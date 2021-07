von Nicolai Ernesto Kapitz

Was eigentlich als Beschluss einer etwas erweiterten Planung für die Aufstockung der Kita Langenau geplant war, mündete am Montag in der Gemeinderatssitzung in einer Grundsatzdiskussion um ungeplante Verteuerungen – und in scharfer Kritik an der Stadtverwaltung. Mehrere Räte forderten künftig bessere Vorplanungen, um hinterher unvorhergesehene Kostensteigerungen zu vermeiden. Wohl auch deshalb stimmte der Gemeinderat den erweiterten Planungen nur teilweise zu: Eine Rettungsrutsche wird gebaut, ein größerer Atelierraum wurde dagegen gestrichen.

Die Verwaltung wollte vom Gemeinderat fünf zusätzliche Dinge genehmigen lassen, die die Aufstockung für die Stadtkasse insgesamt um rund 145.000 Euro teurer machen: Zunächst brauche es eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, um für die Aufstockung Fördermittel in Höhe von insgesamt 174.000 Euro einstreichen zu können. Kosten: rund 51.000 Euro. Weiter muss die Stadt zusätzliche Brandschutzauflagen erfüllen, weil die Kita im neuen Obergeschoss maximal offen und ohne viele Zwischenwände geplant ist. Für so etwas schreibt der Brandschutz aber eine Sicherheitsbeleuchtung und eine direkte Verbindung der Brandmeldeanlage zur Leitstelle vor. Kosten: rund 146.000 Euro. Zusätzlich dazu wünschte sich die Verwaltung eine sogenannte Fluchtrutsche, die von den U3-Kindern, die im Obergeschoss untergebracht werden, im Normalbetrieb auch zum Spielen benutzt werden kann. Im Ernstfall könnte das Obergeschoss über die Rutsche schneller und sicherer evakuiert werden, so das Argument.

Ein weiteres Anliegen war es, den Atelierraum im Erdgeschoss zu vergrößern, damit die zusätzlichen Kinder ihn ebenfalls nutzen können – zum Malen oder Basteln. Kosten: rund 18.500 Euro. Ebenso sollte die Innenausstattung des Obergeschosses an den Standard des Erdgeschosses angepasst werden. Kostensteigerung: rund 58.000 Euro. Und schließlich sollte es noch einen größeren und aufgehübschten Außenbereich geben. Kosten: rund 6500 Euro.

Es war SPD-Fraktionschef Peter Ulrich, der die Diskussionsrunde eröffnete. Ulrich hinterfragte die von der Stadtverwaltung vorgetragene Wunschliste. Kernfrage: „Warum sind diese Verteuerungen nicht von vorneherein mit einberechnet worden?“ Ulrich wollte insbesondere die Gründe erfahren, weshalb nun plötzlich eine Fluchtrutsche in den Planungen auftauchte, die von den Brandschutzauflagen her gar nicht nötig wäre. Außerdem wollte er wissen, weshalb es auf einmal ein größeres Atelier brauche und weshalb sich die Kosten für die Innenausstattung so schnell vervielfachen konnten.

Es war, als hätte Ulrich mit seinem Fragenkatalog ein Fass voller Ärger angestochen: „Es ist doch immer das gleiche Spiel“, ärgerte sich Felix Straub (Grüne). Die ersten Entwürfe hätten kaum etwas mit dem Endresultat zu tun, so Straub. Er sehe zwar durchaus ein, warum eine Notrutsche wichtig ist, „denn Kleinkinder können in dem Alter nicht viel. Schon gar nicht im Ernstfall schnell eine Treppe runterrennen“. Aber es könne nicht sein, dass solche Einrichtungen bei den ersten Planungen einfach vergessen werden – „und wir sind hinterher wieder die Doofen“.

Auch Thomas Gsell (SPD) war sauer: „Es kann nicht sein, wie das wieder abläuft. Es sind erhebliche Kosten, die nun wieder kommen.“ Andreas Kiefer (Unabhängige) hatte es wohl kommen sehen: „Wir haben das Projekt wegen der Kosten von Anfang an abgelehnt“, sagte Kiefer mit Blick auf die Kostenentwicklung. „Das Ganze wird zwei Millionen Euro kosten, wenn es fertig ist. Die Verwaltung muss irgendwann lernen, zu sparen.“ Marianne Merschhemke (Grüne) nahm diese Zahl – vom ursprünglichen Kostenrahmen von 1,2 Millionen nun in Richtung zwei Millionen – zum Anlass, einen Vergleich mit dem Schulcampus zu ziehen: „Es kann einfach nicht sein, dass wir hier schon wieder Vorlagen zerpflücken müssen, weil einfach nichts Hand und Fuß hat.“ Das Gremium sei total gefrustet von den Erfahrungen mit dem Campus, „und jetzt machen wir genauso weiter. Als hätten wir nichts gelernt.“ Raitbachs Ortsvorsteher Willi Tholen meinte zwar, er „gönne jedem alles – aber nur wenn Geld da ist. Es ist aber keins da“, stellte der Ortsvorsteher fest und pochte auf eine Gleichbehandlung aller Ortsteile – die Kindergärten in Eichen und Raitbach seien in einem schlechten Zustand, bevor anderswo teure Rutschen gebaut werden, solle erst einmal der Blick hierauf gerichtet werden.

Den Räte-Ärger nur wenig eindämmen konnten da Gebäudemanagerin Martina Milarch, Fachgruppenleiter Patrik Bender und der Beigeordnete Eddi Mutter. Alle drei machten – mit Unterstützung von Feuerwehr-Gesamtkommandant Steffen Hofmann – Werbung für die eigentlich nicht vorgeschriebene Rutsche. „Es macht Sinn, so etwas einzubauen“, meinte Hofmann. „Da gibt es dann keinerlei Verzögerungen bei der Entfluchtung.“ Man habe die Planungen noch einmal überdenken müssen, so Martina Milarch, nachdem die neue Kita im Oberfeld mit einer solchen Rutsche ausgestattet worden sei.

Und Eddi Mutter holte die große Keule raus: Der Rat könne die Rutsche ablehnen, „aber dann ist das protokolliert. Wenn dann jemand zu Schaden kommt, wissen wir...“ – sprach Mutter den Satz nicht zu Ende, denn er wurde durch verärgertes Raunen im Saal unterbrochen: Dass dem Gemeinderat die Schuld in die Schuhe geschoben wird, wenn wegen einer fehlenden Rutsche jemand zu Schaden kommt, wollten die Räte nicht auf sich sitzen lassen. Immerhin bewog dieses Argument die Räte dann doch, für die Rutsche zu stimmen.

Den Denkzettel verpasste der Rat der Verwaltung an anderer Stelle: Das vergrößerte Atelier wurde gestrichen, und auch bei den übrigen beschlossenen Punkten gab es teils zahlreiche Gegenstimmen und Enthaltungen.