nichts

Das Gemälde hing hinter Glas im dritten Stock in der Dauerausstellung des Städtischen Museums. Der breite Rahmen aus Holz mit Eichenfurnier ist an einigen Stellen beschädigt und soll in Stuttgart vor der Ausstellung restauriert werden. Dafür entstehen dem Leihgeber keine Kosten. Auch das Gemälde selbst weist zwei kleine Schadstellen auf. Es befindet sich laut einer Inventar-Auflistung, die Karl Seith vorgenommen hat, seit 1933 im Besitz des Museums. Die Familie Majer-Kym schenkte es ihm.

Das Haus der Geschichte, ein politisch-historisches Landesmuseum, das zur ersten Liga der Museen in Baden-Württemberg gehört, hat eine Ausstellungstrilogie „Gier. Hass. Liebe“ konzipiert. Im zweiten Teil dieser Sonderausstellungen soll das Gemälde „Gefecht bei Kandern“ ausgestellt werden. Rainer Schimpf, Leiter der Abteilung Sammlung und Ausstellung im Haus der Geschichte, sprach bei der Suche nach Exponaten mit Markus Moehring vom Dreiländermuseum Lörrach. Auf dessen Hinweis schaute sich Schimpf das Revolutionsbild in Schopfheim an. „Er war begeistert von dem Gemälde und hält es kulturhistorisch für bedeutend für das Land Baden-Württemberg“, sagte Baiker.

Für ein Jahr wird das Gemälde nach Stuttgart ausgeliehen. Martin Büchele und Stefan Hübner von der Spedition Büchele hängten es vorsichtig ab und verpackten es mit Spezialfolie und Kartonage für den Transport. Baiker freut sich, dass es landesweit gebührende Beachtung findet. Zeige es doch auch, „dass das Schopfheimer Museum eine exquisite Sammlung besitzt“.

Auf diese will er künftig ein stärkeres Augenmerk legen. So plant er im November seine erste Ausstellung im Museum, die aus Exponaten aus dem Depot besteht. Wichtig ist dem neuen Mann für Kultur und Museum auch der Diskurs über moderne Museumsarbeit und das Museum im 21. Jahrhundert.