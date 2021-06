von Paul Eischet

Die im Hebeldorf praktizierende Zahnärztin Antje Ham engagiert sich für Krebspatienten. Sie möchte helfen und tut dies auf ihre ganz persönliche Weise: Vor ihrem Haus verschenkt sie bei ihren privaten Benefiz-Aktionen „Kreativität gegen Krebs“ selbst hergestelltes Kunsthandwerk und sammelt für die Deutsche Krebshilfe.

Geboren wurde Antje Ham in Lübben, einer Kleinstadt im Spreewald. Nach dem Abitur studierte sie Zahnmedizin an der Berliner Charité. Sie schrieb ihre Doktorarbeit und lernte in dieser Zeit den Australier Daniel Ham kennen. Nach nur zwei Abenden des Kennenlernens folgte sie ihm spontan nach Melbourne.

„Ich hätte mir das nie zugetraut, aber manchmal muss man einfach auch mal verrückt sein und etwas riskieren“, sagt sie rückblickend. Aus einem zunächst dreimonatigen Trip nach Down Under wurden zehn Jahre. Das Paar heiratete, baute sich ein eigenes Heim, und schon bald erblickten zwei Kinder das Licht der australischen Welt.

Nach dem Absolvieren eines zusätzlichen australischen Staatsexamens arbeitete Antje Ham wie auch ihr Mann an der University of Melbourne. Hier war sie an diversen Forschungsprojekten beteiligt und hielt Vorlesungen. Zudem arbeitete sie in diversen Krankenhäusern, darunter auch im Peter MacCallum Cancer Centre, dem weltweit zweitgrößten Krebszentrum. Hier kam Antje Ham intensiv mit dem Thema Krebsforschung in Berührung, das sie seitdem nicht mehr losließ.

Ihr Mann Daniel Ham ist studierter Sportwissenschaftler. Aufgrund seiner Doktorarbeit machte ihm das Biozentrum der Universität Basel ein Angebot, das er nicht ablehnen konnte. „Dieses unglaublich interessante Stellenangebot als Wissenschaftler an einem Forschungsprojekt war für meinen Mann ein Traum. Außerdem hatte ich ziemliches Heimweh.“ Alles passte zusammen, und so verließ die Familie Australien, zog nach Basel und später nach Hausen. Hier ist Antje Ham seit nunmehr zwei Jahren als Zahnärztin tätig. Ihr Mann arbeitet nach wie vor als Muskelphysiologe in Basel.

Für Antje Ham sind künstlerisch kreative Betätigungen ein emotionaler Ausgleich zu ihrer Arbeit. „Ich male und bastle und verliere mich in diesen Tätigkeiten. Es tut mir einfach gut. Und genau das habe ich während des Lockdowns in der Corona-Krise wieder aufleben lassen.“ So hat sich vieles angesammelt – aber wohin damit? Da kam Antje Ham die zündende Idee. Einerseits möchte sie ihre kleinen Kunstwerke an Menschen vergeben. „Da mir aber auch so wahnsinnig viel an Krebspatienten liegt, wollte ich das Verschenken von Dingen und das Sammeln von Spenden irgendwie miteinander kombinieren.“

Also meldete sie sich bei der Deutschen Krebshilfe an und startete ihre ganz persönliche Benefiz-Aktion „Kreativität gegen Krebs“. Immer wieder postiert sie für einige Tage Selbstgefertigtes vor ihrem Haus im Burichweg 4. Angeboten werden unter anderem Ketten, Ringe, Armbänder, Kräuterseifen, Beetschilder, Grußkarten, Strickwaren, getrocknete Kräuter, Bilder und Gartenpflanzen. Besucher können sich mitnehmen, was ihnen gefällt – und das unentgeltlich. Eine kleine Spende für die Deutsche Krebshilfe ist jedoch willkommen.

Ihre erste Aktion startete Antje Ham zu Ostern. Die zweite ist soeben gestartet – noch bis zum 13. Juni können ganztägig die Auslagen begutachtet und mitgenommen werden. Weitere Benefiz-Aktionen sind Ende der Sommerferien und im Spätherbst geplant. Im Herbst werden dann auch Weihnachtssachen zu finden sein.