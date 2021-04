von Martina David-Wenk

Mit Gründung des Zweckverbands Musikschule Mittleres Wiesental steht die Musikschule der Gemeinden Steinen, Maulburg, Schopfheim und Hausen auf eigenen Füßen. Zum Verbandspräsidenten wurde Steinens Bürgermeister Gunther Braun gewählt. Finanziert werden soll die Musikschule zur Hälfte aus den Gebühren der Teilnehmenden. Außerdem könnten auch Gemeinden des Kleinen und Oberen Wiesentals Mitglieder werden.

Seit 2015 steht die Gründung eines Zweckverbandes auf der Agenda der vier Gemeinden. Finanzielle, räumliche und personelle Rahmenbedingungen galt es zu überarbeiten, bis die Gründungsversammlung den Weg frei machte für eine neue, interkommunale Kooperation. Es geht darum, die Musikschule zukunftsfähig zu machen und ihr mit der neuen Organisationsform Entwicklungsmöglichkeiten zu verschaffen. Aus Schopfheim, der Gemeinde mit den meisten Schülerinnen und Schülern, kam der Vorschlag. Wenn dereinst die Musikschule in die Alte Färberei in Schopfheim einziehen wird, wird dort auch der Sitz der Musikschule sein. Noch sitzt sie in Steinen, was für einen Verbandsvorsitzenden Gunther Braun spricht: Kurze Wege verkürzen Prozesse.

Rudi Steck, SPD-Gemeinderat, konnte sich der Logik nicht verschließen, meinte aber, Steinens Bürgermeister halse sich mit dem Vorsitz zu viel Arbeit auf, schließlich stünde Steinen in nächster Zukunft vor immensen Herausforderungen. Alle Bürgermeister hätten viel zu tun, wenn es darum ginge, dann könnte keiner den Vorsitz übernehmen, sagten unisono Dirk Harscher, Jürgen Multner und Martin Bühler, wobei letzterer die Bedeutung der Kultur betonte. Die Gesellschaft hätte deren Wert durch die Pandemie erkannt. Die Musikschulen seien wichtige Kulturträger vor Ort, sagte Hausens Bürgermeister. Der Rückgang der Einnahmen aufgrund der Pandemie ist soweit abgehakt und Dirk Harscher, Bürgermeister von Schopfheim, will den Blick nach vorne ins Jahr 2023 richten. Ziel der Finanzierung des Zweckverbandes solle eine fünfzigprozentige Abdeckung durch die Gebühren sein, darauf habe sich sein Gemeinderat verständigt. Tatsächlich hat sich die Musikschule aus der Talsohle bewegt. Waren es zu ihren Glanzzeiten im Jahr 2012 mehr als 800 Schülerinnen und Schüler, so sprach das Angebot 2017 nur noch 644 Schüler an. Vor der Pandemie ging es aber wieder aufwärts.

Die Frühförderung findet wegen Corona nicht statt, während der Einzelunterricht größtenteils auf online umgestellt worden ist.

Die Frühförderung mit ihren Kooperationen mit den Kindergärten ist ein Erfolg, auch finanziell. Der Wegfall dieser Kurse tut dem Haushalt weh. Die Gebühren zu erhöhen halten alle Verantwortlichen für ein falsches Signal in diesen Zeiten. Zumal die Gebühren im Mittleren Wiesental schon jetzt im oberen Bereich lägen, verglichen mit anderen Musikschulen. Um künftig die Finanzen besserplanen zu können, hat der Zweckverband mit Janika Bühler eine eigene Verbandsrechnerin eingestellt.

Ob die Musikschulen nicht als Konkurrenz zu den Musikvereinen zu verstehen seien, wollte Gemeinderat Dietmar Ernst, CDU, wissen. Musikschulleiter Ingo Ganter hält dieses Konkurrenzdenken für überholt.