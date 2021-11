von Hans-Jürgen Hege

Kritik an der geplanten Kirchenreform des Dekanats Wiesental schlug dem Dekan Gerd Möller bei einer Gesprächsrunde in Schönau entgegen. Dieser begründete die geplante Schaffung einer Großpfarrei mit einem „Schwund“ nicht nur bei der Zahl der Gläubigen, sondern auch des Kirchenpersonals. Und er versuchte, den Gemeindemitgliedern auch positive Seiten der Reform zu vermitteln.

„Sie rennen mit ihrem Projekt K 2030 bei mir ganz sicher keine offenen Türen ein“, sagte Adolf Rombach, der Vorsitzende des Kirchengemeinderats der Seelsorgeeinheit Oberes Wiesental, als er Dekan Gerd Möller und dessen Referenten Matthias Wößner am Donnerstag zu einer Informationsrunde im Schönauer Pfarrsaal begrüßte. Für die kirchliche Entwicklung seien die Pläne des Erzbischofs Stephan Burger kontraproduktiv, glaubt Rombach.

Einige Einrichtungen der Kirche – Kindergärten, Immobilien oder die Sozialstation – halte er „im Bestand für eher gefährdet“. Und sollten die Befürchtungen eintreffen, „wäre es das Schlimmste, was uns hier passieren kann“, so Rombach. Die Reform sieht unter anderem vor, die bisher acht Kirchengemeinden des Dekanats (Oberes Wiesental, Zell im Wiesental, Mittleres Wiesental, Lörrach-Inzlingen, Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen, Weil am Rhein, Kandern-Istein) mit 29 Pfarreien und rund 56.000 Katholiken in einer Großpfarrei zusammenzufassen.

„In allen kirchlichen Bereichen verbuchen wir heftigen Schwund an Gläubigen, aber auch im personellen Bereich,“ verteidigte Gerd Möller die vom Erzbischof initiierte Initiative des Erzbistums. Das gelte auch für die Zahl der Gottesdienstbesucher. Treibende Kraft aber hinter den Ideen des Erzbischofs sei vor allem der Vorsatz, dass es sich im Jahr 2030 „noch immer gut katholisch sein lässt“. Die Kirche müsse verstärkt wieder als Glaubensgemeinschaft leben und als solche weiter wachsen, wenn – das ist eine der Voraussetzungen – das „gesellschaftsdurchseuchende Thema Missbrauch“ sowie die verheerenden Auswirkungen des leichtfertigen Umgangs mit Kirchengeldern aufgearbeitet sind. Einfach weiter zu machen wie bisher, sei keine Option. Das sei nicht nur die Auffassung des Erzbischofs, sondern auch der Projektbeauftragten, deren Aufgabe es ist, die Umwälzungen zu planen und schließlich umzusetzen.

Aktuell befinde man sich noch in der Findungsphase. Die eigentliche Startphase beginne im Herbst 2022 und werde 2025/26 abgeschlossen sein. Dann müsse sich das System bis 2030 und selbstverständlich darüber hinaus manifestieren. Der Dekan machte den Pfarrgemeinderäten der Seelsorgeeinheit Oberes Wiesental gegenüber klar, dass sie sich in ihrer letzten Amtsperiode befinden. „Sie sind die letzten Pfarrgemeinderäte in dieser Form und in dieser Seelsorgeeinheit“, kündigte er an. Denn die Großpfarrei werde einen Pfarrer, einen Pfarreirat und einen Stiftungsrat haben. Vor Ort werde es Gemeindeteams geben, denen mehr Zeit fürs Wesentliche bleibe – nämlich für Glaubensfragen. Und das werde den Menschen zugutekommen. Möller zeigte sich überzeugt, dass es viele Gläubige gebe, die sich engagieren wollten, ohne sich in irgendeine Struktur pressen zu lassen. Um Finanzen, Immobilien, die Verwaltung werde sich eine parallel dazu installierte Geschäftsleitung kümmern. Die Gläubigen sollen nach dem vom Erzbischof angestoßenen Zukunftsprozess, der mit einem tiefgreifenden Kulturwandel einhergeht, „ihre Kräfte bündeln und gemeinsam Wege in die Zukunft ihrer Kirche suchen und natürlich finden, einer Kirche, die trotz des Wandels fest vor Ort verwurzelt ist und Heimat für alle Menschen bleibt.“ Der Dekan machte keinen Hehl daraus, dass der Weg in die Zukunft steinig sein wird.

Das glaubt auch Adolf Rombach. „Wer benennt diese Teams?“, wollte er zu den Gemeindeteams wissen. Da beginne bereits das Kernproblem der Reform, die seiner Meinung nach „nicht funktionieren“ werde. Natürlich werde die eine oder andere der jetzigen Pfarreien auf der Strecke bleiben, entgegnete der Dekan. Er fügte hinzu: „In diesem begonnenen Prozess werden sterbende oder bereits gestorbene Pfarreien enttarnt.“ Denen, die bleiben, werde in Zukunft viel weniger Geld als bisher zur Verfügung stehen. Die Kirche müsse sich in den nächsten Jahren auch von wenigstens einem Drittel ihrer Gebäude verabschieden. Es wisse schließlich jeder, dass es „um die Ressourcen der Diözese Freiburg nicht sehr gut steht.“ Künftige Gremien müssten akzeptieren, dass sie „nicht mehr über Fassadenfarben an kirchlichen Einrichtungen zu bestimmen haben“, sagte Möller.

Sie müssten beginnen, in Glaubensphasen zu denken. Seelsorge werde oberste Pflicht sein. Und nicht der „schnöde Mammon“, dem man nach den Worten von Jesus Christus „nicht dienen“ solle. „Wir werden viele Möglichkeiten bekommen, uns von den bisherigen Lasten, die mit Glaube nichts zu tun hatten, zu befreien“, so der Dekan. Der Bischof wolle, „dass die Leute wieder Lust am Glauben finden.“

Adolf Rombach argumentierte: „Es wird schwierig werden, einem in Kandern zu erklären, wo in Todtnauberg die Kirche steht“, sagte er. In Anlehnung an ein Zitat des ehemaligen Ministerpräsidenten Erwin Teufel sagte er: „In der katholischen Kirche kann das Volk seine Regierung nicht wählen. Aber es kann wählen, ob es zur Regierung gehören will. Und das sollte man unbedingt beachten.“ Dekan Möller entgegnete: „Das neue Miteinander muss eingeübt, erprobt und im weiteren Verlauf immer wieder angepasst und verbessert werden.“