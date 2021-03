von André Hönig

„Christof Nitz hat den Campus nicht im Alleingang zu verantworten“: Bürgermeister Dirk Harscher stellte sich in der Gemeinderatssitzung vor seinen Amtsvorgänger. Anlass war ein kritischer Fragenkatalog des nicht im Gemeinderat vertretenen FDP-Ortsverbandes Mittleres Wiesental zu den Hintergründen der Kostensteigerungen beim Campus von 23,8 auf nunmehr rund 37 Millionen Euro.

Den ersten Katalog hatte die Stadtverwaltung jetzt nach vier Monaten beantwortet – sie sah sich aber in der Sitzung prompt mit neuen Fragen der FDP konfrontiert, was einigen Unmut auslöste. Fachgruppenleiterin Martina Milarch jedenfalls gab „etwas verärgert“ zu Protokoll, dass sie „nicht bereit“ sei, nochmals tief in das Thema einzusteigen, weil „90 Prozent der Fragen“ bereits in der Vorlage beantwortet seien. Etwas entgegenkommender zeigte sich Bürgermeister Dirk Harscher. Zwar äußerte auch er, „dass wir noch anderes zu tun haben“.

Er sagte aber zu, dass die Verwaltung die neuen Fragen prüfen, jedoch nur noch auf jene eingehen werde, die noch nicht beantwortet seien. Grundsätzlich aber – weil sich viele Fragen auf den Planungszeitraum bezogen, als Christof Nitz Bürgermeister war sowie auf dessen Verantwortung – müsse er klarstellen, dass sein Amtsvorgänger „nicht alleine entschieden hat, das geht nur zusammen mit dem Gemeinderat“ – ein Satz, der wiederum Andreas Kiefer (Unabhängige) dazu veranlasste, daran zu erinnern, dass nicht alle Fraktionen für die Campusbeschlüsse die Hand gehoben hätten, sondern vornehmlich CDU, Freie Wähler und SPD.

Die FDP hatte unter anderem wissen wollen, ob die 2016 vorgelegte kostengedeckelte Planung von 23,8 Millionen Euro „von vorneherein vollumfänglich war“ – also den Neubau der Schule, die neue Sporthalle, das JUZ und die Sanierung der Friedrich-Ebert-Schule beinhaltete – oder ob „Teile bewusst weggelassen wurden, die dann doch noch erforderlich waren zur Realisierung des Projekts?“ Auch zum Ablauf, der Kostenüberwachung und zu den Konsequenzen, die sich aus der Kostensteigerung ergeben, hatte die FDP Fragen. In ihrem Antwortschreiben listet die Stadtverwaltung alle Faktoren auf, die zur Kostensteigerung geführt hätten. So schlagen insbesondere die nicht berücksichtigte Baupreisentwicklung – 2016 war ohne künftige jährliche Steigerungen kalkuliert worden –, nachträgliche Anpassungen beim Erdbebenschutz und der unberücksichtigte Erdaushub ins Kontor. Aber auch nachträgliche Beschlüsse des Gemeinderats zählen dazu. Dabei geht es nicht nur um den 2020 beschlossenen Erhalt des Technikgebäudes, sondern auch um den Umgang mit dem FES-Schulgebäude.

Den Umbau des Hauptgebäudes und auch die damit verbundenen Unterhaltsmaßnahmen zurückzustellen, sei „2016 erforderlich gewesen, um die vom Gemeinderat geforderte Kosteneinsparung von 29 auf 23,8 Millionen zu erreichen“, schreibt die Stadt. Umbauarbeiten und eigentlich wichtige Sanierungen seien damals in einem Wert von über drei Millionen Euro gestrichen, jedoch 2018 teilweise in die Planung wieder aufgenommen worden, nachdem der Gemeinderat beschloss, am Sanierungsprogramm „VwV Kommunaler Sanierungsfonds Schulgebäude“ teilzunehmen. Die Folge: Statt zwischenzeitlich kalkulierter 150.000 Euro sind aktuell 7,4 Millionen für das Hauptgebäude veranschlagt.

Auf das Hauptgebäude beziehen sich gleich mehrere der neu vorgelegten FDP-Fragen – eine weitere zudem aber auch auf die bis 2018 unberücksichtigten jährlichen Preissteigerungen. Hier will die FDP nicht nur wissen, warum es unterblieben sei, diese einzukalkulieren, sondern auch, „ob man der Öffentlichkeit die bittere Wahrheit nur in homöopathischen Dosen verabreichen wollte und will?“