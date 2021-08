von Roswitha Frey

„Es sind wunderschöne Instrumente“, schwärmte der junge Gastorganist Julian Beutmiller, der zum Abschluss des Orgelsommers an den beiden Orgeln der Evangelischen Stadtkirche spielte. Der 25-jährige Kirchenmusikstudent war kurzfristig für den renommierten Orgelprofessor Alexander Fiseisky aus Moskau eingesprungen, der wegen der Corona-Situation nicht aus Russland einreisen konnte.

Dass Planungen in Corona-Zeiten Flexibilität erfordern, musste Kirchenmusikdirektor Christoph Bogon bei dieser Ausgabe berücksichtigen. Bogons Bilanz des kleinen, aber feinen Orgelfestivals fällt gemischt aus: „Künstlerisch sehr gut, vom Zuspruch her eher durchwachsen“. Die Erfahrung habe gezeigt, dass die Leute mit Konzertbesuchen doch noch eher vorsichtig seien: „Wir konnten unser Publikum noch nicht vollständig mobilisieren.“

Der Gastinterpret Michal Markuszewski aus Warschau brachte Orgelmusik aus seiner Heimat Polen zum Schopfheimer Orgelsommer. | Bild: Roswitha Frey

Durchschnittlich 30 Besucherinnen und Besucher seien zu den Konzerten gekommen. Spitzenreiter in der Publikumsgunst war die Orgelnacht mit Christoph Bogon und seinen Organistenkollegen Dieter Lämmlin und Andreas Mölder. Obwohl die Orgelnacht erstmals auf einen Spielort, die Evangelische Stadtkirche konzentriert war, die für die Abstandsregeln am meisten Platz bietet, funktionierte das Format sehr gut – zumal die drei Orgelkünstler ein abwechslungsreiches Spektrum von Barock bis Romantik boten. Alle nach Corona-Auflagen verfügbaren 100 Plätze waren bei der Orgelnacht belegt. Dennoch habe man „nicht die Zahlen aus den Vorjahren erreichen können.“ Hauptsächlich sei der Kern der Stammzuhörerschaft dem Orgelsommer treu geblieben.

Von der künstlerischen Qualität seiner Gäste ist Bogon begeistert. Mit Thomas Wilhelm war ein Spezialist für historische Orgeln zu Gast, der in seinem poetischen Programm selten zu hörende Werken mit vorgetragenen Texten kombinierte. Literatur aus seiner Heimat, verbunden mit eigenen Improvisationen, brachte der polnische Organist Michal Markuszewski nach Schopfheim. Der Warschauer Gastinterpret brachte den Zuhörern auf authentische Weise Orgelmusik polnischer Komponisten nahe. „Sensationell gut“ und „sehr stimmig“ sei dieses polnische Programm gewesen, sagt Veranstalter Bogon. Er schätzt es, wenn seine Gastsolisten Orgelliteratur aus ihren Ländern vorstellen, die hierzulande kaum bekannt ist.

Einmal neue Wege zu gehen, über das reine Orgelformat hinaus, ist ebenfalls Bogons Anliegen. Ein Schritt zu unkonventionellen Konzertideen war der Abend mit Improvisationen für Orgel und Perkussion, kombiniert mit Gedichten und lyrischen Texten.

Organist Bogon gestaltete mit der Perkussionistin Konstanze Ihle, die an Rahmentrommel, Becken, Glockenspiel, Gong und Oceandrum agierte, stimmungsvolle und atmosphärische Klangräume. Die improvisierten Klänge in Verbindung mit den von Ina Schabbon und Beate Schmidtgen vorgetragenen Texten waren für die Zuhörer ein besonderes Hör-Erlebnis.

Immer wieder gibt Bogon aufstrebenden Talenten ein Podium. So bot sich dem im Juli beim Orgelwettbewerb „Faszination Orgel“ ausgezeichneten Julian Beutmiller unverhofft die Chance, sich mit einem ambitionierten Programm vorzustellen. In sein Recital packte er starke Kontraste: An der Schuke-Orgel brillierte der frischgebackene Preisträger mit Bach und Mozart, an der romantischen Voit-Orgel mit einem subtilen, farbenreichen Dupré und zum Finale mit dem imposanten Reger. Schon zwei Tage vor seinem Auftritt machte sich Beutmiller, der kurz zuvor in Tschechien ein Konzert gegeben hatte, mit den Orgeln der Stadtkirche vertraut und spielte sich intensiv ein. Und war hellauf begeistert, erstmals an diesen prächtigen Orgeln spielen zu können. Sein Orgelprofessor in Freiburg, Domorganist Matthias Maierhofer, der selbst hier gastierte, hat ihn empfohlen.

Das ausgefallene Konzert des Moskauer Orgelvirtuosen Alexander Fiseisky soll beim nächsten Orgelsommer 2022 nachgeholt werden, wie Bogon verrät. Auch die Orgelnacht ist in der kommenden Ausgabe wieder fest eingebucht, wenn möglich wie gewohnt in drei Kirchen. Bei den Planungen stehen auch Gedanken im Raum, den Orgelsommer mit neuen und anderen Konzertformaten zu beleben, etwa mit Orgel und Stummfilm oder Orgel mit Lichtinstallation.